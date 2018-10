Se retira Brian Gionta tras 16 temporadas de competencia

Gionta anunció formalmente su retirada el pasado lunes y dar por cerrada una carrera de 16 años en la NHL, en la que disputó 1.026 partidos de temporada regular, más otros 113 en los playoffs.

El jugador de 39 años, hizo el anuncio en Buffalo, donde asumirá un pequeño papel, no especificado aún, con el equipo que le permitirá seguir involucrado con el deporte.

​Brian pasó tres de sus 16 temporadas de NHL en Buffalo (nació en Rochester, Nueva York) y fue el capitán del equipo cada año. Junto con su tiempo en Buffalo, Gionta también pasó una parte importante de su carrera con New Jersey Devils (el equipo que le seleccionó en el Draft) y en los Montreal Canadiens.

No comenzó la temporada 2017-18 y en su lugar pasó tiempo preparándose para jugar para el equipo olímpico de los Estados Unidos. Aunque no registró un solo punto en sus cinco partidos, pudo firmar un contrato con los Boston Bruins para cerrar la temporada regular en la que apareció en 20 partidos de Temporada Regular, anotando dos goles y sumando cinco asistencias antes de aparecer solo en un partido de postemporada.

Anotó 291 goles y 595 puntos totales en 1.026 partidos. Fue miembro de los New Jersey Devils que ganó la Stanley Cup en 2003 y representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos en dos periodos diferentes (2006 y 2018).

Gionta ha fijado su hogar en Buffalo desde que pasó las temporadas 2014-15 a 2016-17 con los Sabres."Todavía quería ser parte del juego y quería ser parte de la organización", dijo. "Soy afortunado de que estoy abandonando el juego y convirtiéndolo en algo aún mejor, y eso es ser parte de mis hijos cuando crecen, entrenarlos y estar ahí para ellos" .

Gionta con gran paso en los equipos con los que jugó

También se ganó el respeto de muchos de sus ex compañeros en Buffalo, tanto es así que varios de ellos asistieron a la conferencia de prensa. El ahora ex jugador describió el ganar un campeonato como "un sueño hecho realidad".

"Ser jugador de los Canadiens fue significativo al saber que la franquicia no siempre ha ofrecido la "C" a un estadounidense que no habla francés", explicó Gionta.

Y luego tuvo la oportunidad de jugar para los Sabres, el equipo donde siguió creció, y pudo terminar su carrera en Boston, donde jugó en la universidad.

Gionta estaba particularmente agradecido al actual Manager General de los New York Islanders, Lou Lamoriello, quien tuvo el mismo rol en New Jersey, cuando los Devils le seleccionaron en la tercera ronda del Draft de 1998 en el Boston College.

"El juego era muy diferente por aquel entonces, y mucha gente necesitaba creer en mí", dijo Gionta. "Así que aprecio a los Devils, a Lou Lamoriello, por su confianza en mí y por darme la oportunidad de entrar en la liga".