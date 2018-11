Previa Los Angeles Rams vs Los Seattle Seahawks

Por la semana 10 de la temporada regular de la NFL, en el Coliseum Stadium de la ciudad de Los Ángeles, se enfrentarán el domingo próximo, Los Ángeles Rams y los Seattle Seahawks.

Ambas franquicias viene de ser derrotadas en la semana anterior. Los visitantes, los Seahawks, perdieron en condición de local por 25-17 frente a Los Ángeles Chargers. Mientras que Los Rams, perdieron el su primer partido de la temporada (único equipo invicto de la temporada hasta la fecha anterior) en su visita a los New Orleans por 45-35, en lo que fue, uno de los mejores partidos de la temporada en la NFL.

A pesar de que ambos equipos provienen de derrotas, la realidad de estos equipos (ambos comparten la División Oeste de la Conferencia Nacional) es muy dispar.

Empezaremos analizando los visitantes, los Seattle Seahawks. Seattle tiene un record de 4 partidos ganados y 4 partidos perdidos que lo ubican a 3 encuentros, del líder, Los Ángeles Rams. Debido a la cantidad de bajas que tuvieron en la temporada baja (especialmente en aspecto defensivo), los Seahawks comandados por el entrenador en jefe, Pete Carroll, se encuentran en un periodo de transición y cuyo meta es establecer un estilo de juego que lo posicione en los playoff las próximas temporadas.

En cuanto a la ofensiva, los Seahawks tienen un gran ataque terrestre. Su promedio de yardas acarreadas por partido es de 137 yardas que lo ubican terceros en toda la NFL en este rubro estadístico. Los Seattle Seahawks son uno de los dos equipos que realizan más jugadas por tierra que jugadas por aire. EL corredor principal es Chris Carson que realizó hasta esta última fecha un total de 111 acarreos y un promedio de 70 yardas por encuentro. Lamentablemente para Seattle, Carson sufrió una lesión en el último partido que posiblemente lo margine del encuentro frente a Los Ángeles. Su reemplazante será Mike Davis, un jugador con características parecidas y con promedio de yardas por acarreo muy similar (4.5 yardas por corrida). El juego aéreo es una de las debilidades de esta franquicia (es una de las cinco peores de la NFL con un promedio de 224 yardas por encuentro). La razón de esto se puede explicar en que: Al emplear un muy buen ataque terrestre, esto produce que utilicen pocas jugadas por aire, y otro motivo es su ineficacia. El mariscal Russel Wilson, no se pudo conectar de manera positiva con sus receptores, especialmente con Tyler Lockett y Doug Baldwin. Además este último receptor, quien fuese líder en la franquicia los últimos años en cantidad de recepciones y yardas aéreas totales, estuvo fuera del emparrillado varios partidos por una lesión en la rodilla derecha.

En cuanto a su defensa, los Seahawks son la séptima mejor de toda la NFL. Permiten 333 yardas totales por encuentro. En cuanto al juego aéreo, Seattle es la sexta mejor defensa ya que solo permiten 218 yardas. En cuanto al juego terrestre, su defensa es bastante porosa, permiten más de 115 yardas por encuentro que lo ubican dentro de las 10 peores de toda la NFL. Esta semana se enfrenta contra el mejor ataque terrestre de toda la NFL. Por ende, si quieren tener alguna chance de llevarse la victoria deben mejorar este aspecto defensivo.

Los Ángeles Rams son uno de los mejores equipos de toda la NFL. Tienen un récord de ocho ganados y solo un partido perdido (Kansas City Chiefs y New Orleans comparten también este récord). Este equipo, plagados de estrellas, tiene como único objetivo llegar al próximo Súper Bowl y ganarlo. Es un claro líder de su división y no tiene rivales que puedan hacerle fuerza en esta. Su potencial ofensivo no tiene techo. Encabezado por el corredor Todd Gurley, Los Rams tiene la mejor ofensiva terrestre de toda la NFL (promedian 144 yardas por encuentro). Gurley es el líder corredor de toda la NFL con 868 yardas por tierra y acumula 12 anotaciones por esta vía (además tiene 4 anotación vía recepción de pase). El entrenador en jefe, Sean McVay es un experto en el juego ofensivo y exprime al máximo las fortalezas de sus jugadores. El trio de receptores Cooper Kupp, Brandin Cooks y Robert Woods son de lo mejor de la liga y tienen una gran química con el mariscal de campo Jared Goff. En ese aspecto son la sexta mejor ofensiva de NFL en cuanto al juego aéreo.

En cuanto al aspecto defensivo, a pesar de tener grandes jugadores como son los lineros defensivos Ndomukong Suh, Aaron Donald (catalogado para muchos como el mejor linero defensivo de la liga), Donte Fowler (recientemente adquirido de los Jacksonville Jaguars) y los esquineros Marcus Peters y Aqid Talib, los Rams están permitiendo muchísimos puntos. En los últimos partidos, Los Rams recibieron 75 puntos. La principal causa de esta cantidad de puntos recibidos es su defensiva secundaria. Marcus Peters, quien ha brillado en Kansas City Chiefs los años anteriores, está permitiendo que sus receptores reciban muchísimos pases (en la última fecha Michael Thomas consiguió más de 200 yardas y una anotación).

A esta altura de la temporada, este enfrentamiento no tiene muchas equivalencias y si da la lógica, los Rams serán los ganadores del juego sin ningún inconveniente. El juego terrestre, que es la mayor fortaleza de los Carneros, se enfrenta a una defensiva que no es buena cubriendo la corrida por lo tanto es posible que Todd Gurley encontrase muchísimos espacios por donde correr. En lo que respecta a la defensiva, la peor debilidad de los Rams (cobertura en el juego aéreo) es un aspecto en donde la ofensiva de SeaHawks tienen inconvenientes por lo que aumentando un poco el nivel de la secundaria, los Rams no tendrán problema en cubrir a los receptores visitantes.