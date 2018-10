La redacción de NHL VAVEL opina: sucesos y favoritos para 2018/19

El nuevo curso 2018/19 ya cuenta con varios 'días de vida' y varias buenas actuaciones individuales, en esta publicación los redactores de NHL VAVEL dan en unas líneas sus visiones de lo que a puede aportar como nota más destacada la nueva temporada. También se "mojan" y aportan sus tres favoritos para llevarse el santo grial del hockey hielo norteamericano.

Marcos Lopez del Jesus - Redactor NHL

Empieza una nueva temporada de la NHL y antes de empezar tengo un montón de ganas de ver si los Maple Leafs consiguen pasar al siguiente nivel con John Tavares y unos más maduros Auston Matthews y Mitch Marner. También si los Golden Knights bajo el foco desde el primer día son capaces de llegar lejos esta temporada, y un deseo, que Connor McDavid vuelva a estar en la pomada con los Oilers, un jugador como él, no puede arrastrarse por los abismos de la clasificación.

Tres favoritos: Washington Capitals, Toronto Maple Leafs y Winni`peg Jets

Javier J. Ballesteros - Coordinador adjunto NHL

Nueva y emocionante temporada en la NHL donde los vigentes campeones Washington Capitals mantienen el bloque que les llevo al título y son claros aspirantes a revalidar el título. No hay que descartar sus predecesores Pittsburgh Penguins que tras un buen descanso y con retoques vuelven aspirantes a la Stanley Cup. Equipos como San José Sharks, Las Vegas Golden Knights y Toronto Maple Leafs con las importantes renovaciones de jugadores claves y el refuerzo de Erik Karlsson en San José, de Max Pacioretty en Las Vegas y de John Tavares en Toronto aspiran a alcanzar también el título. Habrá que esperar si los Edmonton Oilers recuperan el gran juego que deslumbró hace dos temporadas y si New Jersey Devils, Winnipeg Jets, Nashville Predators y Tampa Bay Lightning vuelven a hacer una buena temporada y aspirar a cualquier cosa, por qué no a la Stanley Cup?

Tres favoritos: Washington Capitals, Pittsburgh Penguins y San Jose Sharks.

Emilio Medina - Redactor NHL



Creo que esta va a ser de las mejores temporadas de la historia de la NHL. Casi todos los equipos se han reforzado bastante bien y para mí no hay un claro favorito al título. Pero si tuviera que destacar tres equipos que opten a la Stanley, el primero sería Pittsburgh porque tiene al mejor jugador de hockey sobre hielo que es Crosby. A los Capitals por ser vigentes campeones. Y finalmente quiero meter a los Sabres, un equipo que ha fichado genial y que este año puede ser la gran sorpresa.

Tres favoritos: Pittsburgh Penguins, Washington Capitals y Buffalo Sabres.

Ruben Paniagua - Redactor NHL

Espero una temporada que esté repleta de acción y emociones. Tampa Bay Lightning: Los Bolts son favoritos, su balance hace que sea el equipo más fuerte para ganar la copa. Washington Capitals: Los campeones defensores mantienen la base del equipo que se coronó la temporada anterior. San Jose Sharks: Con la super estrella Erik Karlsson, hacen pensar que la copa que tanto se le ha negado a la franquicia podría estar cada vez más cerca.

Tres favoritos: Tampa Bay Lightning, Washington Capitals y San Jose Sharks.

Rafael Moreno - Redactor NHL

Espero de esta temporada recién comenzada, una tremenda igualdad. Esa sería mi palabra para describir la NHL que nos acaba de salir del horno, tras el típico verano de sequía y donde los equipos ponen delante de los fans, todo el trabajo de offseason hecho previamente. Aunque los partidos acaban de comenzar e incluso hay equipos que están por debutar, el abanico de aspirantes a ganar o luchar por la Stanley Cup serían estos, según mi opinión: Washington Capitals repitiendo título. Pittsburgh Penguins por la solidez de su bloque y lleno de estrellas. Por último, un posible outsider los Winnipeg Jets tras lograr llegar a las Finales del Oeste y mantener casi todo su bloque de la brillante temporada pasada.

Tres favoritos: Washington Capitals, Pittsburgh Penguins y Winnipeg Jets.

Bruno Alvarez - Redactor NHL

Después de sorprender a muchos la temporada pasada, no creo que los Washington Capitals repitan título, e incluso no les veo llegando a la final. Para mí, el gran favorito este año son los Maple Leafs. Han tenido dos temporadas para que todo su talento joven se adapte, y creo que es el momento de que den el gran paso. Como candidatos también apunto a los Predators y a los Lightning.

Tres favoritos: Toronto Maple Leafs, Nashville Predators y Tampa Bay Lightning.

Curro Rodriguez - Redactor NHL

La temporada que se inicia tiene muchos alicientes. Puede ser el año de la consolidación para los Capitals como equipo ganador, mimbres no le faltan para establecer una dinastía. Es el año en que las leyendas de la última década, Penguins y Blackhawks, se levanten o se constate su declive. Y es el año en que los Leafs pueden volver a ser el gran y temido equipo de antaño al unir a Tavares y Matthews.

Tres favoritos: Washington Capitals, Toronto Maple Leafs y Pittsburgh Penguins.

Juan J. Garcia - Redactor NHL

Esta temporada veremos caras nuevas en diferentes equipos, novatos inspirados ansiosos por goles y acción de alto calibre, sorpresas al estilo Colorado, New Jersey, Vegas y algunos jugadores de alto nivel jugando por sus contratos. Con equipos élites y su alto nivel en conjunto con la velocidad y garra de los equipos en reconstrucción, esta temporada será única y excitante.

Tres favoritos: Winnipeg Jets, San Jose Sharks y Tampa Bay Lightning.

Tom Fernandez - Redactor NHL

Vamos a ver una temporada con equipos con el “Síndrome de Vegas”. ¿Qué es eso? Piensen en al menos cuatro equipos que crean que van a tener una mala temporada. Bueno, esos equipos van a hacer todo lo posible para demostrar lo contrario, si no me creen vean los primeros partidos de Montreal y Vancouver. Y esto va a coger de sorpresa a varios contendientes, como fue con San José contra Anaheim.

Tres favoritos: Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning y Washington Capitals.

Isi Roquer - Coordinador NHL

Como cada curso desde que se instauró el límite salarial, la NHL disfrutará de nuevo de mucha igualdad entre sus equipos, siendo varios los que lucharán por la copa y casi todos tendrán opciones reales para meterse en la postemporada. Aunque lo más destacado debería ser fuera del hielo, la más que probable entrada de Seattle a la NHL con la franquicia nº32 de la liga, abriendo un mercado virgen para el hockey profesional y con mucho potencial.

Tres favoritos: Tampa Bay Lightning, Nashville Predators y San Jose Sharks.