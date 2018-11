Los Coyotes comienzan a morder

Una nueva temporada de la NHL se iniciaba en el desierto de Arizona. Con la esperanza para todos los fans de los Arizona Coyotes de ser una temporada distinta a las anteriores, aspirar a no luchar por no ser el peor equipo de la NHL y no quedar en el último puesto.

Pero tras los cinco primeros partidos, es probable que los aficionados se mirasen en el Gila River Arena o delante de las televisión para decirse aquello de “Otra vez lo mismo”. Y es que los Coyotes cayeron derrotados en cuatro de los cinco partidos y solo lograron una victoria en el Shootout (tanda de penaltis). Ninguna victoria en tiempo regular, tres goles a favor (ninguno de ellos en cinco contra cinco, siempre en situación de PowerPlay, tanto en superioridad como en inferioridad), once goles en contra y un punto en la clasificación les hundían de nuevo al último puesto de la clasificación y comenzaban a sobrevolar los fantasmas del inicio de la pasada temporada, donde perdieron once partidos consecutivos igualando el peor registro de la historia de la franquicia.

El despertar de los Coyotes

Pero parece que los Coyotes han despertado del largo letargo que solo les hacia moverse en el fondo de la clasificación y en el sexto partido de esta temporada el equipo de Arizona pareció espantar a todos los fantasmas. Ante los Chicago Blackhawks anotaron por fin en cinco contra cinco, sin PowerPlay, ganaron en tiempo regular y salieron de la última posición. Desde entonces los Coyotes han comenzado a morder y se han puesto muy serios con el objetivo de salir del fondo del pozo, ganarse de nuevo su reputación y luchar por algo más que quedar últimos. Y es que en los últimos cinco partidos han conseguido cuatro victorias consecutivas y una derrota, ocho puntos de diez posibles, con 27 goles a favor y solo 10 goles en contra, solo en la derrota han encajado más de un gol el resto solo uno por partido.

Similitudes con la pasada campaña

Estos diez primeros partidos disputados por el equipo del desierto de Arizona podría ser un breve resumen de la pasada temporada, donde los cinco primeros partidos recordaron al penoso inicio de la pasada campaña y los cinco siguientes al último tercio de la pasada temporada donde el equipo registró 17 victorias, nueve derrotas y tres Overtime (puntos por derrotas en prórrogas o (Shootout) tandas de penaltis) en 29 partidos, alcanzando el mejor registro de la División del Pacífico y de la Conferencia Oeste.

Y es que a pesar de las luces y sombras de esta temporada, si hay que quedarse con alguna de las etapas de la pasada campaña para asimilarlo con el rendimiento del equipo en esta 2018-2019 se podría decir que se parece más al equipo del último tercio de campeonato. Ya que a pesar de perder los primeros cinco partidos, la forma en la que el equipo ha jugado los diez primeros partidos supera al mejor equipo de la pasada temporada, incluyendo cuatro victorias consecutivas y la goleada 7-1 a Tampa Bay Lightning.

Mejoras Ofensivas y defensivas

A pesar de que los Coyotes tuvieron problemas ofensivos en los primeros cinco partidos sin anotar goles en situación de cinco contra cinco y solo consiguiéndolo en PowerPlay, parece que en los últimos cinco han cobrado vida. Las puntuaciones han llegado de la mano de Vinnie Hinostroza, Christian Fischer, Michael Grabner, Brad Richardson y Nick Cousins, pero indudablemente ha sido liderado por Derek Stepan y el Clayton Keller.

Clayton Keller | Foto: Getty Images

Keller que lideró en anotaciones la pasada campaña como Rookie, ha conseguido en los últimos cinco partidos cinco goles y una asistencia, sumando seis puntos. Pero no solo se puede destacar lo conseguido, sino como lo ha hecho. Y es que el estadounidense parece ser el ajuste perfecto para la nueva NHL, un anotador rápido y esquivo que hace jugadas realmente especiales y que han hecho compararle con Patrick Kane.

El equipo también está recibiendo contribuciones desde la Blueline. Tras un comienzo lento y realmente decepcionante la pasada campaña, el nuevo Capitán de los Coyotes Oliver Ekman-Larsson se ha puesto en marcha esta temporada. Acumula cinco asistencias en diez partidos y ya parece el Larsson que todos conocíamos, efectivo en ambos extremos del hielo cuando tiene muchos minutos sobre el hielo. Además cada defensa que ha jugado esta temporada tiene al menos un punto, además de Jordan Oesterle que es el segundo en anotaciones con un gol, tres asistencias y cuatro puntos en siete partidos ha corroborado que fue una gran adquisición para el equipo de Arizona en Offseason.

Oliver Ekman-LArsson | Foto: NHL.com

Aunque todo el éxito ofensivo parece ser el producto de un juego de tres zonas más fuertes de los que acostumbran los Coyotes. De hecho en esta parte de la temporada, el equipo de Arizona podría ser la revelación tanto en su estructura defensiva como en los números conseguidos.

La importancia de invertir en portería

Los Coyotes desembolsaron mucho dinero para renovar a su portero titular Antti Raanta este verano, tras una temporada pasada donde ofreció un rendimiento medio con luces y sombras. Pero el equipo del desierto vio futuro en el portero finlandés y le renovó por tres temporadas con un salario de 12,75 millones de dólares. En siete partidos disputados Raanta ya luce en sus números un porcentaje de paradas de 0,921% y un promedio de goles en contra de 2,13. También el portero suplente Darcy Kuemper ha destacado en este inicio con un porcentaje de paradas de 0,957% y un promedio de goles en contra de 1,34 en tres partidos. Consiguiendo entre ambos un porcentaje de paradas de 0,944 % en cinco contra cinco, siendo la segunda mejor marca de la liga.

Antti Raanta | Foto:NHL.com

Los números esta temporada

El miércoles los Coyotes se despertaron situándose en la quinta posición de la División del Pacífico y en la undécima posición de la Conferencia Oeste con seis victorias, cinco derrotas y doce puntos, situándose a tres puntos de los puestos que dan acceso a los Playoffs y de la Wild Card. Tras haber tocado fondo las campañas anteriores, es fácil que el equipo de Arizona sorprenda en términos de análisis estadístico, y es que ocupan el séptimo lugar en la NHL en tiros por partidos (34) y el cuarto en tiros recibidos por partido (28,2). El 53,1 de Corsi (Diferencial de intentos de tiros a puerta, tiros fallados y bloqueados menos tiros en contra) es el quinto en la liga igualado con Tampa Bay Lightning, Florida Panthers y San José Sharks. Además mantienen el porcentaje de tiros, con una tasa del 53,4% ocupa el quinto lugar de la liga. Asimismo ocupa la sexta posición posibilidades de puntuación con un 53,9%. El único porcentaje que se encuentra por debajo de la media de los equipos de la NHL, es la de posibilidades de peligro, donde se encuentran en la decimosexta posición con un 50,3 %.

Por lo que parece que los Coyotes han despertado y parece que llegan mordiendo para dar que hablar esta temporada y ser el equipo revelación que tanto tiempo se lleva esperando. Algo que las temporadas anteriores parecía que iba a llegar y nunca llegó hasta esta temporada, por lo que parece que el equipo del desierto con su repunte ofensivo, la firme defensa y los buenos números que están consiguiendo harán que los aficionados cuando se miren esta temporada no pensarán “Otra vez lo mismo”, sino “Aquí vamos de nuevo”.