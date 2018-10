Gran triunfo de los Saints en tierras vikingas

En el partido del “Sunday Night Football” de la semana 8 de la NFL, se enfrentaron los Saints de New Orleans contra Vikings de Minnesota en el U.S. Stadium de la ciudad de Minnesota. El resultado fue 30-20 a favor de los Saints y la figura del encuentro fue corredor Alvin Kamara, autor de dos anotaciones. Ambas franquicias se volvían a ver las caras luego del milagroso triunfo de Vikings sobre Los Saints en los playoff de la temporada anterior. Recordemos que ese partido se definió en la última jugada cuando el mariscal de campo en ese momento de Minnesota, Casey Keenum se conectó con el receptor Steffon Diggs para realizar un anotación de 61 yardas y darle la victoria a los locales por 29-24. Esa jugada va quedar en la retina y en la memoria del profundo de los Saints, Marcus Williams, que falló el tacleo de manera increíble y esa gran equivocación le provocó a su equipo que no llegue a las final de la Conferencia Nacional.

Los Saints, en su primera serie de la noche, se pusieron rápidamente en ventaja. Un pase completo de Brees al receptor Michael Thomas los deposito en mitad de cancha. Otro pase a Michael Thomas, esta vez de 44 yardas, dejo a los Saints a 8 yardas de la zona de gol rival. Vale comentar, que el autor de este pase fue el mariscal sustituto, Josh Hill. Hill siempre entra al emparrillado para realizar jugadas de “read option” (suelen ser corridas y el mariscal de campo decide si la corre el o se la da al corredor para que realice el acarreo), pero para sorpresa de la defensiva vikinga, esta vez Hill lanzo una bomba a Thomas. Ya desde la yarda ocho, fue todo del corredor, Alvin Kamara, que en dos jugadas llego a la zona de anotación y puso el marcador 7-0 para los Saints.

Minnesota Vikings comenzó su primera marcha desde su propia yarda 9 y con una marcha sumamente balanceada en lo que respecta a la cantidad de acarreos y pases realizados, pudo empatar el encuentro. El caballito de batalla en cuanto al juego terrestre, fue Latavius Murray (Dalvin Cook sigue lesionado y se cree que hasta la fecha 11 no participara en los juegos). En esta marcha Murray totalizo 28 yardas terrestre. En cuanto al juego aéreo los pases se repartieron entre los receptores abiertos, Steffon Diggs y Adam Thielen. Este dúo de receptores, para la mayoría, es mejor dúo de receptores de toda la NFL. En esta marcha, el mariscal Kirk Cousins completó dos pases de 14 yardas de a Thielen, y dos pases a Diggs de 31 y 1 yardas respectivamente. Este último pase (el de una yarda) fue el pase con el cual los Vikings empataron el juego en 7 puntos. Vale comentar que en esta marcha los Vikings siempre atacaron al esquinero P.J Williams.

En el segundo cuarto, los Vikings, dieron vuelta el partido para algarabía de fanaticada local en ese momento. Con una corrida de Thielen de 15 yardas y un posterior pase completo de 19 yardas de Cousins a Diggs, los locales ya se encontraban en mitad de campo. Luego, pase completo de 28 yardas a Thielen y falta de interferencia defensiva (nuevamente P.J.Williams era la victima de Minnesota) situaron a Vikings en la yarda 1. Desde esa posición, L.Murray realizó un acarreo de una yarda y anota la segunda anotación de los Vikings. Dado que el pateador Dan Bailey erró el punto extra, Minnesota pasó al frente 13-7.

Los Saints achicaron la diferencia a tres puntos con un largo gol de campo de 52 yardas de Will Lutz. Faltando poco para que termine la primera mitad, se produjo una jugada que cambió el rumbo del encuentro. Estando los Vikings con el ovoide, gracias a un pase de pase de 19 de yardas de Cousins a Aldrick Robinson y otro pase de 12 yardas al corredor Latavius Murray, colocaron a los locales dentro de la zona roja y con posibilidad de estirar la ventaja a 6 o 10 puntos. En ese momento, Cousins le lanzó un balón al receptor Thielen, este lo atrapa y luego de recorrer 4 yardas con el balón, lo pierde, el defensivo de los Saints, Marshon Lattimore lo recupera y lo devuelve 54 yardas para que Drew Brees y compañía ejecuten su explosiva ofensiva desde la yarda 18 rival. Dos jugadas bastaron para que los Saints anoten y pasen al frente en el marcador. En estas jugadas hubo un común denominador: Alvin Kamara. Primero porque recibió un pase de Drew Bress que lo llevo a la yarda 1. Y en la jugada próxima, Kamara saltó por encima de la línea defensiva vikinga y cayo dentro de la zona para poner 17-13 a favor de los visitantes al finalizar la primera mitad.

