Importante triunfo de los Seahawks sobre los Packers que lo mantienen con esperanzas de playoff

Para dar comienzo a la semana 11 de la temporada regular de la NFL, se enfrentaron en el “Thursday Night Football” los Seattle Seahawks y los Green Bay Packers. Fue triunfo para los locales, los Seahawks, por 27-24. La figura del encuentro fue el mariscal de campo Russell Wilson, quien completó 21 de sus 31 lanzamientos para un total de 225 y dos anotaciones. Este encuentro era trascendental para ambos equipos porque una derrota de cualquiera de ambos los podría alejar definitivamente de lucha por obtener un comodín para ingresar a los playoff.

El inicio del encuentro no pudo ser mejor para los Green Bay Packers. En la primera jugada, la defensiva visitante recuperó un balón perdido producto de un gran tacle del apoyador externo, Clay Matthews que provocó que el corredor Chris Carson pierda el balón y sea recuperado por esquinero Tramon Williams. Iniciando el ataque desde la yarda 29, la ofensivo comandada por el mariscal Aarón Rodgers, con solo tres jugadas logró la primera anotación del encuentro. Con un pase completo de 13 yardas al ala cerrada Jimmy Graham (fue la única del encuentro ya que luego se retiró lesionado del emparrillado por una fractura en su pulgar derecho que no le permitió regresar el encuentro y posiblemente se pierda lo que resta de la temporada) y dos acarreos de corredor Aarón Jones de 8 yardas cada uno llegaron a la zona prometida y pusieron el tanteador 7-0 a favor de los Packers en tanto solo un minuto quince segundos de juego.

La segunda marcha de los Seahawks, si bien no perdieron el balón como en la anterior serie, en solo 4 jugadas despejaron el ovoide y se lo dieron a los Packers para que inicie su siguiente marcha de su yarda 23. Green Bay no quería perder tiempo y con una bomba de 41 yardas de Rodgers al receptor Davante Adams, se posicionaron en situación de gol de campo. Y después de tres jugadas ineficaces, Mason Crosby intento un gol de campo de 47 yardas pero lamentablemente para Green Bay, Crosby erró el gol de campo y se mantuvo el score 7-0. En su segunda serie, Seattle intento implementar su mayor fortaleza que es juego terrestre (son la mejor franquicia de la NFL en cuanto al ataque terrestre). El corredor novato, Rashaad Penny realizó un acarreo de 30 yardas que posicionó a los locales en terreno rival. Un nuevo acarreo (esta vez el autor del mismo fue Chris Carson) dejo a Seattle en la yarda 21 rival. Pudieron haber realizado una anotación desde ese lugar pero Wilson lanzó un pase muy impreciso al receptor Doug Baldwin cuando este se encontraba solo en la zona de gol rival. Debido a esto, Seattle se tuvo que conformar con un gol de campo y el polaco Sebastián Janikowsky no defraudó y con un gol de campo de 39 yardas puso los primeros tres puntos para Seattle.

Aarón Rodgers en este cuarto, parecía que estaba en un partido donde es prácticamente indetenible. Rápidamente con otra bomba de 54 yardas al ala cerrada Robert Tonyan llego a las diagonales y puso el marcador 14-3 para Green Bay Packers.

Seattle, fiel a su costumbre, no se desesperó con el resultado adverso y en el segundo cuarto ejecutó una ofensiva de 14 jugadas para 77 yardas y donde consumieron casi 8 minutos de juego. El resultado de esta marcha, fue un pase de anotación de 6 yardas de Russell Wilson al receptor Doug Baldwin (fue su primera anotación en la temporada 2018). Dentro estas 14 jugadas, además de la jugada de anotación, pueden destacarse, otros dos pases completos de Wilson a Baldwin de 14 y 6 yardas respectivamente, dos corridas de Penny para otras 20 yardas y un pase completo al receptor Tyler Lockett para 13 yardas. El marcador ahora era, 14-10 para Green Bay Packers.

Esta anotación le dio un envión anímico muy grande a los locales ya que en poco tiempo dieron vuelta el marcador. Para llegar esto, primero la defensa local logró que Green Bay despeje el balón sin haber renovado un primer intento y luego con el balón en su poder pudieron anotar en 4 jugadas. Un falta defensiva de Green Bay ubicó a Seattle en la yarda 22 rival (fue una falta de 48 yardas por interferencia defensiva). Un acarreo de Carson de 4 yardas y pase completo de Wilson al ala cerrada Nick Vannett de 17 yardas dejaron a Seattle a solo una yarda de lograr una nueva anotación. Desde ahí, con otro acarreo de Carson llegaron a zona de gol rival y pusieron el tanteador 17-14 para Seattle Seahawks.

Chris Carson festejando su anotacion (foto Seattle Seahawks)

Rodgers no se quería ir al descanso en desventaja y en 5 pases completos consecutivos recorrió 75 yardas y obtuvo la tercer anotación de su franquicia. El receptor principal de esta serie fue el corredor Aarón Jones, quien de los 5 pases lanzados, tres fueron a su persona. Estos pases fueron de 15, 22 y 24 yardas respectivamente. Este último pase (24 yardas) fue con el cual llegaron a la zona de anotación y pusieron nuevamente al frente a los Packers por 21-17 y así se fueron al descanso de la primera mitad.

