Tomas Plekanec se retira de la NHL

Luego de una prolífica carrera, Tomas Plekanec anunció su despedida de la NHL. El centro de 36 fue ubicado en unconditional waivers con el motivo de terminar su contrato. En lo que va de la temporada, Plekanec solo jugó en tres partidos a causa de una lesión en la espalda, anotó un solo gol.

La pronta retirada de Plekanec también se debe al inesperado éxito que han tenido los Canadiens en el corazón del ataque. El GM Marc Bergevin comentó a la prensa: “Cuando decidimos traer a Tomas de vuelta a Montreal, teníamos un montón de dudas con nuestros centros. Pero con cómo se han desarrollado los mismos y con la dirección general de llevar al equipo a algo más joven y veloz, le debíamos una explicación. Por eso nos reunimos y llegamos a un acuerdo mutuo. Lo hicimos por el respeto que le tenemos a Tomas. El siempre va a ser un miembro de la familia de los Canadiens.”

Y el sentimiento aparenta ser mutuo, el acuerdo entre Plekanec y los Canadiens también implicó que su contrato quedará fuera de los libros de Montreal por decisión del propio Tomas. Con su contrato terminado, los Canadiens ahora tienen US$ 2.25 millones menos que juegan en contra de su salary cap. De momento los Habs tienen US$ 6,4 millones en cap space y para esta offseason se proyecta un cap space de US$15 millones.

Una carrera ligada a Montreal

Plekanec fue seleccionado en el tercer round del Draft del 2001 y a partir de entonces jugó 15 temporadas con Montreal y un breve periodo con los Toronto Maple Leafs en la temporada pasada. En su carrera, el centro jugo 1,001 partidos donde sumó 608 puntos (233 G y 375 A) en temporada regular; en playoffs jugó 94 partidos donde sumó 53 puntos (18 G y 35 A).

Y aunque esto parece el final de la carrera de Tomas, no descarto la idea de volver a jugar en su República Checa natal. “Voy a ver si hay algún interés cuando vuelva a casa. Pero aquí me quería retirar como un Canadien, no había ninguna otra opción.”