Alvin Kamara saltando sobre la defensiva vikinga y logrando su segunda anotación (foto New Orleans Saints)

Esa pelota perdida cuando finalizaba el segundo cuarto pego muy duro en la ofensiva local, ya que en la primer serie del tercer cuarto despejaron el balón rápidamente y en la segunda el esquinero P.J. Williams interceptó a Cousins y la devolvió para anotación y poner el tanteador 27-13 para los visitantes (anterior a esta intercepción, Will Lutz con un gol de campo de 42 yardas había estirado la diferencia a 11 puntos). Con esta intercepción para anotación, Williams se reivindicó de una primera mitad donde la ofensiva vikinga lo ataco en numerosas ocasiones obteniendo grandes beneficios.

La estocada final se dio en el último cuarto. En una serie muy larga (duro 8 minutos), los Saints querían quemar el reloj y por esa realizaban numerosos acarreos (Mark Ingram y Alvin Kamara, eran los que los autores de los mismos), volvieron a anotar un gol de campo a través de W. Lutz (42 yardas) y pusieron la diferencia a más de dos anotaciones (30-13), diferencia que irremontable con el poco tiempo que quedaba en el partido.

Solo hubo tiempo para que los Vikings vuelvan a realizar otra anotación (pase de una yarda de Cousins a Thielen) y adornen un poco el resultado.

Gran victoria de los Saints contra un equipo de su misma Conferencia, que tienen las mismas aspiraciones que ellos para esta temporada, llegar al Súper Bowl. Con este triunfo los Saints se colocan primeros en la División Sur de la Conferencia Nacional con un record de 6 triunfos y 1 una derrota. La semana próxima, serán locales contra el mejor de equipo de la NFL y único invicto hasta este momento, Los Ángeles Rams. Este partido podría ser la antesala de la Final de la Conferencia Nacional a disputarse en Enero del 2019. Son los dos mejores equipos de esta Conferencia. Ambos tienen excelentes ofensivas, con muchísimas variantes, con jugadores muy explosivos, por lo tanto en ese partido es posible que se vean muchísimos fuegos artificiales.

Para los Vikings, esta derrota, es una derrota que duele por diferentes cuestiones. La primera cuestión es que con esta derrota, Minnesota perdió la primera posición de la División Norte de la Conferencia, ahora se encuentra en la segunda posición con un record de 3 triunfos, 3 derrotas y un empate. Los dueños del primer lugar de la División son los Chicago Bears, que en esta semana derrotaron fácilmente en condición de local, a los Jets de New York. La segunda cuestión es que está clara derrota, fue con una franquicia que tiene el mismo objetivo que ellos (ser campeones), y si quieren llegar al Súper Bowl deberán mejorar en todos los aspectos del juego. Talento, tienen de sobra, pero tendrán que demostrarlo dentro del emparrillado. La semana próxima enfrentarán a un rival de división como son los Detroit Lions. Los Lions se encuentran últimos en la división, pero a un partido de desventaja con el primero (esto muestra la paridad de la División) por lo que será un partido muy difícil, pero si salen victorioso pueden ser el comienzo de algo muy fructífero para lo que resta de la temporada.

ESTADISTICAS INDIVIDUALES NEW ORLEANS SAINTS

PASANDO

D. BREES 18-23, 120 YDS, TD, INT.

T.HILL 1-1, 44 YDS.

CORRIENDO

A. KAMARA 13 ACAR, 45 YDS, TD.

M. INGRAM 13 ACAR, 63 YDS.

RECIBIENDO

M. THOMAS 5 REC, 81 YDS.

M. INGRAM 3 REC, 29 YDS.

A. KAMARA 7 REC, 31 YDS, TD

ESTADISTICS INDIVIDUALES MINNESOTA VIKINGS

PASANDO

K.COUSINS 31-41, 359 YDS, 2 TD, INT

CORRIENDO

L.MURRAY 13 ACAR, 56 YDS, TD.

RECIBIENDO

S.DIGGS, 10 REC, 119 YDS, TD

A. THIELEN 7 REC, 103 YDS, TD.

K. RUDOLPH 4 REC, 39 YDS.