Los Patriots sacaron a relucir toda su experiencia en el Soldier Field

Por la séptima semana de la temporada regular de la NFL, se enfrentaron los Chicago Bears frente a los New England Patriots en el Soldier Field, con triunfo para la franquicia de Tom Brady y compañía por 38-31.

Los Patriots, disputaron este encuentro sin su ala cerrada estrella, Rob Gronkowski, dado que un problema de la espalda lo alejo del emparrillado. Mientras para Chicago su defensivo estelar, Khalil Mack, participó del encuentro a pesar del esguince producido la semana pasada en el enfrentamiento frente a los Dolphins. Igualmente, esta lesión provocó que Mack actué en inferioridad fisica y a la postre se notó ya que solamente realizo un solo tacle, no consiguió embolsadas y presionó muy poco a Brady.

En la primera marcha del encuentro Tom Brady y sus Patriots consiguieron la primera anotación del encuentro. Con acarreos de Sony Michel y pases cortos de Brady a su corredor James White llegaron a las yarda 18 rival. En esa lugar, dos pases consecutivos de 9 yardas ambos de Brady a Julian Edelman pusieron el partido 7-0 a favor de los visitantes.

Chicago, consiguió los primeros puntos, a través de un gol de campo de 46 yardas del pateador Cody Parker faltando cuatro minutos para que finalice el primer cuarto. En esta serie, una carrera de 11 yardas de su mariscal Mitchell Trubisky y un pase de 22 yardas al ala cerrada Trey Burton colocaron a los Bears en la posición para anotar sus primeros tres puntos. En la patada de comienzo, luego de este gol de campo, los Bears recuperaron un balón perdido del devolvedor de patadas Cordarrelle Patterson y empezaron su ofensiva en la yarda 24 rival. De ahí, con cuatro acarreos consecutivos lograron anotaron y ponerse al frente en el marcador 10-7. Los acarreos fueron realizados por Jordan Howard en dos oportunidades, Tarik Cohen y el mariscal M. Trubisky, quien fue el jugador que logró la anotación con una corrida de 8 yardas, luego de una jugada rota y donde parecía que iba a ser embolsado por la línea defensiva de New England.

Apenas comenzado el segundo cuarto, la defensiva de los Bears volvió a forzar un balón perdido. Esta vez el jugador que perdió el balón fue el corredor Sony Michel. Para males de los Patriots Michel en esta jugada salió del partido por una lesión en la rodilla. Este recupero del balón, fue efectivizado con puntos gracias a un acarreo de Jordan Howard y puso el marcador 17-7 a los locales.

En la jugada siguiente, los Patriots cortaron el envión anímico de los locales por haber sacado diez puntos. C.Patterson, se reivindicó del balón perdido anteriormente, y devolvió la patada de comienzo 80 yardas para lograr la anotación y acortar la diferencia a solo tres puntos.

C.Patterson devolvio la patada de comienzo para anotación (foto New England Patriots)

La ofensiva de Chicago sintió el impacto de esta anotación y en 3 jugadas despejaron el balón.

En el siguiente turno de la ofensiva patriota, Brady saco a relucir todo su repertorio y provocó que los visitantes anoten nuevamente una anotación. Pases a sus receptores Josh Gordon, Edelman, C. Hogan, J. White, corridas propias, jugadas de truco donde el centro le da el balón directamente al corredor (White), situaron a los Patriots a solo cinco yardas de la anotación. Desde ahí un pase a su corredor James White puso el marcador 21-17 a favor de New England y así se fueron al descanso de la primera mitad.

El tercer cuarto comenzó con todo para los locales. Una buena devolución de patada de comienzo de Benni Cunnigham puso a Chicago en mitad de cancha. Una sensacional corrida de 39 yardas Trubisky colocaron a Chicago a solo una yarda de la anotación, lugar que llegaron dos jugadas más tarde mediante un pase corto de Trubisky a Tarik Cohen. El marcador volvió a cambiar de dueño, ya que ahora lo lideraban los Bears por 24-21. Un gol de campo de 29 yardas de Stephen Gostkowsky en la próxima serie de los Patriots empato en marcador en 24.

