El propietario de los Senators se querella contra sus socios en el fallido nuevo pabellón

El culebrón en el que se ha convertido la consecución de un nuevo pabellón, mejor situado y más moderno para los Ottawa Senators tiene un nuevo capítulo, la ruptura de la alianza entre Capital Sports Management Inc. (CSMI), el grupo financiero liderado por el propietario de los Senators Eugene Melnyk, y Trinity Development Group Inc. presidido por John Ruddy y que ha derivado en una demanda de los primeros contra los segundos.

Melnyk alega que la ruptura deriva de un conflicto de intereses originado por Trinity ya que no avisaron a CSMI de que estaban implicados en un proyecto de desarrollo urbanístico en unos terrenos vecinos a la zona de LeBreton Flats donde se construiría el nuevo estadio y que le haría competencia directa. Por la ruptura de la alianza Melnyk le pide a Trinity una compensación de 700 millones de dólares canadienses (aproximadamente 466 millones de euros).

Ruddy niega las reclamaciones de Melnyk en un comunicado respondiendo a la demanda en la que además quiso incidir en que sus proyectos solo van dirigidos al desarrollo de su Ottawa natal.

Los fans entran en cólera

Una vez conocida la noticia de la demanda, los fans de los Senators reaccionaron en contra del propietario del equipo, consiguiendo que el hashtag #MelnykOut se convirtiera en tendencia este pasado viernes.

Los aficionados temen que los continuos obstáculos que pavimentan el camino hacia la renovación del pabellón de los Sens, sean una maniobra de Melnyk para mudar al equipo a otra ciudad e incluso se están movilizando para solicitar a la NHL que intervenga para forzar la venta de la franquicia a un nuevo propietario que le haga prosperar en su ubicación actual.

La NHL, no ha hecho comentarios al respecto de estos temas, lo que no quiere decir que no tenga su opinión, y es que el estadio actual y su ubicación no gustan, y aunque la preferencia sería mantener el equipo donde está, nadie duda de que si no se cumplen las exigencias de la liga, el futuro de la franquicia estaría en otro lugar, candidatos no faltan.