El tercer cuarto comenzó un amplio dominio de las defensivas sobres las ofensivas rivales. La defensiva de Seattle presionó de gran manera a Rodgers y consiguió 3 embolsadas en esta cuarto. Mientras que la defensiva de Green Bay cubría de manera excelente las corridas de los locales. En total, en este cuarto fueron 5 marchas consecutivas (3 de Green Bay y 2 de Seattle) donde las ofensivas debieron despejar el balón. Así rápidamente, el tercer cuarto, se fue sin pena ni gloria y sin el tanteador modificado.

Ya el último cuarto, Seattle Seahawks achicó la diferencia a solamente un punto (20-21), gracias a un gol de campo de 43 yardas de Sebastián Janikowsky. Seattle llego a posición en situación de gol de campo gracias a dos pases de 27 y 16 yardas de Wilson a los receptores David Moore y Doug Baldwin. El pase a David Moore fue muy controvertido ya que primero los referees lo habían declarado como pase incompleto y luego mirando la repetición en pantalla, lo declararon pase completo. Para Vavel, la decisión no se debería haber modificado y se tendría que haber quedado como pase incompleto ya que no había una evidencia clara e irrefutable para cambiar la decisión primaria.

En la próxima serie, Rodgers completó otra bomba con Davante Adams (en este partido Adams logro su mejor marca en la NFL al obtener 166 yardas aéreas en 10 recepciones) para una ganancia de 57 yardas y situar a Green Bay a solo 17 de lograr la cuarta anotación de la noche. Pero en esa posición, la defensiva de volvió a embolsar (fueron 5 embolsadas en toda la noche) a Rodgers por lo que Green Bay se tuvo que conformar con un gol de campo de Crosby de 36 yardas y estirar la diferencia a 4 puntos (24-20)

Seattle, si quería lograr la victoria, debía atacar de manera aérea a Green Bay, y fue lo que hizo en esta serie para darle la vuelta al partido de manera definitiva. Con una ofensiva totalmente aérea, Seattle efectuó la anotación. Dos pases de Wilson a Tyler Lockett de 16 y 34 yardas respectivamente situaron a Seattle en la yarda 15 rival. Y desde esa posición, Wilson logró conectar un pase de anotación con su ala cerrada Ed Dickson y poner el tanteador 27-24 a favor de Seattle, restando 5 minutos para finalizar el encuentro.

Green Bay tenía tiempo para realizar una marcha que logre empatar el encuentro mediante un gol de campo o llevarse la victoria mediante una touchdown, pero malas ejecuciones de Rodgers en estos momentos hicieron que no puedan lograr ninguna de ambas cosas y que Seattle Seahawks se lleve la importantísima victoria.

Con esta victoria, Seattle se pone con un record de 5 partidos ganados y 5 partidos. Este triunfo lo mantiene expectante y con chances para entrar a los playoff como comodín. La semana próxima visitarán a los Carolina Panthers. Este partido será fundamental para las aspiraciones de Seattle. Carolina, actualmente, es uno de los comodines para entrar a los playoff con un record de 6 ganados y 3 perdidos. Un triunfo los acercaría muchísimo a su objetivo pero una derrota los dejaría sin postemporada prácticamente.

Para Green Bay, esta fue una derrota que duele y mucho. Ahora, su record es 4 ganados, 5 perdidos y un empate. Sus chances es llegar a los playoff recayeron muchísimo y si quieren tener alguna chance no deberían perder más de acá hasta que termine la temporada regular. Asimismo, este partido mostró las grandes diferencias irreconciliables a esta altura, que existen entre el entrenador en jefe Mike McCarthy y su mariscal de campo y estrella del equipo, Aarón Rodgers. Si Green Bay no alcanza los playoff, probablemente sea el último año de McCarthy como entrenador en jefe de los Packers. La próxima fecha enfrentarán a los Minnesota Vikings en condición de visitante. Minnesota, junto con Carolina Panthers, es otro de los equipos comodines. Una derrota ante Minnesota (en el partido disputado en el Lambeau Field en la semana 2, empataron en 29 puntos) prácticamente los elimina de la lucha por entrar a los playoff

Estadísticas individuales de Seattle Seahawks

Pasando

R. Wilson 21-31, 225 yds, 2 TD

Corriendo

C.Carson 17 acar, 83 yds, TD

R.Penny 8 acar, 46 yds.

Recibiendo

T.Lockett 5 rec, 71 yds.

D. Baldwin 7 rec, 52 yds, TD

D.Moore 4 rec, 57 yds.

Estadísticas individuales de Green Bay Packers

Pasando

A.Rodgers 21-30, 332 yds, 2 TD

Corriendo

A.Jones 11 acar, 40 yds, TD

Recibiendo

D.Adams 12 rec, 166 yds.

A.Jones 5 rec, 63 yds, TD

R. Tonyan 1 rec, 54 yds, TD