Sufrido triunfo de los Rams sobre los Seahawks

Por la semana 10 de la temporada regular de la NFL, se enfrentaron en la ciudad de Los Angeles, los locales, Los Angeles Rams contra los Seattle Seahawks. A pesar de llevarse más de un susto y estar en varios momentos abajo en el marcador, los Rams se llevaron el triunfo por 36-31. La figura del encuentro fue el corredor de los Rams y unos de los candidatos a ser el jugador más valioso de la temporada, Todd Gurley. Gurley finalizó el encuentro con 16 acarreos para 120 yardas y una anotación. Además recibió 3 pases para con 40 yardas.

Los Seahawks empezaron todo el partido. Con excelentes corridas de Mike Davis, totalizó 5 acarreos para 29 yardas en esta serie y Tyler Lockett (realizo un acarreo de 14 yardas) sumado a una falta personal defensiva, los visitantes se colocaron en la yarda 8 rival. En esa ubicación, el mariscal de campo Russell Wilson se conectó con su ala cerrada, Nick Vannett para la primera anotación del encuentro.

Las Rams, no querían ser menos, y ya desde su primera serie despegaron todo su arsenal ofensivo. Cuatro pases completos consecutivos del mariscal de campo Jared Goff hacia los receptores Cooper Kupp, Robert Woods y el ala cerrada Tyler Higbee (en dos ocasiones), los Rams se situaron en terreno rival. En ese momento apareció Todd Gurley y en tres jugadas recorrió 32 yardas para llegar a la 10 yarda rival. En esa yarda, Goff completó un pase con el otro ala cerrada de los Rams, Gerald Everett y empató el marcador en 7.

Seattle seguía afilado en su juego ofensivo, especialmente en su ataque terrestre, y con tan solo 5 jugadas volvió a poner puntos a favor. El caballito de batalla de esta marcha fue el corredor novato, Rashaad Penny. Penny ejecutó dos excelentes acarreos (38 y 18 yardas respectivamente) que terminaron en la zona de gol de los Rams y puso el tanteador 14-7 a favor de los Seahawks.

En este cuarto ambas ofensivas dominaron de manera absoluta a las defensivas rivales. Los Rams en segunda serie volvieron a lograr puntos en su marcador. Con un pase completo a Cooper Kupp de 25 yardas y un acarreo de 14 yardas del receptor Robert Woods, los Rams llegaron a la zona roja rival. Posterior a eso, dos pases incompletos de Goff determinaron que los Rams se conformen un gol de campo de 35 yardas. El autor del gol de campo fue el pateador Greg Zuerlein, quien achico la diferencia a 4 puntos (14-10 a favor de Seattle).

Después de esta serie ofensiva, finalmente las defensivas de ambos equipos lograron que en las siguientes marchas, los ataques deban despejar el balón. A mediados del segundo cuarto, los Rams pasaron al frente en el marcador por primera vez en el partido. Todd Gurley fue quien lideró esta serie y quien finalmente gracias un acarreo de 17 yardas logró la anotación. En esta marcha Gurley realizó 4 corridas para 48 yardas. Asimismo, en esta serie anotadora se podría destacar la labor del receptor Brandin Cooks quien atrapó dos balones para 17 yardas.

Con esta anotación, los Rams se retiraron al descanso de la primera mitad con el tanteador 17-14 a su favor.

En la serie inicial del tercer cuarto, los Rams lograron estirar la ventaja a 6 puntos gracias un gol de campo de 37 yardas de Greg Zuerlein. Nuevamente, el líder de esta marcha fue Todd Gurley, que entre corridas y pases recibidos logro 42 yardas totales.

Seattle no se desesperó con la desventaja de 6 puntos. Y con un ataque paciente, donde intercalaba corridas de su corredor Penny con corridas de su mariscal de campo Russell llegaron a la yarda 23 rival. En esa yarda, Wilson completó un estupendo pase con su receptor Tyler Lockett para lograr el touchdown y pasar nuevamente arriba en el marcador por 21-20.

Ya en el último cuarto, y con la incertidumbre de la fanatica local por estar abajo el marcador a esta altura del cotejo, los Rams desplegaron lo mejor de su juego y en el lapso de 10 minutos confeccionaron dos series anotadoras y una serie que termino en gol de campo. La primera anotación fue un pase de 10 yardas de Goff al ala cerrada Tyler Higbee. Esta marcha fue netamente aérea donde la jugada fundamental fue un pase completo de 35 yardas de Goff a Woods. La segunda anotación fue una corrida de 9 yardas del receptor Brandin Cooks. Este ataque comenzó en la yarda 9 rival gracias a que el ala defensivo proveniente de Jacksonville Jaguars, Donte Fowler recuperó el balón luego de una embolsada que el mismo le realizó al mariscal rival.

