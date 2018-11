La lesión de Alexa Bliss

En un principio, y desde hace unas semanas, se pactó una lucha entre las leyendas Lita y Trish Stratus contra Alexa Bliss y Mickie James por un desafío de las nombradas anteriormente. Sin embargo, el RAW antes de Evolution, WWE lanzó un comunicado en el cual informaban que Alexa fue reemplazada por Alicia Fox debido a una lesión. ¿Qué ocurrió?

Las informaciones sobre la lesión de la excampeona de RAW son confusas, debido a diferentes versiones tanto de la propia luchadora como de WWE. Oficialmente, Alexa sufrió una conmoción cerebral durante un combate por parejas en un Live Show en Hartford (Connectitut). Hizo tag con Mickie James frente a Nia Jax y Ronda Rousey, y en un momento del combate se golpeó la cabeza de forma muy brusca contra el ring, quedando prácticamente KO y suspendiendo el combate. Según fuentes oficiales que estaban presentes en el evento, Alexa salió de la arena con la nariz rota y sangrando sin parar, pero no se dieron más detalles porque WWE no permitió que ningún medio publicara más sobre el tema hasta después de Evolution (además de que fue en un evento no televisado, por lo que la censura de la empresa hace mayor acto de presencia). Entonces se generó una repercusión que no duró por mucho tiempo por la ausencia evidente de Alexa en los siguientes episodios semanales de RAW y el anuncio oficial del reemplazo por Alicia Fox.

Sin embargo, y he aquí la confusión que se generó, días después del evento en vivo, Alexa negó a la prensa que estaba lesionada, pero no esclareció porque no estaba incluida en la lucha. Aseguraba que en principio era el ángulo que tomaba la storyline pero no funcionó como se esperaba. En todo caso, la versión oficial sigue siendo vigente y el hecho es que no luchó en Evolution. Alexa está programada para volver al cuadrilátero la próxima semana.