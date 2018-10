La pérdida de importancia de los títulos secundarios en WWE

En WWE, los títulos secundarios son creados expresamente para que los luchadores que ocupen los lugares midcards puedan perseguir un título a expensas de luchar posteriormente por una plaza estelar. Sin embargo, por la desorganización y creación de enrevesadas historias, estos títulos se han visto bastante poco en las carteleras de los principales eventos y no tienen el prestigio que deberían de poseer, sobretodo el intercontinental.

Entonces, ¿Cuales son los motivos por esta situación?

Campeonato intercontinental

Seth Rollins es el actual poseedor del título después de derrotar al excampeón The Miz y Finn Balor en una triple amenaza en el combate que abrió Wrestlemania 34. Al comienzo de su reinado lo defendió en varias ocasiones, siendo sus retadores Finn Balor, Samoa Joe, Miz, Mojo Rawley, Kevin Owens, Jinder Mahal y Elias. Hasta que en un episodio semanal de RAW (18 de Junio) Dolph Ziggler le arrebató el título, pero no sería por mucho tiempo, debido a que Rollins lo recuperaría en SummerSlam. Desde ese punto hasta ahora Rollins ha defendido apenas el campeonato y en los últimos shows principales fue compañero de Dean para intentar capturar los títulos por parejas y como parte de The Shield para enfrentar a Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre en Super Show Down en Australia. Esta semana ha conseguido ganar por cuarta vez los campeonatos por parejas (tercera vez los de RAW), y no tiene mucha intención de defender el campeonato por ahora a pesar de la baja inminente de Roman Reigns.

Campeonato de los Estados Unidos

Después de Wrestlemania 34, en el que Jinder Mahal ganó el campeonato, en el episodio de RAW posterior lo perdió frente a Jeff Hardy. Jeff defendió el campeonato con regularidad hasta que Shinsuke Nakamura se lo arrebató en Extreme Rules en un combate que duró apenas cinco segundos con solo un Kingshasa. Desde entonces Nakamura ha defendido el título en solo tres ocasiones (Dos veces frente a Jeff Hardy y una contra Rusev) y solo ha hecho seis apariciones en tres meses. En el pasado episodio 1000 de SmackDown perdió frente a Rey Mysterio por una plaza para la copa mundial de WWE, así que es probable que defienda el campeonato en el evento especial en Arabia Saudí, si es que va a defenderlo.