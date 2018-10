Las diferencias entre Nylander y los Maple Leafs

Los Maple Leafs ya suman seis partidos de temporada regular y todos ellos sin la presencia del joven delantero William Nylander. La franquicia no le ha ofrecido ningún contrato mientras que el jugador sigue sin equipo aunque entrenando individualmente con la indumentaria del conjunto canadiense. Ambos tienen hasta el 1 de diciembre para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, Nylander no podría jugar en la NHL en lo que resta de campaña.

A día de hoy, la pelota, o mejor dicho el puck, parece estar en el tejado del jugador nacido en Calgary. Toronto ha empezado con cinco victorias y una derrota, por lo que no está echando de menos la falta de su joven talento. No obstante, esto es solo el comienzo y la temporada puede dar muchas vueltas, tanto en resultados como en lesiones. Nylander ya ha reiterado en diferentes ocasiones su deseo de volver a vestir la camiseta de los Maple Leafs mientras que el General Manager de la franquicia, Kyle Dubas también opta por repetir esa imagen. Entonces, ¿dónde está el problema? En el dinero, como siempre.

Tanto jugador como directiva están de acuerdo en un contrato a largo plazo, que podría tener su techo en los ocho años, como afirmó Dubas en una reciente entrevista a la TSN. Sin embargo, los términos económicos no parecen unir a las dos partes. El delantero quiere cobrar más de lo que el club le ofrece. Nada nuevo. Y mientras este problema no encuentra su solución, Nylander está dejando de ganar entre 20.000 y 45.000 dólares diarios.

Y ahora, ¿qué?

La primera opción es llegar a un acuerdo antes de que empiece diciembre y la segunda, marcharse a la KHL. Allí en Rusia tiene compromiso con el Avangard, el equipo que le eligió en el draft de 2013. Precisamente, su entrenador es Bob Hartley, natural de Calgary y ex jugador de los Flames. El técnico no ha dudado en pronunciarse y ha confesado lo que supondría contar con él en su plantilla aunque no se olvida de lo que mejor le iría al jugador. “Me encantaría contar con él. Entrené a su padre en Zurich, y William es un gran jugador. Creo que su principal objetivo es jugar en la NHL. Espero que firme un contrato y juegue ahí”, señaló.

También se ha pronunciado desde el epicentro de la cuestión, William Nylander: “Es mucho dinero, pero al final tengo que mirar por lo que es mejor para mí y lo que mi agente piensa que es mejor, especialmente si es algo de muchos años. Tengo que pensar en un contrato de larga duración. Es mi futuro”, afirmó.

Un mes y medio le resta a esta historia para conocer su final. Mientras, los Maple Leafs buscarán continuar con su gran racha, y lo intentarán en su próximo partido en casa, donde recibirán a Los Ángeles Kings.