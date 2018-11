McLellan, destituido y Hitchcock, nuevo entrenador de los Oilers

La paciencia de los Edmonton Oilers finalizó en el día de ayer. Y es que tras los malos resultados del equipo de Edmonton y la mala clasificación, le ha costado el puesto al entrenador Todd McLellan. Y es que los días para McLellan estaban contados en el banquillo de los Oilers, ya que después de alcanzar en el 2017 los Playoffs y una desastrosa pasada temporada, se esperaba por parte de los propietarios y lo fans que este fuese el año del despegue del equipo, algo que no ha sucedido. Tras cuatro temporadas dirigiendo al equipo, se marcha con un registro de 123-119-24.

Malas decisiones desde los despachos

Los malos resultados de los Oilers no son debido solo al entrenador, algunas decisiones tomadas desde los despachos por el Manager General Peter Chiarelli han pesado a la hora de confeccionar una plantilla de garantías. Los malos contratos de Milan Lucic o Kris Rusell y las operaciones de Taylor Hall y Jordan Eberle, donde el equipo de Edmonton no salió muy beneficiado, influyeron para no poder construir un buen equipo en torno a Connor McDavid y Leon Draisaitl. Sobre las responsabilidades del equipo y la destitución del técnico, Chiarelli manifestó: "No me estoy eximiendo de ninguna responsabilidad sobre los jugadores o el entrenador, y esto no es una acusación a Todd o los jugadores. Esto es una cosa colectiva y es nuestro trabajo llegar a los playoffs. Se lo debemos a nuestros fans y sentí que este era el movimiento correcto para ello". El resultado de las decisiones tomadas tanto en los despachos como del trabajo realizado por el Staff técnico, es que los Oilers se encuentran con 10-10-1; 21 puntos en 21 partidos, anoche vencieron a los San José Sharks en la prórroga, en cuarta posición de la División del pacífico, a un punto de los puestos de Playoffs y a tres puntos de la Wild Card.

Ken Hitchcock regresa a los banquillos

Hitchcock en el banquillo de los Stars | Foto: Getty Images

La jubilación le duró a Ken Hitchcock 221días. Y es que si la destitución de McLellan era un secreto a voces, el regreso de Hitchcock a los banquillos a sus 66 años no lo esperaba nadie. Y es que tras pasar una temporada con los Dallas Stars la pasada temporada, anunció el pasado abril que se retiraría de seguir entrenando, siendo desde entonces consultor de los Stars. Quizás recibir la llamada del equipo de su ciudad natal y tener el difícil reto por delante de intentar levantar a los Oilers, le haya animado para regresar. Aunque el de Edmonton ha tenido varias experiencias exitosas, es difícil que con los Oilers pueda obrar el milagro ya que parece ser un barco que se hunde. Aunque nunca hay que dar nada por sentado y quizás se pueda obrar el milagro, de hecho en su primer partido con el equipo de Alberta, ya ha logrado la primera victoria. Y nada más y nada menos que en una de las pistas más difíciles, el tanque de San José, y ante el líder de la División del Pacífico, los San José Sharks.