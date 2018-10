Guía VAVEL Tampa Bay Lightning 2018/19: asalto al título

Tampa Bay Lightning

Fundación: 1992

Stanley Cups: 1

Títulos de Conferencia: 2

Títulos de División: 3

Entrenador: Jon Cooper

Arena: Amalie Arena, 19.092 espectadores

Previa realizada por Luís Carballo.

Han llegado, y ya no se van a ninguna parte. Los Tampa Bay Lightning se quedaron a una victoria de llegar a las Finales de la NHL tres años después. Su sueño se vino abajo en el séptimo partido de la serie contra los Washington Capitals (a la postre campeones). Ovechkin y compañía barrieron a los de Florida por 4-0, donde nada pudieron hacer ante un imparable Holtby en portería.

Cayeron, pero tras un verano sin muchos movimientos y cerrando varios contratos de larga duración (entre ellos su estrella Kucherov), Tampa Bay volverá igual de fuerte, con el mismo sistema que ha arrollado a tantos equipos la temporada pasada y con serias aspiraciones al título.

Estamos ante un top-3 de la liga, que si no gana este año lo hará al siguiente o el próximo. Cuenta con una plantilla fuerte, con talento y juventud suficiente para competir a muy buen nivel durante al menos cinco años. Los Lightning han llegado a las Finales de Conferencia en tres de las cuatro últimas temporadas y ha alcanzado las ansiadas Finales de la Stanley Cup en 2015. “Para la mayoría de los equipos lleva mucho tiempo llegar hasta ahí, y no puedes desanimarte con los reveses que aparezcan por el camino”, explica Steve Yzerman, General Manager de la franquicia. “Nuestro objetivo es ganar más de un título, pero ahora hay que intentar ganar uno. Es algo difícil de hacer, y tienes que quedarte con eso. Eres derribado, te vuelves a levantar, aprendes de ello y sigues adelante.”

Altas/Bajas

---> Adam Erne (LW), Cedric Paquette (C), Slater Koekkoek (D), Cameron Gaunce (D), Ross Colton (C), Ty Taylor (G), Kevin Lynch (C).

<--- Peter Budaj (G), Chris Kunitz (LW), Erik Condra (LW), Matthew Peca (C), Alex Gallant (C), Andrej Sustr (D).

Plantilla 2018/19

Portería

Andrei Vasilevskiy ha mostrado con creces que es capaz de ser el portero titular de Tampa Bay, liderando la NHL en victorias (44, empatado con Connor Hellebuyck, de Winnipeg Jets) y en partidos a cero (8, empatado con Pekka Rinne, de los Nashville Predators). El joven portero ruso de 24 años promedió un 92% de paradas y 2,62 goles encajados por partido en las 64 apariciones que tuvo el año pasado. “Fue probablemente nuestro mejor jugador a lo largo de los playoffs”, comenta Yzerman. “Jugó más de 60 encuentros durante la temporada regular, su máximo desde que juega en la NHL, enfrentándose a los mejores jugadores del mundo y recibiendo más oportunidades de gol de las que hubiéramos preferido permitir.” Su gran nivel le valió estar entre los tres finalistas del Trofeo Vezina, que se entrega al mejor guardameta de la temporada. El premio se lo acabó llevando Pekka Rinne, pero no pasará mucho tiempo hasta que Vasilveskiy se haga con él. La franquicia aún le tiene con un contrato que muchos valorarían como “ganga”. El curso 2018/19 ganará $3,5 millones de dólares, lo que le coloca en el puesto 27º entre los porteros mejor pagados de la competición, lista liderada por Carey Price ($10,5 millones).

Como portero reserva estará Louis Domingue, que llegó a la franquicia a mitad de la pasada temporada traspasado desde Arizona. Las oportunidades que tuvo de jugar no las supo aprovechar y no dio ninguna victoria a su equipo, encajando una media de 4,3 goles por choque. En la sombra, esperando su oportunidad, estará el jovencísimo Connor Ingram, de 21 años. El que fuera portero titular de la selección junior canadiense durante el último mundial rebosa talento y llegará muy lejos en la NHL.

