Seattle Seahawks consigue la primera victoria de la temporada

El proyecto de Seattle va en decadencia, después de la salida de sus mejores jugadas de la ‘Legion of Boom’, las dos derrotas consecutivas de los halcones marinos no es de sorprenderse, la línea ofensiva sigue teniendo el mismo problema es muy laxa y no alcanza a defender completamente a Russell Wilson, quien es el jugador que se ha cargado a todo el equipo en las últimas temporadas. Dallas sufre de lo mismo hasta el momento su generación de puntos no ha sido de las mejores antes de este partido llegan con menos de treinta puntos hechos; la efectividad Prescott-Elliot ha comenzado a bajar.

Ambos equipos al no generar tantos puntos dependen directamente del buen funcionamiento de su defensiva y algunos chispazos de sus receptores que tendrán que defender a muerte.

Las defensivas mandan

El primer cuarto fue una lucha de poder defensivo, durante todo el primer cuarto no permitieron puntos, Dak Prescott y Russell Wilson no podían mover las cadenas gracias a la presión que tenían, gran responsabilidad de eso era a sus líneas ofensivas que siguen sin mejorar. La oportunidad más clara fue la serie al mando de Wilson en la que lograron avanzar casi 50 yardas pero termino en un lamentable despeje.

En seguida de la anterior serie, Prescott también comenzó a calentar los motores y alcanzó a mover las cadenas en una sola ocasión, pero no fue suficiente gracias a la intercepción maravillosa de Earl Thomas III, quien con malabares alcanzó evitar que el balón cayera al suelo y así obtener el balón para su ofensiva.

Seahawks pegan primero

La ofensiva de Seattle encontró la fórmula para romper la defensiva de la estrella solitaria, el primer touchdown del partido llegó de las manos de Jaron Brown. La respuesta de los vaqueros fue inmediata y lo máximo que alcanzaron fue un gol de campo de 50 yardas. Una vez resuelto el tema de la defensiva impasable de Dallas, Russell Wilson comenzó a aprovechar el movimiento de las cadenas.

Tyler Locket ha demostrado ser uno de los receptores favoritas de Wilson después de la partida de Graham, además de ser uno de los pilares de este equipo que hasta el momento no se ve que tenga un proyecto que vaya hacia un buen puerto.

Regresan las defensivas

El medio tiempo pareció que llego como agua de balde helada para ambas ofensivas, las jugadas ya no eran concretadas, las cadenas inmovilizadas y sólo hubo una jugada que moviera el marcador a favor de los Cowboys para acortar la diferencia.

Para estos momentos el jugador defensivo que más destaco fue Earl Thomas III, el cual su futuro está lleno de rumores y se dice que probablemente el jugador de los Seahawks llegue a Dallas durante la próxima semana, después de los constantes ‘coqueteos’ que ha tenido con el equipo y con el head coach, Jason Garret.

A concretar el trámite

El manejo del partido nos entrego una nulidad constante de la ofensiva, pocas acciones de peligro las cuales fueron aprovechadas y un intercambio constante por la posesión del balón. Después de tres minutos de iniciar el último cuarto, los halcones marinos volvieron a mover el marcador con un touchdown por la vía terrestre de Chris Carson. Por el otro lado una ofensiva rápida de Dak Prescott con pase a Tavon Austin.

Seattle Seahawks registró su primer triunfo de la campaña, sin embargo solo deja ver que el proyecto va en decadencia y están sobreviviendo de a poco, por lo que tendrán que trabajar arduamente si quieren recuperar el nivel que les dio su primer Super Bowl de la historia. Por su parte las incógnitas sobre Prescott hacen su aparición después de un partido lamentable al costarle mucho trabajo el registrar yardas.