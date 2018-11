Cartelera WWE Survivor Series 2018

Este domingo se emitirá a través de WWE Network una nueva edición de Survivor Series desde el Staples Center de Los Angeles, CA.

KICK-OFF:

Tag Teams 10 vs 10 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Bobby Roode & Chad Gable, The Ascension, The B-Team, The Revival & Lucha House Party) vs Team SmackDown Live (The Usos, The New Day, SAnitY, The Good Brothers & The Colons)

Sergio Martínez: Team SmackDown Jesús Pascual: Team SmackDown

Diego Del Val: Team SmackDown Óscar García: ​Team SmackDown

MAIN SHOW:

WWE Cruiserweight Championship:

Buddy Murphy (c) vs Mustafa Ali

Sergio Martínez: Mustafa Ali Jesús Pascual: Buddy Murphy

Diego Del Val: Buddy Murphy Óscar García: Buddy Murphy

RAW vs SmackDown Tag Team Champions:

AOP vs The Bar (w/ The Big Show)

Sergio Martínez: AOP Jesús Pascual: The Bar

Diego Del Val: The Bar Óscar García: The Bar

Women's 5 vs 5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Natalya, Nia Jax, Tamina, Mickie James & Ruby Riott) (w/ Alexa Bliss) vs Team SmackDown (Asuka, Carmella, Naomi, Sonya Deville & una mujer por confirmar)

Sergio Martínez: Team RAW Jesús Pascual: Team RAW

Diego Del Val: Team RAW Óscar García: Team RAW

Intercontinental vs United States Champion:

Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura

​

Sergio Martínez: Shinsuke Nakamura

Jesús Pascual: ​Shinsuke Nakamura

Diego Del Val: Seth Rollins

Óscar García: ​Shinsuke Nakamura

RAW vs SmackDown Women's Match:

Ronda Rousey vs Charlotte Flair

Sergio Martínez: Ronda Rousey Jesús Pascual: Ronda Rousey

Diego Del Val: Ronda Rousey Óscar García: Ronda Rousey

Universal vs WWE Champion:

Brock Lesnar vs Daniel Bryan

Sergio Martínez: Brock Lesnar Jesús Pascual: ​Brock Lesnar

Diego Del Val: Brock Lesnar Óscar García: ​Brock Lesnar

Men's 5 vs 5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Braun Strowman, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Bobby Lashley & Finn Bálor) (w/ Baron Corbin & Lio Rush) vs Team SmackDown (Shane McMahon, Jeff Hardy, The Miz, Samoa Joe & Rey Mysterio)

Sergio Martínez: Team SmackDown Jesús Pascual: Team SmackDown​

Diego Del Val: ​Team SmackDown Óscar García: ​Team RAW

Resultados finales:

Sergio Martínez: ​RAW 4 - 3 SmackDown

Jesús Pascual: ​RAW 3 - 4 SmackDown

Diego Del Val: RAW 4 - 3 SmackDown

Óscar García: RAW 4 - 3 SmackDown