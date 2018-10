Fácil triunfo de los  Houston Texans sobre los Dolphins de Miami

Para dar comienzo a la semana 8 de la temporada regular de la NFL, se enfrentaron en NGR Stadium de la ciudad de Houston, los Miami Dolphins y los locales, los Houston Texans. Fue triunfo de manera contundente de los Texans por 42-23 con una excelente segunda mitad. La figura del encuentro fue el mariscal de campo de Houston, Deshaun Watson, autor de 5 anotaciones y 239 yardas totales vía pase.

Miami Dolphins, en su primer serie, con acarreos del eterno Frank Gore y con pases cortos de Brock Osweiler a sus receptores abiertos, Danny Amendola y Devante Parker lograron mover las cadenas y poner a Miami en situación de gol de campo, pero en cuarto intento y una yarda por recorrer, el entrenador en jefe, Adam Gase, intento renovar los intentos en lugar de ejecutar un gol de campo, pero una mala ejecución de la jugada hizo que no renueven los intentos y le den el ovoide a los Texans. Los Texans, en su primera marcha empezaron con muchas imprecisiones y le devolvieron el balón a los Dolphins rápidamente.

Nuevamente con la pelota en su poder, con un ataque terrestre potente comandando por Kenyan Drake, llegaron a la zona de anotación gracias a este jugador, que mediante una corrida de 12 yardas se escapó hasta las diagonales y puso el tanteador 7-0 para Dolphins.

Houston rápidamente pudo empatar el marcador. Un pase de 34 yardas de Deshaun Watson a Will Fuller colocó a Houston en la yarda de 22 de Miami. Desde ese lugar, con tres acarreos de Lamar Miller (el ultimo de 3 yardas) depositaron a los locales en la zona de anotación rival y empataron el cotejo en 7.​

Inmediatamente a este empate, una intercepción de profundo novato, Justin Reid a Osweiler posicionó a los Texans en yarda 13 rival. Y dos jugadas más tarde, con un pase 13 yardas de Watson al ala cerrada novato, Jordan Thomas, los locales pasaron al frente en el marcador por 14-7.

Antes de finalizar la primera mitad los Dolphins achicaron la diferencia a solo 4 puntos. Dos pases completos de 17 y 19 yardas de Osweiler a Devante Parker y un pase completo 16 yardas del mismo mariscal al receptor abierto Jakeem Grant colocaron a los Dolphins en posición realizar un gol campo. Jason Sanders no defraudó y mediante un gol de campo de 37 yardas puso 3 puntos a su equipo. De esta manera ambos equipos se retiraron al descanso del medio tiempo con un tanteador de 14-10 para los Texans.

Los Texans arrancaron con todo el tercer cuarto, Una corrida de 58 yardas (la más larga de este año) de Lamar Miller los depositó en la yarda 9 rival. Luego de esto, con dos pases 7 y 2 yardas de Watson al ala cerrada, Jordan Thomas, llegaron a la zona de anotación y estiraron la ventaja a 11 puntos (21-10).

Miami no quería darse por vencido y en ese cuarto volvió acercarse en el marcador. Tres corridas consecutivas de Frank Gore (estas tres corridas totalizaron 24 yardas) colocaron a Miami dentro de la yarda 30 de los Texans. Desde esa posición, con una jugada de truco, los Dolphins anotaron nuevamente y otra vez redujeron la diferencia a 4 puntos. La jugada de “truco” consistió en que el mariscal de campo Osweiler le lanzó un pase lateral al receptor Danny Amendola, este en lugar de correr hacia adelante, retrocedió y le realizó un pase largo al corredor Kenyan Drake, quien se encontraba completamente solo y lo único que tenía que hacer era correr hacia la zona de anotación.

Houston, no se durmió en los laureles, y con una sola jugada les basto para extender la diferencia nuevamente a 11 puntos. Con una bomba de 73 yardas de Watson al receptor Fuller, quien se encontraba sin marca, anotaron nuevamente y pusieron el partido 28-17 a favor de los Texans.

