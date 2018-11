Noticias preocupantes en Las Vegas: Haula lesionado

El entrenador de Las Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, dijo el miércoles que Erik Haula no estará disponible para la franquicia durante los restantes últimos tres encuentros del viaje de partidos como visitante, que continuará contra los Ottawa Senators en el Canadian Tire Center hoy jueves.

Haula pareció sufrir una lesión en la pierna derecha cuando fue golpeado por el delantero de los Maple Leafs Patrick Marleau contra las barreras laterales, al disparar el puck en la zona ofensiva. El finlandés se retiró del hielo en una camilla. "No vi nada en el golpe que fue motivo de preocupación", dijo Gallant el martes.

Marleau dijo que no se había dado cuenta de que Haula estaba herido hasta que se dio la vuelta para mirar después de dirigirse hacia el banquillo. El partido se retrasó durante unos 10 minutos mientras se atendía a Haula en el propio hielo.

"Le contacté después de tirar el disco", dijo Marleau. "Me di la vuelta para ir al banquillo cuando escuché el silbato, me giré y él estaba en el hielo. Solo espero que esté bien. Es algo extraño de ver, obviamente. No puedo dejar de pensar en eso. Solo espero que esté bien. En ese momento, yo solo pensaba en que tienes que jugar y tratar de obtener los dos puntos ".

Haula saludó con la mano a la multitud cuando le sacaron del hielo con 14:59 minutos restantes con su equipo perdiendo entonces por 2-1. Únicamente, Haula pudo realizar un tiro en los 13:07 minutos de tiempo que estuvo sobre el hielo.

El jugador de 27 años ha llegado a tener buenos números en su carrera en la NHL, como por ejemplo los 29 goles, 26 asistencias y 55 puntos en 76 partidos en Las Vegas la temporada pasada, año en el que la franquicia de Nevada sorprendió a todos con sus grandes registros y llegando a la gran final por la lucha de la Stanley Cup.