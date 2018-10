¿Qué le pasa a los Golden Knights?

Las Vegas Golden Knights sorprendieron a la NHL la temporada pasada. No solo lograron dominar durante en temporada regular, sino que también llegaron a la final de la Stanley Cup. Pero las cosas han tenido un comienzo difícil este año, lo que ha llevado a muchos a sugerir si finalmente han vuelto a la tierra. Todavía es demasiado pronto para decir que los Golden Knights están en problemas, pero ¿qué está pasando en Las Vegas?

El conjunto de Nevada ha tenido un comienzo de 1-4-0. Han perdido partidos ante los Flyers, Sabres, Capitales y Penguins, mientras que su única victoria fue en tiempo extra contra Minnesota Wild. En cinco partidos, sólo han marcado 10 goles. Por otro lado, han concedido 19 goles durante ese tiempo (solo dos equipos han recibido más goles en esta temporada).

El no tener a Nate Schmidt ciertamente les ha lastrado. El jugador de 27 años fue suspendido por los primeros 20 juegos de la temporada por violar la política antidrogas de la NHL. La temporada pasada, Schmidt acumuló 36 puntos, promedió un tiempo de 22:14 en pista por partido durante la temporada regular y 24:25 en los playoffs. Eso no quiere decir que tener a Schmidt en la alineación borraría todos sus problemas, pero no puede hacer daño a los rivales.

Si echamos un vistazo a las estadísticas de los Golden Knights a través de los cinco partidos, en realidad son bastante buenas. Según el medio Natural Stat Trick, actualmente ocupan el segundo lugar en porcentaje de FQ (60.83), sexto en FF (56.81), séptimo en SF (56.67), sexto en SCF (58.46) y cuarto en HDCF (60.98). Esos números se ven muy bien, pero hay más en la historia.

El porcentaje promedio de tiros en la NHL es de 10.2 en lo que va de temporada. El porcentaje de tiros de los Golden Knights es actualmente del 5.2. El porcentaje promedio de tiros en 2017/18 fue de 9.2. Como se podría imaginar, el porcentaje de Las Vegas en esa categoría el año pasado fue del 10.1.

Hacer paradas también ha sido un problema para este equipo. El porcentaje promedio de paradas en la liga hasta el momento es 0.899. El dúo de Marc-Andre Fleury y Malcom Subban se han combinado para un conseguir un porcentaje de paradas de 0.846, el peor de la liga. En general, su PDO sale a 0.917 (porcentaje de disparo + porcentaje de paradas). Ese número de DOP por lo general se iguala a 100, lo que significa que los Golden Knights deberían poder puntuar con mayor frecuencia e impedir que el rival obtenga más puntos. Para dar una idea de lo malo que es 0.917 en esta categoría, la peor DOP en la liga el año pasado fueron los Buffalo Sabres, que hicieron una DOP 0.977.

Además, si se mira el calendario, han tenido que jugar algunos partidos bastante difíciles. Su primer partido lo jugaron en casa ante los Philadelphia Flyers, pero también están en medio de un viaje de cinco partidos fuera de casa que concluirá en Philadelphia el sábado por la noche. A partir de la próxima semana, jugarán sus próximos cinco partidos en en T-Mobile Arena contra Buffalo, Anaheim, Vancouver, Tampa Bay y Ottawa. Una estancia duradera en casa de cinco partidos que debería traer algunas victorias más.