Marta García: “Espero con ansias París 2024, Los Ángeles 2028 y me planteo estar hasta 2032”

Tiene 19 años. Es una de las recientes promesas españolas en una de las vertientes del kárate, el kata, donde ocupa el 15º puesto del mundo. La deportista almendralejense regresó recientemente a España tras competir en un campeonato de kárate celebrado en Tokio; lamentablemente, la joven karateca española no ha logrado ninguna medalla en esta competición, a diferencia de otras pruebas en las que ha participado a lo largo de su carrera. A pesar de eso, Marta se encuentra con fuerzas y con gran ilusión para afrontar, dentro de unas semanas, el Campeonato Mundial Senior de Kárate 2018 que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de noviembre.

Pregunta: La mayor parte de la sociedad conoce el kárate en gran medida, pero desconocen qué es el kata. ¿Cómo explicaría usted que es el kata?

Respuesta: El kata es una serie de técnicas, de defensa y ataque que realizas contra adversarios imaginarios. El fin de este deporte es buscar la perfección del ejercicio.

P: ¿Qué es lo que siente cuando representas a tu país y a tu pueblo por todo el mundo?

R: Me siento súper orgullosa. Siempre soñé con poder abanderar a mi pueblo y a mi país.

P: ¿Qué opina acerca de que el kárate sea olímpico para Tokio 2020? ¿Se ve con posibilidades de poder estar allí?

R: Me parece fantástico que por fin este deporte tan querido por muchos llegue a estar donde se merece. Realmente Tokyo 2020, lo veo muy difícil, porque solo va una chica de cada país y ahora mismo la numero uno del mundo es española. Actualmente soy la más joven de la selección absoluta, pero espero con ansias Paris 2024, Los Ángeles 2028 y me planteo hasta 2032.

P: ¿Cómo afronta el Campeonatos del Mundo Senior de Madrid 2018? Juega en casa ¿Cree usted que puede ser una ventaja esto?

R: Lo afronto con mucha ilusión, ganas y nervios. Sí, creo que jugar de locales nos va a beneficiar y ojalá hagamos buen papel.

P: Su hermana, Paola, también práctica esta rama del kárate, el kata. ¿Cree que ella puede ser mejor que usted en un futuro? ¿Sería bonito que dos hermanas participarán juntas en las próximas olimpiadas?

R: Estoy segura que va a ser mejor que yo, ella desde pequeña me ha tenido como referente y yo estaré súper orgullosa, ya que habrá superado a su espejo, algo que es muy difícil. No es posible, ya que como he dicho antes solo irá una chica por cada país.

P: ¿Quién o qué le motivo a empezar este deporte?

R: Pues... nadie (entre tímidas risas). En verdad no sé, yo quería hacer kárate, pero mis padres no me dejaban practicarlo.

P: La familia en la vida de toda persona es algo fundamental. ¿Cree que el apoyo de su familia le ha hecho más fácil la andadura en el kata?

R: Sí, así lo creo, aunque me costó que aceptasen que una chica pudiera hacer este deporte.

P: ¿Quién es su modelo o referente en este estilo de kárate?

R: No tengo referente en el kárate, pero si tuviera que decir alguien me quedaría conmigo misma. Aunque, me fijo mucho como deportista y como persona en Damián Quintero, pero es imposible parecerme a él, ya que el modelo de los chicos, en kata, es muy diferente al de las chicas.

P: ¿Cree que en España no tiene tanto éxito mediático el kárate? ¿Por qué? ¿Se puede deber esto a que haya total desconocimiento del kata en este país?

R: Sí, considero que en este momento somos un deporte minoritario y necesitamos que haya más repercusión mediática. En España nuestro deporte, el kárate, no tiene tanto seguimiento como en otros países, pero yo creo que esto es provocado por nuestra tradición en vez de por el desconocimiento social.

P: ¿Existen grandes diferencias, en cuanto al ambiente que se vive, en las competiciones que se hacen aquí frente a las que se hacen en otros lugares del mundo?

R: Siempre te gusta jugar en casa, rodeados de los tuyos, ya que te sientes más cómoda compitiendo.

P: Ha competido contra las karatecas más importantes en el panorama del kata ¿Quién cree que ha sido su oponente más dura? ¿Por qué?

R: Todas las karatekas a las que me he enfrentado han sido duras. A mis 19 años he tendió la suerte de competir contra las mejores del mundo y gracias a ello ya estoy en el top 15 del mundo.

P: ¿Te preparas de igual forma para todas las competiciones o cambias tu rutina de preparación? ¿Qué proporción de horas diarias entrenas físicamente y técnicamente?

R: Preparó todas las competiciones por igual, ya que viajó todos los fines de semanas, entreno alrededor de unas 6 horas al día.

P: Ahora mismo está viviendo en Madrid en el Centro de Alto Rendimiento y está estudiando Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Cómo lleva compaginar en el día a día el deporte y los estudios? ¿Le gustaría en un futuro dedicarse en cuerpo y alma a su deporte o tiene otros planes en su vida?

R: Gracias a mi universidad puedo compaginarlo, estudio a distancia, aunque la facultad esté en Madrid. Sí, me encantaría que mi vida estuviera relacionada en el futuro con el deporte en general.

P: ¿Cómo suele afrontar una derrota? ¿Antes del saltar al tatami se pone nerviosa? ¿Tiene algún truco para controlar esos nervios?

R: La afronto como un aprendizaje. Antes de saltar al tatami me pongo nerviosa, esto está genial en mi opinión porque significa que realmente te gusta lo que haces y te importa mucho. No los suelos controlar porque no son excesivos (riéndose).

P: En muchos deportes hay una gran brecha económica entre el salario que perciben los hombres respecto al que perciben las mujeres ¿Cree que en el kárate existe esta desigualdad económica entre géneros que practican el mismo deporte?

R: Creo que ahora mismo está siendo uno de los deportes donde más igualdad hay, gracias a todos los patrocinadores que nos ayudan hemos conseguido igualdad.