Brandon Saad ha decepcionado en su segunda etapa con los Blackhawks 

Brandon Saad está pasando por malos momentos en su 2da etapa con los Chicago Blackhawks. Saad, campeón en 2013 y 2015 con los Hawks, no ha sido ese jugador esperado cuando mandaron a Artemi Panarin a los Columbus Blue Jackets. Saad ya conocía el sistema de Joel Quenneville pero no ha encajado del todo como en el pasado.

Los Chicago Blackhawks ya no son ese equipo de 2015 con miembros claves como Hjalmarsson, Versteeg o Teravainen, pero no se explica el porque Saad ha tenido la baja de juego. Después de años de éxito del equipo con 3 Copas Stanley en 7 años, el año pasado el equipo no pasó a playoff para comenzar lo que será una dolorosa reconstrucción.

Saad era de esos pocos jugadores con experiencia en el equipo sumado a los Duncan Keith, Brent Seabrook y obviamente Patrick Kane más Jonathan Toews. Con la reconstrucción en puerta muchos ponían a Chicago como un equipo que acabaría en sótano de la División Central. Después de 4 juegos, los Hawks han tenido un mejor arranque de lo esperado con marca de 2-0-2.

Los Chicago Blackhawks esperan más de Saad esta campaña

Saad no es el culpable de algunos de los problemas del equipo como mala defensiva o la portería (con Cam Ward en lugar de Corey Crawford). Si Chicago está en mejor posición que la esperada no es por Saad pero si por la primera línea de Toews al joven maravilla Alex DeBrincat. Además Kane alineados con ellos o en segunda línea sigue produciendo como siempre.

Saad fue puesto en cuarta línea tras el mal inicio pero ahora ha sido relegado del próximo juego aún sin estar lesionado. Eso habla de lo mal que ha jugado y el hecho de que Quenneville prefiere a Marcus Kruger, Luke Johnson y Kevin Kampf en esa cuarta línea.

Brandon Saad ha sido criticado en no mantener la posesión del puck. Mientras Panarin sigue produciendo pero ahora en Columbus, Saad tuvo en la pasada campaña una pésima producción. Saad apenas tuvo 18 goles y 35 puntos totales en 82 partidos. Saad apenas tuvo un gol en power play que es donde también se espera pueda contribuir mucho más.

Saad era un alero especial por su velocidad en breakaways además de ser de esos jugadores con gran stick para mantener posesión del puck. Todavía es temprano en la campaña, pero Saad debe despertar para ser ese jugador clave de los Hawks cuando ganaron la Stanley Cup en 2015.