El Bridgestone Arena de Nashville, el pabellón más temido

Jugar en casa o fuera no es lo mismo, muchos factores hacen que la experiencia deportiva no sea la misma en caso de encontrarte en tu propio pabellón, que uno ajeno. La familiaridad con el entorno, las cualidades del hielo y como no, el apoyo en el propio y la presión recibida como visitante por el público, hacen que un mismo hecho objetivo, jugar a hockey sobre hielo se convierta en experiencias diferentes según el entorno.

Pero a su vez no todas las experiencias a la hora de visitar las pistas de las otras franquicias de la NHL son iguales, hay ciudades que se señalan en el calendario a la hora de jugar en ellas porque se sabe que ese partido, que esa noche va a ser aún más dura que las demás.

La página oficial de la liga ha hecho una encuesta preguntando a 61 de los jugadores más destacados de la liga por la pista en la que les resulta más difícil jugar, y la ganadora con diferencia ha sido el Bridgestone Arena de Nashville.

Nashville, convertida en ciudad de hockey

La final de la Stanley Cup 2017 consagró a la ciudad como uno de los corazones del hockey en Estados Unidos. Pabellón lleno hasta la bandera, una ciudad teñida de amarillo y arropando a un equipo que no ganó la copa pero si el corazón de muchos aficionados viendo su pasión por el juego.

Una afición que mantiene una presión y un ruido constante, que evitan que su equipo levante los brazos y que aturde a los rivales, por eso no es nada extraño este resultado. Según Patrick Kane, uno de los encuestados el edificio parece estar temblando todo el rato.

Winnipeg y Pittsburgh comparten segundo puesto

La casa de los Jets y de los Penguins, aunque a distancia del feudo de los Preds, son los siguientes lugares más intimidantes para los rivales. Para los canadienses, la salida de la franquicia camino de Arizona y la ausencia de hockey hasta su restauración, ha sido un periodo duro, y en esta nueva oportunidad, lo dan todo para que esa situación no se vuelva a repetir. El buen momento del equipo además, hace que la marea blanca ruja en cada ocasión que los Jets juegan en casa.

De Pittsburgh se comenta que es un lugar difícil por el duro tiempo invernal alrededor del pabellón en muchos partidos, la fortaleza del equipo de casa y obviamente el animado ambiente de la grada, para Ryan Johansen jugador de Nashville, y anfitrión del estadio ganador, el que menos se siente a gusto.

Al final, también rivalidades históricas entre equipos, distancia de los desplazamientos y otros factores emocionales han intervenido en una lista que queda así de manera completa tras el recuento de los 61 votos

Bridgestone Arena, Nashville, 15

Bell MTS Place, Winnipeg, 6; PPG Paints Arena, Pittsburgh, 6

TD Garden, Boston, 5

Scotiabank Arena, Toronto, 4; Bell Centre, Montreal, 4; SAP Center San José, 4

T-Mobile Arena, Las Vegas, 3; United Center, Chicago, 3

Prudential Center, Newark, Nueva Jersey, 2; Staples Center, Los Ángeles, 2; Xcel Energy Center, St. Paul, Minnesota, 2

American Airlines Center, Dallas, 1; Barclays Center, Brooklyn, N.Y., 1; Enterprise Center, St. Louis, 1; Madison Square Garden, Nueva York, 1; PNC Arena, Raleigh, Carolina del Norte, 1