Los Kings afrontan una importante crisis deportiva

Hace exactamente tres semanas escribíamos sobre las dudas que generaban los Kings a pocos días del arranque de la competición y ahora, tras ocho partidos disputados, la franquicia angelina está sumida en una profunda crisis. Y de puertas para dentro, la mala situación del equipo ha tenido consecuencias. Tras última derrota en casa frente a los Sabres, la plantilla se reunió a puerta cerrada para hablar durante unos veinte minutos, según apuntan medios locales.

“Hablamos sobre lo que tenemos que hacer a partir de ahora para ir en la dirección correcta. Es todo lo que voy a decir sobre esto”, sentenció Jake Muzzin, defensor de los Kings. Sin embargo, no fue el único que salió a dar explicaciones públicamente. El técnico John Stevens habló en rueda de prensa y confesó las interminables incógnitas que no es capaz de despejar. “Seré honesto, no tengo ninguna respuesta en este momento. Pensé que de la manera que jugamos el último partido hoy llegaríamos y lo haríamos mucho mejor. Tenemos grandes aficionados aquí y a los chicos les encanta jugar en casa por el apoyo que reciben, así que no tengo una respuesta”, señaló.

El grave momento deportivo que atraviesa la franquicia no son solo resultados, si no que va más allá. Por ejemplo, en la derrota por goleada ante los Islanders (7-2), el equipo concedió un tanto en superioridad tras haberse colocado a un solo gol de distancia, algo que irritó mucho a su entrenador, que criticó a sus jugadores de falta de esfuerzo. Además, la reciente derrota en el Staples Center contra Buffalo fue la primera ante esta franquicia en suelo californiano en quince años.

De 16 puntos posibles, los Kings solo suman cinco: uno fue tras llegar a la prórroga frente a los Sharks, y cuatro por las victorias ante Red Wings (colista de la competición) y Canadiens. Si bien ha tenido choques contra equipos que aspiran a lo máximo en esta campaña (Jets y Maple Leafs), también los ha tenido contra otros muy débiles. No hay excusa posible.

Cabe remarcar que ya la temporada pasada no fue como todos esperaban. La franquicia entró en playoffs de manera muy ajustada y su presencia duró lo mínimo, ya que fue barrida por Golden Knights en primera ronda. Si no cambian las cosas, este año todo habrá terminado antes. Una explicación a la situación actual de Los Ángeles es el casi nulo movimiento en verano, donde Ilya Kovalchuk fue el único fichaje significante.

Ahora, lo próximo para los Kings serán dos partidos fuera de casa, en Dallas el martes y Minnesota el jueves, y recibir a los New York Rangers para concluir la semana.