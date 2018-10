El duro comienzo de los Arizona Cardinals 

Tras cuatro fechas disputadas en la temporada regular de la NFL, Arizona Cardinals es el único equipo que no ha cosechado victoria alguna, dando una muy mala imagen en la mayoría de los encuentros.

El principal déficit de Arizona es su juego ofensivo. Este juego fue prácticamente nulo durante estas cuatro fechas (en especial las primeras tres fechas). Son el peor equipo en cuanto el juego aéreo (solo promedian 154 yardas aéreas por partido) y anteúltimo equipo con respecto al ataque terrestre (su promedio no supera las 67 yardas terrestres por encuentro).

Su promedio de puntos por encuentro es de 9,30 por partido, el peor número de la última década en la NFL. Las razones de esta situación son varias:

- Arizona esta temporada tiene un nuevo entrenador en jefe, Steven Wilks, con un nuevo sistema de juego y un nuevo libro de jugadas, por lo tanto en esta situación, en la mayoría de casos, a los equipos les cuesta arrancar y realizar las jugadas a la perfección. No tienen la suficiente práctica para tener todo el juego aceitado.

- Con respecto al ataque aéreo, salvo Larry Fitzgerald, los Cardinals no tienen receptores que se destaquen. Si tu mejor receptor es alguien que tiene 35 años de edad, algo malo está sucediendo en tu grupo de receptores. Fitzgerald es un excelente receptor, futuro salón de la fama, pero a esta altura de su carrera debe ser un receptor que complemente a los demás receptores y no ser el líder receptor. Los receptores novatos Chad Williams y Christian Kirk todavía no rindieron como se esperaba. Un detalle positivo es que son receptores muy jóvenes y tienen mucho tiempo para mejorar.

-El corredor David Johnson no puede establecer su juego que lo hizo brillar en la temporada 2016 (el año 2017 prácticamente no participó en el emparrillado porque se lesionó en el primer encuentro de la temporada). En ese año superó las 2000 yardas, acumuladas entre el juego terrestre y aéreo). Este año, salvo el último partido que acumuló mas de 70 yardas terrestres, en los partidos anteriores no alcanzó a realizar 50 yardas terrestres por encuentro. Y su acarreo mayor no superaba las 11 yardas. Igualmente estas pobres actuaciones no son solo responsabilidad suya, la línea ofensiva no abre espacios y sin espacios es muy difícil establecer el ataque terrestre. Además la línea ofensiva no está protegiendo adecuadamente a su mariscal de campo (permitieron 8 embolsadas)

- Sam Bradford no fue el mariscal que esperaban. Este año se esperaba que Bradford, proveniente de Minnesota Vikings, sea el mariscal abridor y que sea un año de aprendizaje para el mariscal novato elegido en la primera ronda del Draft 2018, Josh Rosen. Sus malas producciones (cuando él estuvo en cancha la ofensiva promedio menos de 7 puntos por encuentro) hicieron que rápidamente pongan como titular a Rosen.

El último partido contra Seattle Seahawks, fue el debut como titular de Josh Rosen. A pesar que el resultado fue negativo (perdieron 20-17 gracias a un gol de campo de 52 yardas de Sebastián Janikowski) se vieron ciertas mejorías en el aspecto ofensivo. David Johnson alcanzó las 111 yardas totales y una anotación. Rosen realizo un auspicioso encuentro, a pesar de que no llego a las 200 yardas, se lo noto seguro, con una gran movilidad totalizando 180 yardas, una anotación y no realizando ninguna intercepción.

La semana que viene enfrentan a San Francisco 49ers. Equipo que tiene un record de un partido ganado y tres partidos. El principal déficit de San Francisco es su defensa (promedian 30 puntos en contra) por lo que puede ser un partido para que la ofensiva de los Cardinals continúe mejorando y tal vez logren el primer triunfo de la temporada.

Tanto la fanaticada, como la gerencia, los entrenadores y los propios jugadores, deben tener paciencia y no desesperarse si los resultados no se dan. Son un equipo con jugadores muy jóvenes en posiciones claves en la ofensiva, por lo que van a tener el suficiente carácter para sobrellevar los malos momentos y tomarlos como aprendizaje para el futuro.