Resultados WWE Survivor Series 2018

KICK-OFF:

Tag Teams 10 vs 10 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Bobby Roode & Chad Gable, The Ascension, The B-Team, The Revival & Lucha House Party) vs Team SmackDown Live (The Usos, The New Day, SAnitY, The Good Brothers & The Colons)

Resultado: Victoria para el Team SmackDown, la única de la noche que tuvo que ser en el Kick-Off y no contó para el resultado final. La lucha fue interesante para abrir el show en la cual hubo dinamismo que pusieron sobre todo Lucha House Party, pero finalmente quedaron como únicos equipos en pie The Revival y The Usos, estos últimos aplicarían una doble super-kick a ambos integrantes de The Revival y finalmente culminarían con un Five Star Frog Splash llevándose la victoria.

MAIN SHOW:

WWE Cruiserweight Championship:

Buddy Murphy (c) vs Mustafa Ali

Resultado: Lucha entretenida por el campeonato ligero de la WWE, como siempre en estas luchas hay mucho dinamismo, ofrecido sobre todo por Mustafa Ali con múltiples maniobras aéreas que pusieron en serios aprietos al campeón Murphy, pero finalmente consiguió la victoria aplicándole su finisher y reteniendo el campeonato.

RAW vs SmackDown Tag Team Champions:

AOP vs The Bar (w/ The Big Show)

Resultado: Combate entre los campeones por parejas de las dos marcas de la compañía, lucha en la cual los dos equipos tuvieron un buen desempeño y sus managers también, dejando algún momento cómico como por ejemplo el protagonizado por el manager de AOP que se hizo sus necesidades encima cuando The Big Show lo agarra del cuello, finalmente los actuales campeones por parejas de RAW vencerían al aplicar un finisher conjunto sobre Sheamus, sumando un punto para RAW.

Women's 5 vs 5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Bayley, Nia Jax, Tamina, Mickie James & Sasha Banks) (w/ Alexa Bliss) vs Team SmackDown (Asuka, Carmella, Naomi, Sonya Deville & Mandy Rose)

Resultado: Contienda tradicional del evento que enfrentaba a 5 mujeres de la marca RAW (en este equipo hubo un enfrentamiento en el back stage de Ruby Riott y Natalya, lo que produjo la intoducción al equipo de Bayley y Sasha Banks) frente a otras 5 de la marca SmackDown (finalmente la integrante misteriosa fue Mandy Rose), el combate tuvo el desempeño clásico de este tipo de combates, con el aliciente de que en el mismo equipo estaban Sonya Deville y Mandy Rose que son enemigas, por lo tanto esto dio un pequeño plus a la marca roja, que finalmente acabaría ganando con Nia Jax quedando como última mujer en pie después de aplicar múltiples leg drops y un samoan drop sobre Asuka para conseguir la victoria y sumar otro punto para RAW.

Intercontinental vs United States Champion:

Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura

Resultado: En el combate se enfrentaban dos luchadores que poseen los títulos mid card de la empresa por ambas marcas, el combate fue bueno, de los mejores de la noche, también porque los dos luchadores que lo poseen son dos de los que más talento gastan en la empresa, parecía que el combate podía caer hacia la marca azul cuando Nakamura le aplicó un Kinshansa inverso a Rollins, pero este aguantó al conteo de 3 y al final le consiguió aplicar un The Stomp finalizando la lucha y dando otro punto más a la marca roja.

RAW vs SmackDown Women's Match:

Ronda Rousey vs Charlotte Flair

Resultado: Lucha atípica ya que la luchadora verdadera que iba a enfrentar a la campeona de RAW, Ronda Rousey, tenía que ser Becky Linch contra, pero esto no se pudo dar por la lesión de esta por lo que la sustituyó Charlotte Flair. El combate fue bueno entre estas dos luchadoras realizando las dos muchas llaves de submisión, hasta que en un momento del combate en el ring side Charlotte saca un palo de Kendo golpeando a Ronda y siendo esta la ganadora por descalificación, sumando otro nuevo punto para RAW. Además decir que Charlotte vivió un momento de locura dando una paliza a Ronda ya no solo con el palo de Kendo sino también con la silla dejando muy tocada a la Ronda Rousey.

Universal vs WWE Champion:

Brock Lesnar vs Daniel Bryan

Resultado: Uno de los combates más esperados de la noche en el que se enfrentaban los dos recientes ganadores de los títulos más importantes de la WWE, como eran Brock Lesnar y Daniel Bryan, el combate transcurrió con Daniel en su nueva faceta de rudo jugando un poco con Lesnar hasta que este le consiguió aplicar sus suplex y empezó a dominar el combate hasta que sin querer se le golpea al arbitro cuando iba a realizar un F-5 momento que aprovecha Bryan para realizarle un golpe bajo y aplicarle su finisher en varias ocasiones, escapando de la cuenta de 3 el campeón de RAW, finalmente Lesnar le aplica un F-5 y consigue una sufrida victoria y otro punto más para la marca roja.

Men's 5 vs 5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Braun Strowman, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Bobby Lashley & Finn Bálor) (w/ Baron Corbin & Lio Rush) vs Team SmackDown (Shane McMahon, Jeff Hardy, The Miz, Samoa Joe & Rey Mysterio)

Resultado: Último combate del show, el tradicional 5 vs 5 de Survivor Series entre un equipo de la marca RAW contra un equipo de la marca SmackDown. El combate comenzó bien, eléctrico, sobre todo se vio un muy buen desempeño de Rey Mysterio aplicando sus múltiples llaveos carácteristicos, por otro lado en el equipo de RAW había ciertos enfrentamientos entre ellos, esto se produjo principalmente entre Drew y Braun, pero esto no supuso que el equipo se desconcentrara, finalmente quedaron por parte de SmackDown Shane y por parte de RAW Braun Strowman, este último dejó patente su superioridad y se llevó la victoria aplicando su finisher el Run Power Slam consiguiendo la victoria para RAW dejando el 5-0 definitivo en el marcador.