Rantanen lidera los tres mejores de Octubre

Finaliza el mes de octubre y la NHL ha nombrado al ala derecha de los Colorado Avalanche Mikko Rantanen, al delantero de los Pittsburg Penguins Evgeni Malkin y al ala derecha de los Chicago Blackhawks como los jugadores del mes.

Mikko Rantanen-Colorado Avalanche

Mikko fue escogido en décimo lugar en el 2015 Entry Draft y desde entonces ha venido desarrollando un muy buen hockey. El originario de Nousiainen, Finlandia parece encontrarse en una forma extraordinaria encadenando 16 asistencias y 21 puntos en 12 encuentros para situar al conjunto de Colorado con una racha de 7-3-2. Rantanen registra cinco partidos en los que anoto más de un punto lo que llena de esperanzas a los aficionados de Colorado teniendo en cuenta que el sueco Gabriel Landeskog y el canadiense Nathan MacKinnon están teniendo igualmente un prometedor arranque de temporada, sin duda alguna no se puede dejar de mencionar al ruso Seymon Verlamov que lidera el porcentaje de atajadas de la liga. ¿Será momento para emocionarse con este equipo de los Colorado Avalanche?

Evgeni Malkin-Pittsburg Penguins

Malkin es uno de los principales responsables de que Penguins comanden la Metropolitan Division, con un promedio fantástico de 1.90 puntos por partido y dando una fuerte lucha por llegar a ser el jugador con más puntos esta temporada. El ruso consiguió seis goles y trece asistencias en diez presentaciones guiando a Pittsburgh a un record de 6-2-2 en el mes de octubre. Evgeni y su racha goleadora dan sensaciones positivas combinadas con los siete goles de Phil Kessel más las actuaciones que pueda tener el eternamente talentoso Sidney Crosby. ¿Podrán estos jugadores llevar de vuelta a una final a Los Pingüinos?

Patrick Kane-Chicago Blackhawks

El originario de Buffalo comparte la cima en la carrera de convertirse en el mayor anotador de la actual temporada de la NHL donde ya lleva once anotaciones. Kane anoto en ocho partidos diferentes convirtiéndose en el primer jugador de los Blackhawks en alcanzar esta once goles en los primeros once encuentros de una temporada, desde que Bobby Hull lo hiciera en la campaña de 1967-1968. Para nadie es un secreto que este año hay mucha competencia en la Centra Division con equipos como Nashville, Winnipeg, Minnesota y Colorado que están haciendo muy bien las cosas por lo que los de Chicago necesitaran más que nunca a su estrella el dorsal número 88. ¿Tendrán Kane y los BlackHawks lo suficiente para dar batalla en la Central Division?