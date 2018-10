Cinco comienzos de temporada que ilusionan (pero no deberían) 

Si hay algo que motiva a todo atleta es que le digan que no puede lograrlo. En hockey es necesario ver el caso de los Vegas Golden Knights para demostrar mi punto; el equipo al que nadie le tenía fe logro alcanzar la final de la Stanley Cup en su primera temporada. Con ese concepto deberíamos considerar que a continuación tenemos 5 casos de jugadores (y un equipo) que asumimos no iban a tener una buena temporada pero que hasta el momento han acallado a sus críticos. Pero la pregunta del millón es: ¿Podrán mantenerlo? Bueno, vamos a ver….

Tomas Tatar - Montreal Canadiens

Antes de comenzar esta temporada los Habs tuvieron un acuerdo masivo con los Golden Knights que vio la salida del capitán Max Pacioretty y la llegada de Tatar a Montreal junto al prospecto Nick Suzuki y una pick del segundo round en el Draft del 2019. Este acuerdo fue un éxito masivo para Montreal, eso no se puede discutir.

Y Tatar parece haber encontrado su lugar en el mundo. A lo largo de seis partidos, el winger sumó tres goles y ocho puntos, dejándolo cerca de equiparar su aporte en Vegas a lo largo de 28 partidos. Su producción también lo pone por encima de Pacioretty en Vegas, quien solo sumó un gol en ocho partidos

El éxito de Tatar se debe en parte a la quimica que logro junto a Phillip Danault y Brendan Gallagher. Este trío demostró ser una pieza de ataque vital para los Canadiens. Jugando 5 contra 5, esta línea esta con un margen de 42 - 20 de ventaja a la hora de tirar al arco, como resultado tenemos un trío con 6 goles a favor y ninguno en contra cuando juegan 5 contra 5.

Pero aun con estos números, es difícil creer que Tatar pueda mantener este ritmo. Si miramos más allá de la temporada pasada, el winger ha demostrado ser un jugador que suele acomodarse en el promedio de 25 goles y 45 puntos por año. Promedio que lo viene acompañando hace 5 temporadas ya.

Pero más allá de los promedios de Tatar, también hay que considerar las estrategias de su entrenador, Claude Julien. Los equipos de Julien no son conocidos por ser equipos que anotan mucho, y ese es un terreno seco para el crecimiento ofensivo del winger. Si tomamos la temporada 2002 - 03, la primera de Julien como el coach de un equipo de la NHL, sus equipos suelen quedarse en el medio de las listas en el aspecto ofensivo. Y considerando que la temporada pasada los Habs quedaron terceros a partir del fondo en goles, es difícil pensar que Montreal vaya a cambiar su estrategia de un día para el otro.

Jonathan Toews - Chicago Blackhawks

Al igual que Tatar, la situación de Toews no implica que el capitán de los Blackhawks va a desaparecer y va a tener una mala temporada. Lo que si vamos a ver es una mejora en comparación a la temporada pasada donde sumó 20 goles en 52 partidos, su peor temporada ofensiva en su carrera.

Es muy poco probable que Toews, quien de momento tiene aproximadamente dos puntos por partido, se mantenga al nivel y compita con algunos de los goleadores de élite y compita por el premio Art Ross. Toews comparte el sexto puesto en la liga en puntos junto a Tyler Seguin, Nicklas Backstrom y Johnny Gaudreau. A esto le podemos sumar que el capitán ha rondado los 55 puntos en las últimas temporadas, así que lo más probable es que esta temporada Toews termine en un rango de entre 60 y 70 puntos.

Considerando que Toews esta anotando un promedio de 5,4 puntos por 60 minutos, que es el doble de lo que viene promediando en su carrera, es seguro decir que va a tener una mejora en sus números pero su rendimiento actual esta muy por encima de donde debería estar considerando su campaña pasada.

