Roussel es multado con 5.000 dólares por morder a Vlasic

El jugador de Vancouver Canucks, Antoine Roussel, ha sido multado con 5.000 dólares, el máximo permitido en virtud del Acuerdo de Negociación Colectiva, por morder la mano del jugador de San Jose Sharks, Marc-Edouard Vlasic.

El incidente ocurrió al final del tercer período cuando los Canucks perdían por 4-0 los Sharks. Vlasic y Roussel se involucraron en una pelea después de que el juego se hubiera detenido. El primero puso su mano en la cara del segundo. Roussel, aparentemente disgustado, le mordió a Vlasic.

Kevin Kurz del medio The Athletic puso un tuit después del partido diciendo que Vlasic fue mordido y dijo que Vlasic le mostró las marcas de los dientes. Roussel fue penalizado por su participación en la trifulca, ya que le dieron dos minutos por amonestación, otros dos para la pelea y una tercera por mala conducta de 10 minutos.

No es la primera vez que un jugador de Canucks ha intentado deleitarse con la mano de otro jugador. Para ello hay que remontarse al primer partido de las finales de la Stanley Cup de 2011 cuando Alex Burrows mordió a Patrice Bergeron. Burrows no fue multado ni suspendido por el incidente, y los ya que se alegó que no hubo pruebas concluyentes de que que Burrows intencionalmente intentara morderlo.

Por supuesto, eso no impidió que los jugadores de los Boston Bruins intentaran atraer a Burrows para que diera otro mordisco más adelante en la serie.

Morder no es algo extraño en la NHL

En la final de la Stanley Cup de 2015, Victor Hedman alegó que Andrew Shaw lo mordió en el estómago. Hedman fue excluido después de que el jugador levantara su camiseta y en su cuerpo se viera a la marca en su torso. No había castigo para Shaw, incluso cuando él negó no haber hecho nada durante la acción.

En un juego entre los Montreal Canadiens y los Toronto Maple Leafs, el ahora delantero de los Vegas Golden Knights, Max Pacioretty, parecía haber sido mordido por el entonces atacante de los Maple Leafs, Mikhail Grabovski, después de que Pacioretty pusiera el brazo en la cara de Grabovski.

Grabovski fue llamado por el incidente, pero el DoPS no pudo determinar si se había producido una mordedura. No fue multado ni suspendido por el incidente. Grabovski admitió más tarde que lo hizo, que había mordido a Pacioretty.