NFC Este: Los sorpresivos Redskins buscan afianzarse

Trascurrido la mitad de la temporada, los Washington Redskins aprovecharon su buen comienzo y se mantienen la cima de la División con record 5-2. Philadelphia mantiene su andar irregular y llega a su semana libre en la segunda colocación con marca de 4-4, aunque puede estar acompañado si Dallas Cowboys vence a Tennessee. Muy por debajo, aparecen los decepcionantes New York Giants con 7 derrotas en ocho presentaciones.

El campeón vigente de la NFL no se da por vencido y confía en dar vuelta la historia en la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, los Cowboys asoman como otro contendiente en la división y los cambios realizados en la última semana lo confirman. ¿Los Redskins podrán soportar la presión de los Eagles? ¿Dallas lograrán alcanzarlos en la cima?

Por primera vez en 10 años los Redskins tienen record 5-2. Su presente se debe en gran medida a su defensiva, la cual es 2º mejor contra el acarreo y 4º en puntos permitidos. Tan importante es el trabajo contra la carrera que han contenido a jugadores como Christian McCaffrey, Ezekiel Elliott y Saquon Barkley en 92 yardas de forma combinada. Además, en el último día de trade consiguieron incorporar al safety Ha Ha Clinton-Dix a cambio de una selección de cuarta ronda en el Draft 2019.

Sin embargo, en esta jornada tendrá un duro examen cuando reciba a los Atlanta Falcons, que si bien no están en su mejor forma, cuentan con una gran ofensiva liderada por Matt Ryan. Del otro lado del campo, Washington también se destaca. El coordinador ofensivo, Matt Cavanaugh, encontró el equilibrio adecuado entre el juego aéreo y terrestre gracias al orden y sencillez de su quarterback Alex Smith y al resurgimiento del corredor Adrian Paterson.

Por otro lado, los Eagles tienen un andar irregular pero confían en cambiar el rumbo tras la semana de descanso. Carson Wentz se ha visto en buen nivel, aunque no es el jugador que supo disputar en 2017 el premio MVP junto a Tom Brady. La lesión de Mike Wallace y el flojo nivel de Agholor, obligaron a Philly a buscar un receptor que acompañe a Alshon Jeffery y acordaron con los Lions para quedarse con el experimentado Golden Tate. Otro punto a corregir por el Head Coach Doug Pederson es el lado defensivo que ha permitido muchos puntos en las primeras semanas.

Golden Tate fue presentado con los Eagles (Imagen: Eagles.com)

Detrás de los Redskins y Eagles aparecen los Cowboys. Si bien no mostró un nivel confiable, de vencer a los Titans en el Monday Night Football igualará la marca de Philadelphia y se pondrá en la conversación de una división muy atractiva. Tras su descanso, la franquicia texana ha realizado varios movimientos que pueden llegar a dar un salto de calidad importante de cara al final de temporada.

Dak Prescott ha sido muy criticado por sus actuaciones, aunque no ha tenido una línea ofensiva que lo proteja ni tampoco contó con receptores del calibre de Dez Bryant. En ese sentido, han terminado su relación con el coach de línea ofensiva Paul Alexander y han colocado en su posición a Marc Colombo. Dallas desplazó bien el ovoide por tierra en las primeras semanas con un promedio de 136.9 yardas por juego (4to en la NFL) pero por aire no fueron peligrosos. Prescott no ha podido lanzar cómodo y fue capturado en 23 ocasiones.

No obstante no fue la única novedad en equipo de la estrella solitaria. En una decisión muy controvertida, los Cowboys le cedieron a los Raiders una selección de primera ronda por el receptor Amari Cooper. En relación a eso, Prescott reconoció estar “motivado por la llegada de Amari”. Además, destacó que el descanso les sirvió para “corregir errores y llegar a estos juegos con mucha ilusión”.

Amari Cooper se prepara para su debut en Dallas (Imagen: Cowboys.com)

Esta semana puede llegar a ser decisiva para las aspiraciones de cada uno. Una derrota de los Redskins ante Atlanta meterá de lleno a sus perseguidores en la pelea. De lo contrario, el margen de error para los Eagles y Cowboys será cada vez menor y la posibilidad de llegar a postemporada puede darse mediante la vía del Wild Card. No obstante, ambos equipos realizaron movimientos interesantes que aumenta la ilusión de cada franquicia y los choques entre los tres equipos contendientes serán definitorios.