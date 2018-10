Guía VAVEL St. Louis Blues 2018/19: a todo o nada 

St. Louis Blues

Fundación: 1967

Stanley Cups: 0

Títulos de Conferencia: 0

Títulos de División: 9 (1968–69, 1969–70, 1976–77, 1980–81, 1984–85, 1986–87, 1999–2000, 2011–12, 2014–15)

Trofeo de los Presidentes: 1 (1999–2000)

Entrenador: Mike Yeo

Arena: Enterprise Center (18,724 espectadores)

St. Louis es uno de esos equipos de los que siempre se esperan grandes cosas pero por alguna extraña razón nunca logran cumplir con las expectativas. La temporada pasada los Blues tuvieron uno de los mejores comienzos para cualquier equipo, con un récord de 14 - 5 - 1 en sus primeros 20 partidos. Pero este comienzo fue desperdiciado ya que a lo largo de la temporada St. Louis tuvo 5 rachas de derrotas incluyendo una donde perdieron siete partidos entre el 11 y el 27 de febrero y otra hacia el final de la temporada que hizo quedar al equipo eliminado de los playoffs por un punto. La inconsistencia fue un factor que atravesó a todos sus jugadores y quien quedó más expuesto a esto fue su portero Jake Allen. En esa racha de siete partidos, Allen solo jugó en 5 partidos con un récord de 0 - 4 - 0, con 16 goles en su contra y un porcentaje de atajada de 0.852.

Mientras tanto, su coach Mike Yeo, debe demostrar que esta listo para llevar a los Blues a una Stanley Cup y para lograrlo necesita mejorar muchos aspectos de su juego, en especial su power play. La temporada pasada los St. Louis Blues tuvieron el segundo peor porcentaje de efectividad en power play de la liga con un total de 15,4%.

Y aún así los St. Louis Blues lograron tener una muy buena off season. Sumando nuevos jugadores como Ryan O'Reilly, Tyler Bozak y Patrick Maroon. Pero a tener en cuenta que, aunque los Blues están preparados para dar el golpe, debería ser si o si este año. A partir de esta temporada el equipo maneja un cap space de $234 mil y para la temporada 19 - 20 tienen 12 jugadores que entrarían en la Free Agency y que son parte del núcleo del equipo.

Altas/Bajas

---> Tyler Bozak (C) // Chad Johnson (G) // Patrick Maroon (LW) // David Perron (LW/RW) // Ryan O'Reilly (C)

<--- Patrik Berglund (C) // Kyle Brodziak (C) // Carter Hutton (G) // Vladimir Sobotka (LW) // Tage Thompson (C/RW) // Scottie Upshall (LW) // Paul Stastny [en el trade deadline] (C)

Plantilla 2018/19

Porteros

El sector más débil del equipo y el que mayor preguntas genera para esta temporada. Jake Allen fue uno de los protagonistas más inconsistentes del equipo, si bien el comienzo de la campaña pasada no fue tan terrible, para enero Allen ya estaba fuera de forma. Terminó el mes con un porcentaje de .871 en atajadas y un promedio de 4,93 goles en contra y en febrero se acomodo en un porcentaje de .877 y un promedio de 3,32 goles en contra.

La “ventaja” con la que contaban los Blues el año pasado, era el back up de Allen, Carter Hutton. Desde su rol, Hutton terminó la campana con 32 partidos jugados y un promedio de 2,09 goles en contra y un porcentaje de atajadas de .931, de los mejores que se registró en esa temporada. Vale recordar que Hutton ahora esta con los Buffalo Sabres, listo para probarse como el arquero titular en un equipo nuevo. Y St. Louis? St. Louis ahora cuenta con Chad Johnson, ex arquero de Buffalo, que tampoco tuvo un record muy bueno en comparación al de Allen. Lo que revela una estrategia bastante preocupante para el arco de St. Louis: Rezar para que Allen vuelva a tener el ritmo que supo tener en el 2015 - 16 donde tuvo un porcentaje de atajadas de .920 e igualó a Ben Bishop y a Martin Jones con 6 shutouts.

Jake Allen

Chad Johnson

Defensa

Aquí las cosas se ponen mejor. El aspecto defensivo de St. Louis es casi tan bueno y profundo como el ofensivo. Si bien las líneas ya podría decirse que están cerradas, hay lugar para prospectos como Jake Walman, Nikko Mikkola y Davel Noel puedan jugar en caso de bajas.