A mediados del tercer cuarto los equipos especiales de los Patriots, lograron dar vuelta el marcador ya que en un cuarto intento y 8 yardas por recorrer, los equipos especiales de New Englando le bloquearon el despeje a los Bears. Este despeje fue bloqueado por Donta Hightower y recuperado por Kyle Van Noy, quien llevo el balón a las diagonales y puso el tanteador con un nuevo dueño. Ahora lo lideraban los Patriots por 31-24.

Esta anotación enfrió muchísimo el ataque ofensivo del local, ya que en sus dos series siguientes Trubisky fue interceptado por la defensiva patriota (la segunda fue realizada en el último cuarto del partido). Luego de esta intercepción, una bomba de 54 yardas de Brady a Josh Gordon, colocó al equipo liderado por Bill Belichick, a dos yardas de la anotación. Ahí, la fórmula que tanto rédito le da a los Patriots (pase de Brady al corredor James White) puso el marcador 38-24 para New England.

Chicago, faltando poco para terminar el encuentro y con dos anotaciones abajo, intento una remontada que quedo a una yarda de lograrlo. Un pase anotación de 11 yardas de Trubisky a Trey Burton achico la diferencias a siete puntos (38-31). Esta ofensiva, fue una ofensiva sin reunión y en donde Trubisky le tiro pases a cinco receptores diferentes incluido el autor de la anotación. Y con una sola anotación de diferencia y luego de que la defensa no permitió que New England renueve los intentos (si lo hacía se terminaba el partido ahí), Chicago tenía una jugada para empatar el encuentro. Y desde la mitad de cancha Trubisky lanzó un “Ave María” (se dice así cuando el mariscal de campo tira un pase a la zona sin tiempo en el reloj). Este pase fue atrapado por Kevin White, pero lamentablemente fue atrapado en la yarda 1 y en esa yarda fue tacleado por la defensiva y no pudo ingresar a la zona. Y al no haber anotado, los Bears no pudieron igualar el marcador y fue resultado final de 38-31 para los Patrtiots

Fue triunfo para New England Patriots, que con este partido ganado se afianza en la punta su división con un record de cinco partidos ganados y dos perdidos. En la próxima semana New England viajarán a Buffalo, para enfrentarse a los Bills en el partido de lunes por la noche

Mientras que para Chicago, esta es un segunda derrota consecutiva, que a pesar de haber jugado un buen partido en materia ofensiva, si quieren retomar a la senda ganadora, la defensiva deberá ser la mejor defensiva de la liga como lo fue en las primeras fechas de la temporada regular. Su próximo partido será en condición de local frente a los Jets de New York y donde se espera que vuelvan al triunfo.

ESTADISTICAS INDIVIDUALES NEW ENGLAND PATRIOTS

PASANDO

T.BRADY 25-3, 377 YDS, 3 TD, INT

CORRIENDO

J.WHITE 11 ACAR, 40 YDS.

RECIBIENDO

J.WHITE 8 REC, 57 YDS, 2 TD.

J.GORDON 4 REC, 100 YDS.

J.EDELMAN 5 REC, 36 YDS, TD

ESTADISTICAS INDIVIDUALES CHICAGO BEARS

PASANDO

M TRUBISKY 26-50, 333 YDS, 2 TD, 2 INT.

CORRIENDO

M. TRUBISKY 6 ACAR, 81 YDS, TD.

J.HOWARD 12 ACAR, 28 YDS.

RECIBIENDO

T.BURTON 9 REC, 126 YDS, TD.

T.COHEN 8 REC, 69 YDS, TD.

K.WHITE 2 REC, 64 YDS.