Borowiecki sancionado con un partido

El departamento de seguridad de los jugadores de la NHL anunció el miércoles por la noche que el defensa Mark Borowiecki de los Ottawa Senators ha quedado suspendido una jornada por una incidencia producida a raíz de un codazo que tuvo lugar en el encuentro del martes contra los Boston Bruins.

El incidente ocurrió en la parte delantera de la red de Ottawa cuando Borowiecki le dio un codazo deliberado al defensor rookie de los Bruins, Urho Vaakanainen.

Vaakanainen, quien fuese la selección de primera ronda de los Bruins en 2017, tuvo que salir del juego al sufrir una conmoción cerebral que le impidió regresar al hielo. Durante el encuentro, Borowiecki no fue penalizado por la jugada.

De esta forma, el defensa de la franquicia canadiense, se perderá el partido de los Senators contra los Colorado Avalanche el viernes por la noche y podrá ser elegible para regresar a la alineación el domingo contra los Vegas Golden Knights.



Curiosamente, este incidente se produce apenas un par de días después de que Borowiecki no estuviera contento con la falta de suspensión para el delantero de Montreal Canadiens, Brendan Gallagher, al acometer un golpe que le dio a Borowiecki en un duelo reciente. Por aquel entonces, dijo Borowiecki, a través del diario Sun de Ottawa: "Creo que debes asegurarte de que los jugadores no se tomen las libertades de ciertos jugadores por ser quienes son y por ser fuertes. Ese fue un logro que no me gusta ni ahora ni tampoco me gustó entonces. Le dije a Gallagher que pensé que era un golpe peligroso. Entiendo que George tiene un trabajo increíblemente duro y lo respeto por eso. Ciertamente, nunca en un millón de años querría ese puesto, y creo que lo ha tomado de frente y se da cuenta de que va a haber críticas. Esa es la naturaleza de la bestia ".



Ahora, parece ser que Borowiecki es el que debe aceptar las críticas y, más aún, tras sus propias declaraciones en la que se mostraba muy contrario a las agresiones y los golpes innecesarios.