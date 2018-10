Los Hurricanes apuestan por el talento joven

La franquicia de Carolina depositará buena parte de sus confianzas para esta nueva temporada en dos rookies: Martin Necas y Andrei Svechnikov. Ambos juegan en la zona de ataque y buscarán mejorar la producción ofensiva del equipo respecto al curso pasado, una de las peores de la liga. Además, los Hurricanes tratarán de terminar con la sequía más larga de un conjunto de la NHL sin entrar a los playoffs.

En 2017, Martin Necas fue seleccionado por Carolina en el puesto 12 del draft, siendo ya uno de los jugadores que llegaba con más proyección. Previamente, el checo había jugado en el equipo de su ciudad natal, el HC Kometa Brno, donde vivió un año más después de ser cedido tras haber disputado un encuentro en la NHL. Ahora, los dirigentes parecen tener la certeza de que está listo para dar el salto a la liga profesional americano, con el importante rol de generar un alto número de asistencias y, sobre todo, muchos, muchos goles.

Por el otro lado, Andrei Svechnikov, que fue seleccionado este mismo año en el segundo puesto del draft, lo que da buena cuenta de las expectativas que se van a guardar en él. Méritos le sobran. Jugó en 2016 con los Muskegon Lumberjacks y en 2017 con los Barrie Colts, y en ambas campañas se llevó el premio al rookie del año. Además, lleva en las diferentes categorías inferiores de la selección rusa desde 2015.

En cuanto a números, el checo dejó sus mejores estadísticas allá por 2014, cuando jugaba en el Zdar nad Sázavou, con 58 puntos en 36 partidos, aunque era un campeonato sub-16, nada que ver con los torneos de primer nivel. En su última campaña en Brno, disfrutó de 24 oportunidades, donde convirtió nueve goles y llegó a los 17 puntos. Por su parte, el patinador ruso ha jugado una temporada en la USHL (29 goles y 58 puntos, exactamente igual que el primer año de Necas) y otra en la OHL (40 goles y 72 partidos).

Presión sin ser muy excesiva

Sin embargo, la presión para esta nueva dupla en su estreno en la NHL tampoco les exige llevar a su equipo a ganar la Stanley Cup, si no a dar un paso más adelante en la reconstrucción de la franquicia. “El primer par de días de campamento, todo era muy confuso porque era nuevo, los chicos eran nuevos, más grandes y el juego es más rápido. Pero cada día me siento mejor”, confesó Svechnikov. La otra pieza del puzle, el checo Necas, añadió que no siente una gran presión y que es importante “no pensar mucho en ello, solo jugar cada partido y tratar de dar lo mejor”.

De momento, el primer partido de pretemporada para cada uno no pudo ser mejor. Ambos anotaron un gol y Svechnikov añadió una asistencia.

¿Qué futuro les depara? Lo mejor está por llegar.