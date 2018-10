Holland no está ''mirando por encima del hombro'' a Yzerman

De una forma u otra, el futuro de Steve Yzerman como GM de la NHL está se retrasará una temporada, ya que técnicamente va a seguir trabajando para los Tampa Bay Lightning. Si otro equipo reconociera públicamente que quiere al jugador del Salón de la Fama y al ejecutivo de primer nivel, probablemente podría culpársele de manipulación.

Los comentarios relacionados con Yzerman con hay que aderezarlos con un poco de sal, ya sea de personas involucradas en la franquicia de expansión de Seattle, de Detroit Red Wings, o cualquier otra persona que pueda estar vinculada al GM.

Sin embargo, aún vale la pena anotar estos comentarios, por lo tanto hay que empaparse de lo que dijo el GM de Red Wings, Ken Holland, cuando Ken Campbell de The Hockey News le preguntó si posiblemente "miraba por encima del hombro" a Yzerman.

"He sido gerente en la liga durante 23 años", dijo Holland. "He ganado tres Copas Stanley, cinco trofeos de presidentes. * No miro por encima de mi hombro".

La pregunta es si Holland debería mirar por encima del hombro o mirar por el retrovisor a Yzerman todavía. Lógicamente hablando, uno pensaría que tal vez debería. Yzerman no dejó su puesto en Tampa Bay simplemente para aplacar a otro ejecutivo prometedor como Julien BriseBois, quien reemplazó a Yzerman justo antes de que comenzara la temporada.

Se han visto algunos planes de sucesión en otras franquicias de la NHL que tendrían mucho sentido para los Red Wings, al menos hipotéticamente hablando.

Glen Sather, otro ejecutivo de mucho tiempo con muchas pieles en su pared, dio paso a un GM más joven como Jeff Gorton cuando los Rangers entraron en una nueva fase. Tendría mucho sentido para Holland "ascender en la cadena alimentaria" con un nuevo título en Detroit, mientras que Yzerman toma las riendas como el actual GM.

Holland no se siente amenazado con perder su puesto de GM Por supuesto, los Red Wings marchan al ritmo de su propio tambor, probablemente argumentando que su manera a menudo ha sido exitosa. El consenso en torno al mundo del hockey es que, mientras que Holland ha asentado con la cabeza a veces con una reconstrucción, Detroit también ha sido bastante terco para comprometerse por completo. Esa misma terquedad posiblemente podría mantener a Holland en el poder, incluso podría ser más prudente seguir adelante, particularmente con un GM que ha demostrado ser tan astuto como Yzerman con Tampa Bay.

Durante los momentos más oscuros en Detroit, hubo momentos en los que podría sentirse que Yzerman fue ‘’el que se escapó’’.

Opción Yzerman para Detroit

También existe la posibilidad de que Yzerman quiera ver si puede cumplir o superar lo que el GM de los Golden Knights, George McPhee, que logró con tener éxito con una franquicia de expansión.

Por más atractivo que sea para Yzerman volver a Detroit y salvar el equipo, casi cualquier GM, se deleitaría en crear un equipo desde cero. Hay que recordar que tendría que lidiar con errores persistentes del GM anterior. Los Red Wings tienen algunos contratos inestables en su estructura salarial.

Tal vez Ken Holland no se sienta amenazado. Tal vez solo esté desviándose ya porque los Red Wings ahora mismo no pueden demostrar tanto. Si los Red Wings son inteligentes, y persiguen a Yzerman, una vez que puedan permitírselo, podrían revolucionar a los Red Wings que dejó Holland. Lo que es cierto es que Holland ha ganado cuatro Trofeos de los Presidentes, por lo que puede considerársele un ejecutivo muy experimentado.