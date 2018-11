100 goles y mucha esperanza para McDavid

Noche de ensueño en California

La expectativa que rodeaba el partido que enfrentaba a Edmonton Oilers en casa de los San José Sharks era grande por parte de los fans de los Oilers, debido a que era el comienzo de la era Ken Hitchcock pero está definitivamente no era la única razón que llenaba de ilusión el encuentro que se disputaba en el Shark Tank. Era una noche especial dentro del hockey norteamericano, solo un partido se diputaría este día por lo que todos los ojos de los fans del hockey estaban principalmente concentrados en este Edmonton vs San Jose. Connor McDavid llegaba a California sabiendo que esta podía ser una noche que recordaría durante toda su carrera y esto porque solo estaba a un gol de alcanzar las 100 anotaciones como jugador de la NHL. En frente se encontraba con el equipo de San José que con su juego no termina de llenar la expectativas de inicio de temporada pero obviamente no iba a querer pasar a la historia como la victima del gol 100 de la joven estrella de los Oilers. Brent Burns y Erik Karlsson iban a tratar con todas sus energías de detener a McDavid. La resistencia contra McDavid duró poco y en el primer periodo el canadiense logro marcar su gol número 100, pero además daría dos asistencias contribuyendo enormemente a la victoria de Edmonton en tiempo extra.

Gol 100 de Connor McDavid

Números y futuro inmediato de un grande

McDavid se convierte en el cuarto jugador debutante de los Oilers que necesito menos partidos (230) para llegar a los 100 goles y la tabla la componen Wayne Gretzky (145 partidos), Glenn Anderson (183 partidos), Jari Kurri (214 partidos). Connor se convirtió en el cuarto jugador en activo de la NHL en conseguir 100 goles antes de cumplir 22 años lo que lo hace miembro de ese selecto grupo junto con Sidney Crosby, Steven Stamkos e Ilya Kovalchuk. McDavid sustenta un increíble registro de 285 puntos en 230 juegos de NHL y todo esto en momento de la llegada de un nuevo entrenador que pone a los Oilers con altas expectativas en esta temporada.

Para nadie es un secreto que desde incluso antes que Connor McDavid fuera elegido como 1st overall en el Draft del 2015 ya se depositaban grandes esperanzas en él, estas mismas fueron acrecentándose después de sus grandes actuaciones donde llegaron incluso a compararlo con gigantes leyendas del deporte. El camino de los Edmonton Oilers de aquí en adelante ilusiona a sus fans ya que se encuentran solo a un punto de meterse en zona de playoffs donde podrían arrebatarle ese espacio que hoy tienen los Vancouver Canuks, los cuales tienen dos partidos más que Edmonton y vienen arrastrando una caída de nivel comparándolo con lo que mostraron en los juegos iniciales de esta temporada.

La temporada es larga y jugadores como Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl, Darnell Nurse y Ty Rattie tendrán que tirar del carro en la misma dirección que el capitán Connor McDavid si quieren conseguir un espacio en los playoffs.