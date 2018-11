Los New Orleans Saints son el mejor equipo de la Conferencia Nacional

A esta altura de la temporada regular de la NFL, los New Orleans Saints son considerados el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Su record es de 8 partidos de ganados y un solo partido perdido. A pesar de que el mejor record de la Conferencia Nacional lo tienen Los Ángeles Rams con 9 partidos ganados y uno solo perdido, los Saints son catalogados como el mejor equipo ya que sus ocho triunfos fueron logrados de manera consecutiva (su única derrota fue en la semana 1 de la NFL frente a los Tampa Bay Buccaneers) y dentro de estas victorias, una fue contra Los Ángeles Rams (semana 9 de la NFL) por 45-35 en lo que pudo ser la final anticipada de la Conferencia.

La principal responsabilidad de ser considerado de esta forma es su arsenal ofensivo. Comandados por el mariscal de campo Drew Brees, los Saints tienen promedio de 37 puntos por encuentro, el mejor de toda la NFL. Hasta este momento ninguna defensiva parece tener forma de detenerlos. Brees está realizando una de sus mejores temporadas dentro de la NFL. En 9 partidos, Brees ya lleva acumulados 2601 yardas aéreas (295 yardas por encuentro) con un 77% de pases completos y 21 anotaciones. Además solamente sufrió una intercepción en todo el año y solo recibió 9 embolsadas. Las pocas embolsadas se deben también a la gran línea ofensiva comandada por tacle ofensivo Terron Amstead que lo proteger al mariscal de campo de gran manera. En cuanto al juego aéreo, la combinación Brees y el receptor Michael Thomas es prácticamente letal en estos momentos. Michael Thomas, de tercer año en la NFL, es líder receptor de toda la NFL con 78 recepciones, 950 yardas totales (promedio de 106 yardas por partido) y 7 anotaciones.

Dentro de esta ofensiva excelente, se encuentra el poli funcional Alvin Kamara. Kamara, de 2 años en la NFL, es el líder corredor de New Orleans, promediando 61 yardas por encuentro y totalizando 11 anotaciones. No solo es un gran corredor, sino también que es un muy buen receptor. Es el segundo mejor receptor de toda la franquicia con 55 recepciones, 473 yardas totales y 3 anotaciones. Kamara comparte acarreos con el otro corredor, Mark Ingram. Ingram, que en cualquier otro equipo seria titular es indiscutido, solo jugó 5 partidos en esta temporada (las primeras 4 fechas no las participó por estar suspendido por la NFL por uso de sustancias prohibidas) y esos partidos disputados acarreo el balón en 63 ocasiones para totalizar 285 yardas y 2 anotaciones.

Además en este arsenal ofensivo se encuentran el ala cerrada Benjamín Watson y el receptor novato TreQuan Smith que siempre cumplen de manera positiva cuando son necesitados. Asimismo, la semana anterior, los Saints contrataron al receptor veterano de gran calidad, Brandon Marshall. Marshall suplantará a los receptores Ted Ginn Jr. y Cameron Meredith quienes se perderán todo lo que resta de la temporada por lesión.

En cuanto al aspecto defensivo, los Saints son el mejor equipo cubriendo la corrida contraria. Solo permiten 80 yardas por encuentro. Esto se debe a la gran labor de los apoyadores Demario Davis, A.J Klein y el profundo fuerte Vonn Bell. Entre estos tres jugadore produjeron 153 tacleos y 2 embolsadas. La línea defensiva liderada por el ala defensivo Cameron Jordan también está realizando un buen papel ya que embolsaron al mariscal contrario en 16 oportunidades.

La única debilidad que tienen los Saints son la defensa contra el pase, son el anteúltimo peor de la NFL permitiendo casi 300 yardas por encuentro. Para tratar de solucionar este tema, los Saints hace tres semanas consiguieron vía trade al esquinero ex Giants de New York, Eli Apple.

Dentro de los ocho triunfos, además del triunfo al otro principal competidor de la NFC para llegar al Súper Bowl como son los Rams, se pueden destacar las victorias frente a Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals, todos en condición de visitante y todos con aspiraciones de llegar a los playoff. El Schedule que le resta a los Saints en la temporada regular es de los más complicados de toda la NFL. En la próxima fecha será local contra el campeón defensor de la NFL, que son los Philadelphia Eagles. Y las fechas siguientes tiene que jugar dos veces con su principal competidor dentro de la división Sur como son los Carolina Panthers, con uno de los candidatos a llegar al Súper Bowl por la Conferencia Americana, como son los Pittsburgh Steelers y con dos equipos que tienen aspiración a los playoff como son Atlanta Falcons y Dallas Cowboys.

Igualmente, si siguen manteniendo este nivel ofensivo, los New Orleans Saints son el principal candidato a llegar al Súper Bowl y ganarlo. Veremos que sucederá