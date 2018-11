Cartelera WWE Crown Jewel

Este viernes se emitirá a través de WWE Network Crown Jewel, un nuevo PPV desde Arabia Saudí.

KICK-OFF:

United States Championship:

Shinsuke Nakamura (c) vs Rusev

Sergio Martínez: Shinsuke Nakamura

Jesús Pascual: Shinsuke Nakamura

Diego Del Val: Shinsuke Nakamura

Óscar García: Shinsuke Nakamura

MAIN SHOW:

WWE World Cup:

Sergio Martínez: Cuartos de final: Bobby Lashley, Kurt Angle, Jeff Hardy, Randy Orton; Semifinales: Bobby Lashley, Jeff Hardy;

FINAL: JEFF HARDY

Jesús Pascual: Cuartos de final: Bobby Lashley, Kurt Angle, The Miz, Rey Mysterio; Semifinales: Bobby Lashley, Rey Mysterio;

FINAL: BOBBY LASHLEY

Diego Del Val: Cuartos de final: Seth Rollins, Kurt Angle, Jeff Hardy, Rey Mysterio; Semifinales: Seth Rollins, Rey Mysterio;

FINAL: SETH ROLLINS

Óscar García: Cuartos de final: Seth Rollins, Kurt Angle, The Miz, Rey Mysterio; Semifinales: Seth Rollins, Rey Mysterio;

FINAL: REY MYSTERIO

SmackDown Tag Team Championships:

The Bar (c) vs The New Day

Sergio Martínez: The Bar Jesús Pascual: The Bar

Diego Del Val: The Bar Óscar García: The Bar

WWE Championship:

AJ Styles (c) vs Samoa Joe

Sergio Martínez: AJ Styles Jesús Pascual: Samoa Joe

Diego Del Val: AJ Styles Óscar García: ​AJ Styles

Tag Team Match:

D-Generation X vs Brothers Of Destruction

Sergio Martínez: D-Generation X

Jesús Pascual: Brothers Of Destruction

Diego Del Val: Brothers Of Destruction

Óscar García: D-Generation X

Universal Championship:

Braun Strowman vs Brock Lesnar

Sergio Martínez: Brock Lesnar Jesús Pascual: Braun Strowman

Diego Del Val: ​Braun Strowman Óscar García: ​Braun Strowman