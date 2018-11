Opaco triunfo de los Dolphins sobre los Jets

En la novena semana de la temporada regular de la NFL, se enfrentaron en el Hard Rock Stadium, de la ciudad del Miami, dos franquicias de División Este de la Conferencia Americana, los Jets de Nueva York y los Dolphins de Miami. El triunfo fue para local por 13-6 en un aburrido y opaco enfrentamiento.

Este partido fue un partido donde la buenas jugadas fueron muy escasas y donde las defensivas prevalecían por las sobre las ofensivas. Es más, la única anotación del encuentro fue por parte de la defensiva de Miami que interceptó el balón y lo devolvió para touchdown.

La primer jugada del encuentro fue pase completo de 26 yardas de Brock Osweiler al receptor Danny Amendola que podía presagiar que el encuentro podría ser entretenido y que las ofensivas podían establecer su juego, pero lamentablemente para todos los espectadores que estaban presenciando el juego, esa jugada fue un espejismo. Cuatro jugadas más tarde despejaron el balón.

Los Jets, comandados por el mariscal de campo novato, Sam Darnold, en sus primeros dos ataques, no pudieron renovar un primer intento y al igual de los Dolphins cedieron el balón rápidamente.

Ni los Dolphins con el corredor Frank Gore, ni los Jets, con el corredor Isaiah Crowell podían establecer el ataque terrestre. El ataque aéreo de ambos era nulo y bien defendido por la secundaria rival. Al final del primer cuarto, los Jets ejecutaron la jugada más positiva del todo el primer cuarto. Sam Darnold se conectó con el ala cerrada, Chris Herndon para un pase de 28 yardas que colocaron a los Jets en mitad de campo. Lamentablemente para los visitantes, en dos jugadas posteriores, el apoyador Kiko Alonso interceptó a Darnold, frustró el ataque de los Jets y posicionó a los Dolphins en territorio rival.

Un pase completo de nueve yardas de Osweiler al tercer corredor del equipo, Kalen Ballage y una corrida de nueve yardas también de este jugador, situó a los Dolphins en posición de gol de campo. El pateador, Jason Sanders no defraudó y con un gol de campo de 43 yardas, puso los primeros puntos en el partido.

Los Jets seguían sin encontrar soluciones a su ataque, nuevamente en las siguientes dos series ofensivas despejaron el balón sin poder renovar un primer intento. A mediados del segundo cuarto, los locales, realizaron su mejor serie ofensiva de todo el encuentro. Dos corridas de Kenyan Drake de 7 y 9 yardas sumado a tres pases hacia este corredor de 7, 9 y 7 yardas respectivamente posicionaron a los Dolphins en la yarda 30 rival. Un posterior pase completo al receptor Jakeem Grant de 16 yardas y otro al corredor Frank Gore los colocaron a solo 9 yardas de la zona de anotación. Un pase incompleto provocó que deban conformarse otro gol de campo de Jason Sanders (esta vez de 27 yardas) y poner el marcador 6-0 para Miami faltando un minuto para que finalice la primera mitad.

En ese minuto restante, los Jets realizaron una ofensiva sin reunión (se dice así cuando los jugadores no se reúnen para realizar las jugadas, sino que apenas finalizada la misma, ya se forman para sacar la jugada próxima) que fue lo mejor de ellos en esta primera mitad. Cuatro pases completos de Darnold al corredor Elijah MGuire (este fue el primer partido del año del talentoso corredor ya que en los entrenamientos antes que comience la temporada se lesiono un pie que lo mantuvo fuera del emparrillado), al ala cerrada Chris Herndon y los receptores Jermaine Kearse y Quincy Enunwa situaron a los Jets en la yarda 30 rival. Dos pases incompletos tuvieron como consecuencia que los Jets deban efectuar un gol de campo. Este gol de campo fue realizado de manera positiva por el pateador Jason Myers y achicó la diferencia a solo 3 puntos.

El resultado final de la primera mitad fue 6-3 para los Dolphins.

El tercer cuarto paso sin pena ni gloria en el Hard Rock Stadium. Ningún equipo estuvo cerca de poner puntos algunos en el marcador. Los entrenadores en jefe, Adam Gase (Miami Dolphins) y Todd Bowles (New York Jets) no encontraban la forma de que sus ataquen engranen y sean fructíferos.

Ya en el último cuarto, con un pase de Darnold al corredor Crowell de 11 yardas y una penalidad defensiva de 15 yardas colocaron a los Jets en zona de gol de campo, pero para continuar con la malaria del partido, Jason Myers error el gol de campo de 50 yardas y el tanteador se mantenía 6-3.

En este cuarto, la defensiva de los Dolphins aplastó la ofensiva Jets. Esto se vio reflejado en que realizaron tres intercepciones y tres embolsadas. La primer intercepción del cuarto fue la que sentenció el encuentro. El apoyador, Jerome Baker interceptó el balón y recorrió con el ovoide 25 yardas para llevarlo a la zona de gol rival y realizar la única anotación del encuentro y poner así el resultado 13-3 a los locales. Las otras dos intercepciones las realizaron los profundos TJ McDonald y Walt Aikens . Vale comentar que Aikens es un profundo suplente que sustituyó al profundo titular Reshad Jones que salió del encuentro por decisión propia (no se conocen los motivos de esa decisión)

Cameron Wake realizando una de las tres embolsadas del utimo cuarto (foto Miami Dolphins)

Luego, hubo tiempo para que Myers efectué un larguísimo gol de campo de 56 yardas y ponga números definitivos al encuentro.

Resultado Final: Miami Dolphins 13 – New York Jets 6.

Para Miami, este triunfo lo pone con un record de 5 partidos ganados y 4 partidos perdidos. Se ubica en la segunda colocación de la División Este, a dos juegos del líder, Los Patriots de New England. La semana próxima visitarán el Lambeau Field para enfrentarse con los Green Bay Packers de Aaron Rodgers. Para ganar este juego, los Dolphins deberán mejorar muchísimo el aspecto ofensivo. Con los Jets solo pudieron renovar los intentos 7 veces en todo el encuentro y obtuvieron 168 yardas totales. Estos números son inadmisibles para un equipo que quiere llegar a los playoff.

Para los Jets, esta fue una derrota previsible, la sexta de la temporada (tienen 3 triunfos). Igualmente no deben desesperarse, se sabe que están en una época de transición, que su mariscal novato Sam Darnold va alternar buenos partidos con malos (este fue definitivamente mal ya que lanzo 4 intercepciones) por lo tanto más que en los resultados, deben focalizarse en el mejorar su juego. La defensiva actuó de gran manera y no dejo anotar a los Dolphins. La semana próxima, serán locales, de los Bills de Buffalo. Los Bills, son el peor equipo de la NFL, por lo tanto si mejoran el juego ofensivo no tendrán ningún inconveniente en llevarse el triunfo

ESTADISTICAS INDIVIDUALES MIAMI DOLPHINS

PASANDO

B.OSWEILER 15-24 139 YDS.

CORRIENDO

F.GORE 20 ACAR, 53 YDS.

RECIBIENDO

D.AMENDOLA 5 REC, 47 YDS.

K.DRAKE 4 REC, 26 YDS.

ESTADISTICAS INDIVIDUALES NEW YORK JETS

PASANDO

S.DARNOLD 21-39, 229 YDS, 4 INT.

CORRIENDO

I.CROWELL 13 ACAR, 49 YDS.

E. MCGUIRE 7 ACAR, 30 YDS.

RECIBIENDO

C.HERNDON 4 REC, 62 YDS.

Q.ENUNWA 3 REC. 40 YDS.