Keith Kinkaid - New Jersey Devils

El comienzo de temporada de Kinkaid hace que reciba todo el amor en New Jersey, algunos hasta creen estar viendo la segunda llegada de Martin Brodeur. En 6 partidos mantiene un récord de 4 victorias, dos derrotas con un promedio de 1,85 para goles en contra y .929 de atajadas; además recordemos que en el camino a estos números logro cerrarle la puerta a los Washington Capitals y a los Dallas Stars.

Pero si bien el arquero tuvo un muy buen comienzo, Kinkaid no es alguien en el que uno piensa cuando hay que elegir al ganador del premio Vezina cuando estamos en la mitad de la temporada. Si bien su récord es impresionante ahora, Kinkaid tiene un promedio de atajadas en su carrera de .912 en 110 partidos. También es importante notar que en New Jersey la situación entre los palos es una de constante combate. Una vez que Cory Schneider vuelva, será una constante batalla para ver quien se convierte en el arquero titular del equipo. No nos olvidemos que fue Kinkaid quien comenzó en el arco en los primeros dos partidos contra Tampa Bay en los playoffs del año pasado.

Micheal Ferland - Carolina Hurricanes

El winger de 26 años no fue una de las pieza estelares en el acuerdo que hubo entre Carolina y Calgary, esa atención quedo para Dougie Hamilton y Noah Hanafin. Aun así, Ferland ha sabido encontrar un ritmo lo suficientemente bueno como para llamar la atención de muchos. En 8 partidos Ferland sumo 5 goles y 3 asistencias para 7 puntos y parece estar encaminado a la mejor temporada de su carrera, repito, parece.

Es verdad que Ferland esta jugando en la primera línea de los Hurricanes; también es cierto que Sebastian Aho y Tevu Teravainen pueden convertirlo en un jugador con muy buenos números si siguen jugando a este nivel. Pero cuando este winger jugaba en Calgary con Johnny Gaudreau y Sean Monahan, apenas pudo ser un jugador de medio punto por partido. Así que es medio difícil pensar que porque ahora esta escoltado por otras dos superestrellas su producción repentinamente va a duplicarse.

Entonces: ¿cual sería un objetivo realista para Ferland? Una nueva marca personal. La temporada pasada logró demostrar que tiene lo necesario para ser un jugador de 20 goles en la NHL y no hay razón para pensar que, jugando con Aho y Teravainen, no puede convertir sus números en 25 o 30 goles.

Los Ottawa Senators

Con las decisiones que tomaron en offseason y con lo que la gente venía diciendo de este equipo, los Senators deberían terminar la temporada 0 - 82 - 0 de camino a ganar la primera selección del Draft que va a ser de Colorado. Así que ver a Ottawa empezar el año con un récord de 3 - 2- 1 y venciendo a un equipo como Toronto en el proceso hizo pensar a algunas personas que tal vez no todo iba a ser tan malo para esta temporada.

Si bien el esfuerzo colectivo es enorme, la lista de lesionados también lo es. Brady Tkachuk, Marian Gaborik, Jean - Gabriel Pageau, Ryan Dzingel, Cody Ceci y Alex Formenton estarán fuera de acción por un buen tiempo.

Por otro lado, los números no son para nada agradables. En situaciones de 5 contra 5, su porcentaje de posesión esta por debajo del 42.5 y su porcentaje de tiro tampoco es mucho mejor. Acostumbran a tener 33 oportunidades menos de anotar cuando juegan 5 contra 5. Y su PDO (el porcentaje de tiro y atajadas combinado) es uno de los más altos de la liga, lo que implica que tienen un muy buen porcentaje de tiro y un muy mal porcentaje de atajadas, y en cuanto uno de esos dos número (o ambos) empiece a caer, todo el resto se viene abajo.

Es imposible discutir que los Senators son mejores de lo que esperábamos. Pero competir por la división atlántica y empujar por un lugar en los playoffs? Muy poco probable.