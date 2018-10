Previa NFL: semana 5

Si, aún es el segundo mes de actividades en la NFL pero tener una marca perdedora hasta este momento puede terminar por ser mortal si se busca jugar en enero. Es por eso, que la victoria debe ser obligatoria para aquellos que se suponen son favoritos y no han tenido el comienzo de campaña esperado.

Colts vs Patriots

La semana dará inicio en Foxborough con la bienvenida al mes de octubre en donde los Patriots buscarán empezar la racha de victorias para retomar el liderato de su división. Con el regreso de Julian Edelman, Tom Brady completa su rompecabezas de la ofensiva y los Colts serán los primeros que vean el potencial de este ataque que comienza a carburar.

Titans vs Bills

Sorprendente el inicio que ha tenido Tennessee en la temporada, teniendo bajas en el costado del ataque que aún no se resienten en el esquema. Titans viajarán a Buffalo en busca de extender la seguidilla de victorias. Por parte de los Bills, será la primera ocasión que Josh Allen juegue como el ​QB titular en su casa y querrá dejar una buena impresión.

Falcons vs Steelers

Duelo de equipos urgidos por una victoria para que su esperanza de ​playoffs no desaparezca apenas en Octubre. El gran atractivo es el duelo por los aires que tendrán Big Ben y Matt Ryan​. Ante unas defensivas tan disminuidas como lo son la de Steelers y Falcons, se espera una lluvia de puntos en Heinz Field.

Broncos vs Jets

Ambos llegan con una derrota bajo el brazo y buscarán enmendar el camino. Broncos deberá retomar la confianza en su ataque ante una defensa que ha lucido por su ausencia. También es la oportunidad idónea para que Sam Darnold establezca con su equipo de una vez por todas el ataque terrestre con los Jets, para que no todo sea pasar en el equipo de la 'Gran Manzana'.

Jaguars vs Chiefs

Quizás esta sea la prueba más complicada hasta el momento que vayan a afrontar los Kansas City Chiefs y Patrick Mahones, ante una de las defensivas más dominantes de la liga. Los Chiefs deberán explotar todos los recursos que tienen Reid y Mahomes, para evitar que el potencial defensivo de los Jaguars no les quite el invicto de cuatro partidos.

Packers vs Lions

Duelo divisional con mucho en juego para los locales. En una de las divisiones más cometidas hasta el momento, los Lions deberán aprovechar su condición como local. Porque enfrente tendrán a Aaron Rodgers y los Packers que día a día van mejorando su estilo de juego y tienen ansias de tener el liderato en solitario del Norte de la Conferencia Nacional.

Ravens vs Browns

Otro partido con gran historia y rivalidad se vivirá en el M&T Bank Stadium. Los Ravens motivados por su victoria ante Pittsburgh, quieren seguir de cerca el liderato que tienen los Bengals hasta el momento. Enfrente tienen a los Browns con una marca negativa que no refleja el buen football que han desempeñado hasta este momento.

Giants vs Panthers

Tras su semana de descanso, los Panthers recibirán en casa a los Giants que están apenas adaptándose a su nuevo estilo de juego con Head Coach ​debutante. Será un atractivo juego donde el ataque terrestre sea el gran protagonista con Christian McCaffrey y Saquon Barkely. Los dos equipos tienen el potencial suficiente para pelear por postemporada, pero deben empezar a tomar una buena racha.

Dolphins vs Bengals

Pareciera ser que no es un juego con altas expectativas, pero estos equipos se han encargado de ser de las sorpresas en el inicio de la temporada. Ambos, con marca de (3-1) y siendo líderes de su división deberán mantener el ritmo de victorias. Veremos como se comporta Cincinnati al ya no tener ala cerrada titular y todo el pesó por aire caiga a los receptores. Del otro lado, los Dolphins deben olvidar lo que pasó el domingo pasado ante New England y demostrar porque tienen tres partidos ganados.

Raiders vs Chargers

El oeste de la Conferencia Americana tiene un partido que sacará chispas por la rivalidad que han tenido siempre Raiders y Chargers. Una vez por todas, Los Ángeles deberá tener un partido sin errores para que pueda ser considerado un verdadero candidato a trascender. Mientras que los Raiders buscan emprender a partir de la victoria de la semana 4, la reencarnación del equipo y meterse a la pelea en la división.

Cardinals vs 49ers

Sin ataques explosivos, por la ausencia de un nivel óptimo en la posición de Quarter Back se medirán los Cardinals y 49ers en el Levi's Stadium. Arizona tiene la mente puesta en querer salir del penoso récord de (0-4) y aprovechar esta grandiosa oportunidad ante un histórico rival. San Francisco poco a poco debe saber vivir sin Jimmy Garoppolo y establecer el ataque por tierra para dañar al contrario.

Vikings vs Eagles

La reedición de la final de Conferencia en el mismo escenario que se llevó a cabo en enero pasado. Vikings y Eagles no han sido dominantes en lo que va de temporada, ​pero una victoria ante un rival de buena reputación podría cambiar el panorama. Carson Wentz vs Kirk Cousins es uno de los enfrentamientos de mariscales de campo más atractivos que se puede dar en este 2018.

Rams vs Seahwaks

Visita siempre complicada es para los equipos que van a Seattle. Los Rams con una larga semana de preparación exhibirán el invicto ante Seattle. Los Seahawks han recuperado confianza y con récord de (2-2) una victoria ante Los Ángeles significaría pelear por el liderato de la división. La clave del juego radicará en la presión que haga la defensa visitante ante Russell Wilson y que de aquí se desprendan entregas de balón.

Cowboys vs Texans

Duelo texano que se da cada cuatro años y no termina por afianzarse como una rivalidad de la NFL. Los Cowboys tienen la misión de seguir estableciendo el ataque terrestre con 'Zeke' Elliot ante una defensa que se ha caracterizado por presionar mucho en la línea. Houston apenas con una victoria, deberá ganar para no alejarse de los líderes del sur.

Redskins vs Saints

Puede llegar a ser un Monday Night Football para guardarse en la historia de este deporte. ​Drew Brees esta al alcance de romper el récord de pases de anotación y yardas lanzadas cuando en casa reciban a Washington. No será sencilla la tarea, porque los Redskins tuvieron semana de descanso para preparar el juego y evitar que Saints siga por el camino del triunfo.