Tyler Higbee realizando su anotacion en el ultimo cuarto (foto Los Angeles Rams)

Con el tanteador 36-24 (a mediados del último cuarto, el polaco Sebastian Janikowsky logró un gol de campo de 33 yardas para acortar la diferencia) a favor de los Rams, y con menos de 6 minutos para que finalice en encuentro, los Seahawks intentaron una remontada que estuvo bastante cerca de ser efectiva.

En una serie sin reunión, Seattle logró la anotación que acerco la diferencia a solo 5 puntos. Fueron doce jugadas (6 pases y 6 corridas) donde recorrieron 90 yardas en menos de 4 minutos. La anotación se materializo mediante un pase completo de 4 yardas de Wilson al corredor Mike Davis. Inmediatamente a esto, la defensiva consiguió que los Rams despejen el balón en 4 jugadas. Por ende con menos de un minuto y medio, los Seahawks debían recorrer 75 yardas para dar vuelta el marcador. Con dos jugadas (pase completo a Tyler Lockett de 29 yardas y acarreo de Russell Wilson de 11 yardas), los visitantes se colocaron a solo 35 yardas de dar vuelta el encuentro. Lamentablemente después de eso se produjeron tres pases incompletos y no pudieron completar la serie que podría haber sido heroica y fue triunfo para los Rams por 36-34 finalmente.

Vale comentar que la franquicia angelino dedicó esta triunfo a toda la ciudad de Los Angeles y la ciudad de Ventura que en estos das estan sufriendos incendios forestales inmensos, donde mucha gente han perdido sus casas producto de este desastre forestal.

Con este resultado los Rams se ubican con un record de 8 partidos ganados y un partido perdido. Este record lo hace estar primero en su División (NFC Oeste) a varios juegos de sus perseguidores y compatir la primera posición en toda la Conferencia Nacional con los New Orleans Saints. Igualmente si quieren ser los campeones de la NFL, Los Ángeles deberán mejorar muchísimo su aspecto defensivo. Un candidato serio para llegar al Super Bowl no puede tener una defensiva que permita 273 yardas terrestres como permitieron en este partido. El próximo partido, enfrentarán, en el “Monday Night Footbal”, al mejor equipo de Conferencia Americana, como es Kansas City Chiefs. Los Chiefs comandados por otro candidato a ser jugador más valioso de la temporada como lo es el mariscal de campo Pat Mahomes, tienen un record de 9 ganados y un solo partido perdido. Su ofensiva tiene muchísimas variantes y si los Rams querrán llevarse el encuentro deberán ajustar muchísimo su defensiva. Otro dato negativo para los Rams es que en el partido frente a los Seahawks uno de sus receptores estrella como lo es Cooper Kupp se rompió los ligamentos de la rodilla y se perderá toda la temporada.

El partido con Kansas City iba a protagonizarse en el estadio Azteca de la ciudad de Mexico, pero debido a la mala situación del campo de juego de ese estadio, la NFL decidió que el encuentro finalmente se juegue en el Coliseum de Los Ángeles, donde los Rams son el equipo local.

Para Seattle, es una derrota que los deja con un record de 4 partidos ganados y 5 perdidos, pero con muchos matices positivos para resaltar. Un ataque terrestre excelente, que a pesar de no contar con su corredor titular (Chris Carson) marginado de este partido debido a una lesión, logro 273 yardas. Su próximo partido será en condición de local contra los Green Bay Packers, en el partido de jueves por la noche. Este partido es crucial para los Halcones Marinos ya que si quieren tener aspiraciones para llegar a los playoff como comodín, deberán ganar este partido (Green Bay también pelea por ser un comodín la Conferencia Nacional)

ESTADISTICAS INDIVIDUALES LOS ANGELES RAMS

PASANDO

J.Goff 28-39, 318 YDS, 2 TD.

CORRIENDO

T.Gurley 16 acar, 120 yds, TD

B.Cooks 1 acar, 9 yds TD

RECIBIENDO

B.Cooks 12 rec, 100 yds

R.Woods 4 rec, 89 yds.

T.Higbee 3 rec, 25 yds, TD

G. Everett 2 rec, 15 yds, TD

ESTADISTICAS INDIVIDUALES SEATTLE SEAHAWKS

PASANDO

R.Wilson 17-26, 176 yds 3 TD

CORRIENDO

R.Penny 12 acar, 108 yds, TD

R.Wilson 9 acar, 92 yds

M. Davis 11 acar, 58 yds

RECIBIENDO

T.Lockett 5 rec, 67 yds, TD

D.Baldwin 5 rec, 39 yds.

M.Davis 4 rec, 22 yds, TD