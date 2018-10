Miles Wood renueva con los Devils

Después de clasificado para los playoffs la temporada pasada como wildcard, New Jersey necesita comprobar que lo alcanzado no fue un golpe de suerte. Y para lograrlo necesita afianzar piezas complementarias a jugadores como Hall, Hischier y Schneider por mencionar algunos. Es por eso que los Devils renovaron a Wood por cuatro años con un salario de US$ 2,750,000 por temporada. Con este contrato, los Devils proyectan un cap space de US$ 15 millones a partir de esta temporada. Espacio que estarían necesitando la temporada próxima para renovar otros jugadores clave como Brian Boyle, Keith Kinkaid y Will Butcher.

El joven jugador es uno de los valores de los Devils Wood es uno de los tantos jóvenes con los que los New Jersey Devils contó para volver a los playoffs el año pasado. Fue el cuarto jugador con más goles (19 G en 76 partidos) detrás de Taylor Hall, Kyle Palmieri y Nico Hischier, y lo logró jugando un promedio de 12 minutos por partido. Fue uno de los goleadores del equipo y no fue por tener un porcentaje elevado de tiro, el chico es realmente bueno, más para un jugador que cumple un rol de bottom six y se lo considera más por su aspecto físico del juego.

Listo para empezar su particular pretemporada

El joven delantero de 23 años no se había sumado a los entrenamientos, ahora con este nuevo contrato se espera que se incorpore al plantel a partir del lunes. En una declaración oficial, el general manager, Ray Shero dijo: “Estamos felices de tener a Miles para las próximas cuatro temporadas. Con su estilo de juego, es una pieza importante de lo que estamos construyendo aquí en New Jersey, para ahora y para el futuro”.

Miles Wood era también uno de los últimos agentes libres restringidos sin renovar junto a Nick Ritchie con Anaheim, Shea Theodore con Vegas y William Nylander con Toronto.