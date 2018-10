El histórico Tom Brady guía a los Patriots a su tercera victoria de la temporada

Después de un mal arranque de temporada, los Patriots ajustaron varios puntos en ambos lados del terreno de juego, además de aprovechar la doble localía para enderezar el camino y ahora tener récord ganador de 3-2. En el Thursday Night Football, derrotaron a los Indianapolis Colts 38-24, quienes nunca pudieron detener el ataque de Tom Brady y compañía.

La primera serie ofensiva fue para New England que movió el ovoide a placer en más de seis minutos, culminándolo con el pase corto de Tom Brady a Cordarrelle Patterson de una yarda, adelantándose en el marcador 7-0.

Los Colts no tuvieron la misma suerte y en tres jugadas no lograron conseguir su primer first down, por lo que tuvieron que entregar el ovoide. Minutos antes de finalizar el primer periodo, el hombre récord, Adam Vinatieri, erró el intento de field goal de 38 yardas al pegarle al poste.

La buena posición del balón fue aprovechada por los ‘Pats’ al hilvanar otro buen drive que fue terminado con el touchdown personal de Tom Brady al saltar sobre todos los jugadores y rebasar la línea de anotación.

Andrew Luck de nueva cuenta comandó una buena ofensiva que no pudo terminar en touchdown, sin embargo, reapareció Adam Vinatieri para convertir el lejano gol de campo de 54 yardas, acercándose 14-3.

Dentro de la pausa de los dos minutos, los locales ampliaron la ventaja con el segundo pase de anotación de Tom Brady a James White de seis yardas. Posteriormente, el intentó de los Colts por hacer más puntos acabó en la intercepción que sufrió Luck por Patrick Chung, que permitió a New England sumar tres puntos más en el partido gracias al field goal de 45 yardas de Stephen Gostkowski, dejando el marcador al medio tiempo de 24-3.

No pudieron regresar los Colts

Si bien los visitantes no consiguieron anotar en su primera serie ofensiva, lograron encajonar a los ‘Pats’ dentro de su yarda 10, provocando que rápidamente tuvieran que despejar el ovoide, por lo que fue capitalizado por Andrew Luck al encontrar en la zona prometida a Eric Ebron de 14 yardas, reduciendo la ventaja a 14 puntos.

Posteriormente comenzó la entrega de balones de ambos equipos. Primero fueron los Patriots cuando el envío de Brady fue desviado por las manos de un defensivo e interceptado por Farley. Acciones después, ahora fue el turno de forzar el fumble de McCourty al robarle el ovoide al receptor y dejar a su equipo justamente en el medio campo, sin embargo, cuando los locales ya se encontraban en la red zone, durante el proceso de la recepción de Gronkowski le alcanzaron a sacar el ovoide que fue capturado por Goode para realizar otra jugada grande de la defensiva.

Ya en el último periodo, Indianapolis se acercó a tan sólo siete puntos con el segundo pase de anotación de Andrew Luck a Erik Swoope de 13 yardas, no obstante, los Patriots reaccionaron inmediatamente y en jugada de primer down, Tom Brady tuvo todo el tiempo posible en la bolsa de protección para mandar el pase hasta la zona de anotación que fue capturado por Josh Gordon, retomando la ventaja de 14 puntos. Además con esta anotación, el histórico número 12 de los ‘Pats’ llegó a 500 pases de touchdown en su ilustre carrera, compartiendo con Peyton Manning y Brett Favre como los únicos quarterbacks con 500 o más pases de anotación.

Una vez más en el intento por regresar en el partido, Andrew Luck fue interceptado por Pascal, por lo que los Patriots inmediatamente dieron el golpe final con el largo acarreo de Sony Michel de 34 yardas, colocando el resultado 38-17.

En la recta final del juego, los visitantes llegaron hasta la red zone, pero en cuatro intentos ya no lograron sumar más puntos y se fueron con las manos vacías, no obstante, faltando un par de minutos, Luck en jugada de play action encontró a Eric Ebron para setenciar el resultado 38-24.

La siguiente semana, los Patriots recibirán a los Kansas City Chiefs; mientras que los Colts visitarán a los New York Jets.