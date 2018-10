Guía VAVEL Arizona Coyotes 2018/19: objetivo Playoffs

Arizona Coyotes

Fundación: 1996

Stanley Cups: 0

Títulos de Conferencia: 0

Títulos de División: 1

Entrenador: Rick Tocchet

Arena: Gila River Arena, 17.125 espectadores.

Gila River Arena | NHL.com

Los Arizona Coyotes tuvieron dos temporadas la pasada campaña, una con un comienzo desastroso donde lograron el peor comienzo de temporada logrado por el equipo en la NHL con once derrotas consecutivas y sin sumar una victoria hasta la jornada 21 en el tiempo regular, e igualando el peor registro negativo de la historia de la competición. Y otra con la llegada del año 2018, tras sumar los paupérrimos números 9-27-5 en los primeros 41 partidos, consiguiendo 20-14-7 en los últimos partidos de la temporada regular, unos números muy buenos de Playoffs que de haber sido la tónica de la temporada habrían sumado alrededor de 94 puntos en 82 partidos. Finalmente acabaron últimos en la Conferencia Oeste, maquillando los números peor lejos de alcanzar la Postemporada.

Los Yotes tuvieron otro verano movido para realizar camnbios en el Roster. Por un lado desde el punto de vista de los traspasos, a los Montreal Canadiens se marchó Max Domi y recibieron a Alex Galchenyuk, llegaron Vinnie Hinostroza y Jordan Oesterle desde Chicago Blackhawks a cambio de aceptar el contrato del lesionado de larga duración Marian Hossa y la firma del agente libre Michael Grabner. En relación a las renovaciones, se renovó a los defensas Oliver Ekman-Larsson por ocho temporadas y a Niklas Hjalmarsson por dos años, así como al habilidoso delantero centro Christian Dvorak y al portero Antti Raanta para las próximas tres temporadas.

Continuará dirigiendo desde el banquillo Rick Tocchet, que tras llegar la pasada temporada de ser el entrenador asistente de los campeones Pittsburgh Penguins, le toco lidiar con muchos jugadores jovenes y pocos veteranos, que no pudieron ser competitivos pero que lograron asentarse con el paso de la temporada y donde en este segundo año podría conseguir dar un paso adelante.

A pesar de que el equipo de Arizona está cargado de buenos y habilidosos jugadores jóvenes, el desarrollo no ha sido lineal. en portería Raanta no ha demostrado ser un portero de élite como titular durante una temporada completa, la blueline aún deja ciertas dudas y el equipo tiene muchos jugadores en torno a los 20 años en posiciones claves. Aunque se espera que se parezca más al equipo del final de la pasada campaña, es difícil vaticinar que puedan asaltar esta temporada la División del Pacífico y alcanzar los Playoffs, aunque el objetivo es clasificarse para postemporada. Habrá que ver si dan la sorpresa, logran dar el paso adelante y ser un equipo competitivo como esperan en la NHL y todos sus aficionados, lo que está claro es que está temporada es probable que salgan del sótano de la División y Conferencia.

Altas/Bajas

---> Alex Galchenyuk, Vinnie Hinostroza, Jordan Oesterle, Michael Grabner, Ilya Lyubushkin.

<--- Max Domi, Jordan Martinook, Luke Schenn, Zac Rinaldo.

Plantilla 2018/19

Portería

Los Coyotes comenzarán la temporada con Antti Raanta y Dercy Kuemper en portería con un gran duelo entre ambos cancerberos por la titularidad. Raanta demostró la pasada temporada que es más que un portero reserva, tras un comienzo lento y donde tuvo que batallar con las lesiones en la primer parte de la liga, acabó con un promedio de goles en contra de 2,24 y un porcentaje de de paradas de 0,930%. Unos números sólidos para un portero de un equipo que quedó en la última posición de la Conferencia Oeste, si continua esta temporada con esta dinámica puede hacer que los Coyotes sean un equipo difícil de batir. Por otro lado Kuemper demostró ser un portero reserva sólido y de garantías en Minnesota Wild y Los Ángeles kings la pasada campaña.

Antti Raanta

Darcy Kuemper

Antti Raanta | NHL.com

Defensa

En el aspecto defensivo no hay muchos cambios, salió Luke Schenn en la Agencia Libre y llegaron Jordan Oesterle y Ilya Lyubushkin para buscar hacerse un hueco entre los seis defensas principales. En este área conforman un grupo sólido con un defensa constante y veterano como Niklas Hjalmarsson en el que más se puede confiar y que el equipo notó su ausencia en gran parte de la pasada temporada por lesión, por lo que si este año se mantiene saludable mejorará la defensa del equipo de Arizona. Alex Goligoski será otro pilar en defensa, patinador inteligente, con agilidad y fuerza para derribar en el cuerpo a cuerpo. No hay que olvidar al nuevo capitán del equipo Oliver Ekman-Larsson que estrenará la "C" en su jersey para liderar al equipo y ser el referente en el equipo de Arizona sobre el hielo y en especial en la defensa. Aporta gran movimiento del puck, es un magnifico patinador y muy instintivo, si está a buen nivel es uno de los mejores defensas de la liga. Una buena temporada de Larsson junto a Hjalmarsson, Goligoski y los nuevos fichajes, podrá ser una de las mejores zagas de la NHL.

Oliver Ekman-Larsson (C) - Jason Demers

Alex Goligoski - Niklas Hjalmarsson

Jakob Chychrun - Kevin Connauton

Jordan Oesterle - Ilya Lyubushkin

Oliver Ekman-Larsson | NHL.com

Delantera

Será la zona donde más cambios habrá en relación a la pasada campaña. Las incorporaciones de Alex Galchenyuk, Vinnie Hinostroza y Michael Grabner le dará más profundidad de anotación al equipo de Arizona y que puede dar a las tres primeras líneas una puntuación bastante sólida. Clayton Keller buscará seguir construyendo un gran futuro con la base conseguida la pasada campaña de Rookie, donde lideró a los Coyotes en el aspecto anotador para segur creciendo. El joven Dylan Strome buscará entrar de manera definitiva en el ataque de los Yotes y ser un jugador NHL permanente si puede jugar al potencial que ha demostrado en algunas ocasiones. Por su parte Lawson Crouse, Nick Cousins y Christian Fisher deberían ser el aporte de energía, goles y físico que complemente el ataque. Si los delanteros están al nivel esperado, podrían ser un ataque temible a nivel anotador y que será un quebradero de cabeza para las defensas rivales en esta temporada y un problema en la Conferencia Oeste.

Richard Panik - Derek Stepan - Clayton Keller

Brendan Perlini - Alex Galchenyuk - Vinnie Hinostroza

Michael Grabner - Christian Dvorak - Dylan Strome

Lawson Crouse - Brad Richardson - Christian Fischer

Josh Archibald - Nick Cousins - Nick Merkley

Clayton Keller | Getty Images

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

*No se han clasificado para la postemporada en los últimos cinco años.

Highlights 2017/18

Uniformes