Mientras tanto, la primera línea de defensa debería ser Vince Dunn y Alex Pietrangelo. Pietrangelo no necesita mucha explicación, es el defensa estrella del equipo y es uno de los mejores de la liga. La temporada pasada sumó 54 puntos (15 G y 39 A) en 78 partidos y podría haber sumado un par más de no ser por los partidos que no jugó. Dunn por su parte es una de las piezas importantes de los Blues para el futuro, el joven de 21 años tuvo una temporada estelar donde sumó 24 puntos (5 G y 19 A) en 75 partidos. Con un año de experiencia en su poder y con la tutela de Pietrangelo el futuro debería ser prometedor para el defensa.

La segunda dupla debería ser Joel Edmundson y Colton Parayko, dos personajes que todavía no cumplieron las expectativas. Parayko sumó 35 puntos en las últimas dos temporadas, pero solo tiene 10 goles. Para un jugador con un slapshot tan potente como el de el esto no puede seguir así. Edmundson podría decirse que esta en una situación similar, salvo que el no produce. Absolutamente nada. Y con tantos prospectos presentes en el sistema, si Edmundson no logra producir podría quedarse sin trabajo, y pronto.

La tercera y última dupla es la que más tiene para demostrar: Jay Bowmeester y Robert Bortuzzo. Bortuzzo a pesar de todo se convirtió en una pieza importante para la moral del equipo, así que podríamos dejar ir el hecho de que la temporada pasada, en 72 partidos, solo amaso 13 puntos. Bouwmeester por su parte parece ser cada vez más y más una pieza totalmente descartable del equipo. Entre las constantes lesiones, la poca producción de puntos y el poco peso en el espíritu grupal, Jay podría quedar desplazado por prospectos como Walman o Mikkola.

Dunn - Pietrangelo

Edmundson - Parayko

Bouwmeester - Bortuzzo

Atacantes

Aquí es donde encontramos la verdadera fortaleza de los St. Louis Blues. Este equipo tiene uno de los mejores grupos de centrales en la liga. Una de las transacciones más fuertes de esta offseason fue el pase de Ryan O’Reilly a los Blues a cambio de algunos jugadores y el prospecto Tage Thompson. O’ Reilly podría considerarse como la última pieza en la construcción de la columna de este equipo, construcción que contó con la contratación de Tyler Bozak como agente libre, la adquisición de Brayden Schenn y la selección de Robert Thomas en el Draft del 2017.

Ahora con O'Reilly en el equipo, se espera que él y Vladimir Tarasenko encuentren la química necesaria para crear una combinación ofensiva que se debería ver complementada con el éxito en continuado de Schenn luego de unirse a los Blues donde consiguió 70 puntos (28 G y 42 A) en su primera temporada completa con el equipo.

Al plantel se le suma el local, Patrick Maroon. Maroon esta cumpliendo un sueño de su infancia jugando con los Blues, sus ganas de jugar con el equipo debieron ser muy grandes ya que el winger izquierdo firmó un increíble contrato de US$ 1,75 millones por una temporada. Será para evaluar su rendimiento y de ahí avanzar? Sea cual sea el motivo, “Big Rig” debería aportar no solamente el aspecto físico que se ausentó en los Blues desde que Backes y Brouwer abandonaron el equipo, sino que también puede aportar desde lo productivo, hay que recordar que la temporada pasada anotó 43 puntos (17 G y 26 A) en 74 partidos que lo vieron pasar de los Edmonton Oilers a los New Jersey Devils.

En el único lugar donde los Blues pueden tener dudas en el aspecto ofensivo de juego es en la cuarta línea. Brodziak, Upshall y Reaves, todos jugadores ya asentados en esta línea, se fueron del equipo abriendo así la oportunidad para un nuevo grupo ocupe su lugar. Lo más probable es que quien comande esta línea sea el prospecto Robert Thomas mientras se adapta al ritmo de la NHL. Junto a Thomas lo más probable es que lo escolten Dmitrij Jaskin a su derecha y un grupo rotativo de jugadores a su izquierda que probablemente incluyan a Chris Thorburn, Oskar Sundqvist, Ivan Barbashev y Nikita Soshnikov.

Maroon - O'Reilly - Tarasenko

Schwartz - Schenn - Perron

Fabri - Bozak - Steen

Thorburn - Thomas - Jaskin

