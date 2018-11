John Stevens, despedido como entrenador de los Kings

La nefasta racha de Los Ángeles Kings ha llevado a la franquicia a destituir a John Stevens como técnico del equipo. Su sustituto, ya confirmado, es Willie Desjardins. Tampoco continuará en su cargo el asistente Don Nachbaur, que será reemplazado por Marco Sturm, quien actualmente se encuentra dirigiendo a la selección germana en la Copa de Alemania, un torneo que reúne a los mejores combinados del mundo.

La noticia se confirmó el domingo tras la victoria, -cuarta en la temporada-, de los californianos frente a los Blue Jackets (4-1). El equipo está último en la división del pacífico y en la conferencia oeste y solo ha ganado dos de los últimos nueve encuentros.

Stevens, que ahora se marcha por la puerta de atrás, ha pertenecido a la disciplina de los Kings en su época más gloriosa. Se unió en 2010 y ha vivido las dos únicas Stanley Cup que disfruta el equipo ahora mismo. Hace más de un año sustituyó a Darryl Sutter como primer técnico aunque no ha tenido el camino esperado: barrido en primera ronda de los pasados playoffs y destituido tras quince partidos en esta campaña.

“Ha sido terrible comunicarle la decisión”, confesó Rob Blake, general manager de la franquicia. “No ha ido de la manera que esperábamos y no hemos jugado como esperábamos. Miras al campamento de entrenamiento, miras a la temporada regular, las expectaciones no se han encontrado. Esperamos de los jugadores que creen juego y que jueguen a un alto nivel, y no ha sido así”, señaló.

Para revertir la situación aterriza Desjardins, que había abandonado la NHL en 2017 cuando se despidió de los Vancouver Canucks y ahora regresa en una tesitura muy complicada. No solo tendrá que lidiar con los malos resultados sino que también deberá mejorar otros aspectos como la falta de gol o las lesiones. El portero Jonathan Quick estará de tres a seis semanas de baja por problemas de rodilla.

“Lo que Willie nos va a aportar, lo que queremos que nos devuelva es el nivel de nuestros jugadores. Tenemos que devolver la pasión por el juego, y lo esperamos totalmente. Él lo puede hacer y llevar al equipo en la buena dirección”, apuntó Blake sobre el nuevo entrenador de los Kings.

La primera prueba para Desjardins será el próximo martes cuando reciba a los Anaheim Ducks, en lo que será el primero de cuatro partidos consecutivos en el Staples Center. El resto será frente a los Wild, Flames y Maple Leafs, respectivamente.