En la serie siguiente, y gracias a una jugada fortuita, los Dolphins pudieron ponerse nuevamente a una sola anotación de empatar el encuentro. Osweiler le ejecutó un pase al receptor Grant, pero el esquinero que lo estaba marcando deflecta el balón, este balón deflectado rebota en el casco de un compañero del defensivo y luego de ese rebote, el ovoide le queda en las manos del receptor Parker, que lo llevo hasta la yarda 30 rival. Y luego de no poder renovar los intentos, Jason Sanders nuevamente efectuó un gol de campo positivo (esta vez fue de 37 yardas) y acorta la diferencia a 8 puntos (20-28).

Sin perder tiempo, con una sola jugada (al igual que la anotación de Fuller), los Texans anotaron nuevamente y sentenciaron el partido. Con un pase de 49 yardas de Watson al receptor estrella, Deandre Hopkins (quien increíblemente se encontraba sin un defensivo cerca suyo) llegaron a la zona prometida y pusieron el match 35-20 para Houston.

En los “tiempo basura” se denomina así cuando el partido está definido, los Texans volvieron a conseguir otra anotación mediante otro pase de touchdown de Watson a Hopkins (Td de 2 yardas) mientras que Jason Sanders volvió a anotar un gol de campo para los Dolphins para poner números definitivos al partido que hace varios minutos antes estaba definido. El resultado final fue 42-23 para los Texans.

Quinto triunfo consecutivo de los Texans que se afianzan en la primera colocación de la División Sur de la Conferencia Americana. El único saldo negativo para este equipo en esta fecha fue la lesión en el último cuarto del partido de su receptor Will Fuller. Lamentablemente para Houston y para él, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y se perderá el resto de la temporada. En la próxima fecha, visitaran a los Broncos de Denver. Partido difícil, pero si siguen mantiene el nivel ofensivo ejecutado esta fecha tienen buenas posibilidades de llevarse la victoria.

Para Miami, esta es cuarta derrota en los últimos cinco partidos. Sin su mariscal titular, Ryan Tannehill (no jugo los últimos partidos por una lesión en su hombro) la ofensiva perdió creatividad y de a momentos se torna muy predecible para los rivales. En tanto a la defensiva, si quieren volver a la senda victoriosa, la defensiva deberá mejorar en todo aspecto. En el partido frente a los Texans, en ningún momento fueron capaces de frenar la corrida (Houston totalizo 188 yardas en este rubro), y la línea defensiva jamás pudo poner en aprietos al mariscal rival. Y esta escasa presión se ve reflejada en que Watson realizo cinco pases de anotación y no recibió ninguna embolsada. La próxima fecha, Miami, recibirá a los Jets de New York. Partido que si mejoran en el aspecto defensivo por sobre todas las cosas deberían llevarse el triunfo.

ESTADISTICAS INDIVIDUALES HOUSTON TEXANS

PASANDO

D. WATSON 16-20, 239 YDS, 5 TD.

CORRIENDO

L. MILLER 18 ACAR, 133 YDS, TD.

A. BLUE 15 ACAR, 42 YDS.

RECIBIENDO

D. HOPKINS 6 REC, 82 YDS, 2 TD.

W.FULLER V 5 REC, 124 TD.

J.THOMAS 4 REC, 29 YDS, 2 TD

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES MIAMI DOLPHINS

PASANDO

B.OSWEILER 21-37, 241 YDS, INT.

D.AMENDOLA 1-1, 28 YDS, TD.

CORRIENDO

K. DRAKE 12 ACAR, 58 YDS, TD.

F. GORE 12 ACAR, 53 YDS.

RECIBIENDO

D. PARKER 6 REC, 134 YDS.

D.AMENDOLA 5 REC, 43 YDS.

K.DRAKE 2 REC, 37 YDS, TD.