Andrei Vasilevskiy

Louis Domingue

Connor Ingram

Defensa

Los Lightning permitieron 234 goles la pasada temporada, la 13ª mejor marca de la NHL. Son de los pocos conjuntos que utilizan siete defensas en vez de seis. Esto aportaba flexibilidad a la hora de desarrollar a jóvenes jugadores en ésta posición, incluyendo a Mikhail Sergachev, Slater Koekkoek y Jake Dotchin. Entre los tres se combinaron para jugar un total de 80 partidos.

Victor Hedman es el alma de Tampa Bay, donde lleva desde que llegó a la NHL hace casi 10 años. El curso pasado recibió el Trofeo Norris al mejor defensa de la liga. A sus 27 años consiguió 63 puntos (17 goles y 46 asistencias) en 77 partidos. Junto a él está Ryan McDonagh, que llegó a final de temporada procedente de los New York Rangers para jugar a un gran nivel, sobre todo en playoffs. Su actuación logró que la franquicia contratara sus servicios para los próximos siete años a razón de $47,25 millones de dólares.

Los veteranos Anton Stralman (32 años), Dan Girardi (34) y Braydon Coburn (33) finalizan todos su contrato la próxima temporada, por lo que tendrán que demostrar que son esenciales dentro de la plantilla, sobre todo en la segunda mitad de la campaña y durante los playoffs. La gran promesa en la línea trasera del equipo es Mikhail Sergachev, que con solo 20 años ya ha conseguido 40 puntos (nueve goles y 31 asistencias) en su temporada rookie, haciéndose rápidamente un hueco en la rotación y disputando 79 partidos. Es probable que este año su participación aumente con creces.

Victor Hedman - Dan Girardi

Ryan Mcdonagh - Anton Stralman

Braydon Coburn - Mikhail Sergachev

Slater Koekkoek

Ataque

Tampa Bay lideró la NHL en goles anotados el curso pasado, con 259. Tres factores han condicionado el éxito de la franquicia de cara al gol: la efectividad en el power play (23,9%, el tercero de la liga), un porcentaje de acierto en el tiro del 10,8%, cercano a su máximo histórico (un 11,1% en el curso 2012-13), y Nikita Kucherov, su delantero estrella. El ruso finalizó el año tercero en puntos, llegando a su tope personal de 100 (39 goles y 61 asistencias) en 80 partidos. El 10 de julio la franquicia anunciaba la extensión del contrato de Kucherov para seguir vistiendo la camiseta blanquiazul las próximas ocho temporadas por $76 millones de dólares. Nuestra intención era dejar hecho el nuevo contrato de Nikita lo antes posible”, aclara Yzerman. “Es un jugador extremadamente importante para nosotros.”

Los días de Steven Stamkos como un goleador nato que marcaba 40 goles por temporada parecen haber quedado atrás. Gracias a la irrupción de Kucherov como líder arriba, Stamkos ha podido desplazarse a un rol más de creador de juego para el resto de sus compañeros. Esto se notó mucho el año pasado, cunado consiguió su récord personal de asistencias, con 59. Esa cifra podría incrementarse con la adición de J.T. Miller a la primera línea ofensiva. Llegó procedente de Nueva York a última hora la pasada campaña y consiguió 18 puntos (10 goles y ocho asistencias) en 19 partidos con Tampa. Al acabar el curso iba a convertirse en agente libre para salir al mercado en busca de un nuevo equipo, pero su brillante actuación con los Lightning le valió para que la franquicia le ofreciera un contrato de cinco años y $26,25 millones de dólares.

Nikita Kucherov – Steven Stamkos – J.T. Miller

Ondrej Palat – Brayden Point – Tyler Johnson

Yanni Gourde – Anthony Cirelli – Alex Killorn

