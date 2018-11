Victoria trabajada de los Patriots en el MetLife Stadium con récord histórico de Brady

Los New England Patriots (8-3) siguen con paso firme como líderes de la división AFC Este tras vencer su último duelo divisional, ante los New York Jets, por 27-13. Además, con esta pérdida los neoyorkinos matemáticamente son eliminados de las posibilidades de clasificarse para Playoffs, situándose en el pozo del este de la Conferencia Americana con récord de 3-8.

La secundaria de los Jets resistió hasta el último cuarto

El equipo de Bill Belichik venía de sufrir una severa derrota ante los Titans hace dos semanas, pues estuvieron en Bye durante la Week 11, y se les resistió el encuentro, a priori sencillo para ellos, hasta el último cuarto.

La defensa de los Jets liderada por Darron Lee y Jamal Adams mantuvo el pulso a los Patriots | Foto: newyorkjets.com

La cobertura de la defensa de los Jets supo mantener a raya a la ofensiva comandada por Tom Brady (283 yardas en 20/31) durante tres cuartos siendo muy solventes en terceros downs, mientras que el veterano Josh McCown, sustituto del rookie Sam Darnold aún de baja, respondía de forma limitada los embistes de los Patriots. El QB solo completó 26 de 45 lanzamientos para 276 yardas, y fue interceptado una vez, además de recibir dos sacks. Las carreras lideradas por Isaiah Crowell (30 yardas en 6 intentos) y Elijah McGuire (19 en 6 acarreos) no tuvieron la soltura que habrían permitido a McCown lanzar y fallar menos.

En el primer cuarto, los Jets fueron los abridores del marcador con pase de touchdown hacia Jermaine Kearse de 16 yardas, pero con respuesta inmediata llegó unos tres minutos después el touchdown de Rob Gronkowski, quien volvió esta semana para recibir un lanzamiento anotador de 34 yardas.

Jermaine Kearse se desquitó ante los Patriots con su primer touchdown del año | Foto: newyorkjets.com

Empatados incluso en el tercer cuarto

Tras el segundo cuarto, tampoco cambió mucho el asunto. Gostkowski aprovechó un drive con field goal de 34 yardas y en el siguiente ataque de los Jets, McCown fue interceptado por Stephon Gilmore cuando ya las cadenas pisaban campo de los Patriots. Fue adentrados en el "Two minute warning" cuando Jason Myers volvió a empatar con un gran tiro de campo de 55 yardas (10-10).

Josh McCown tuvo un desempeño mediocre en la segunda mitad especialmente | Foto: newyorkjets.com

Ambos equipos dieron réplica en el tercer cuarto de lo ocurrido en el segundo: dos buenos drives que avanzaron hasta el terreno rival y que terminaron sumando tres puntos, primero Gostkowski desde la 32 y acto seguido Myers desde la yarda 38 (13-13). Sin embargo, el siguiente ataque de New England antes de llegar a los últimos 15 minutos salió a relucir Brady y sus solventes armas.

El nuevo récord histórico de Tom Brady

El QB de Michigan, quien se colocaría en este encuentro como el quarterback que más yardas ha conseguido en la historia sumando postemporada (79.416), rebasando a Peyton Manning (79.279 yardas), conectó tres big-plays para avanzar y culminar con pase de touchdown hacia Julian Edelman de 21 yardas. El receptor terminó el partido con 84 yardas en 4 recepciones, mientras que su compañero Josh Gordon, quien se está revalorizando poco a poco, sumó 70 en 5 atrapadas.

Edelman lideró el cuerpo de receptores de los Patriots una vez más | Foto: Patriots.com

Además, Brady ha alcanzado ya las 3.000 yardas en la actual temporada, siendo esta campaña la 16ª consecutiva en la que lo logra. De esta forma, empata a Manning como el segundo máximo en la historia de la NFL, solo por detrás de Brett Favre quien tuvo 18 temporadas en su carrera con más de tres mil yardas de pase.

Sony Michel, el verdadero protagonista del ataque y que dio el triunfo a los Patriots

Pero fue el juego terrestre el que resultó ser más práctico ante los Jets. Sony Michel regresó hace dos semanas tras una lesión, pero ha sido en este encuentro donde ha confirmado que está de vuelta y en estado de gracia: en 21 intentos ganó 133 yardas y sumó seis puntos con acarreo de 1 yarda en el último cuarto que resultaron definitivos, poniendo ventaja de dos anotaciones en este partido que resultó ser tan cerrado durante 45 minutos disputados.

Sony Michel acumula 5 TDs en su temporada rookie | Foto: Patriots.com

Añadiendo las nueve carreras de James White para 70 yardas, el juego desde el backfield terminó con 215 yardas, totalizando 498 yardas ganadas para los Patriots que finalmente resultaron ser imparables para el equipo que dirige Todd Bowles.

Aún así, los Jets no dieron su brazo a torcer tras el touchdown de Michel y, en el último drive asustaron a los de Massachusetts. Movieron cadenas durante 57 yardas y se situaron en la redzone a través del buen encuentro que tuvo Kearse con 6 recepciones y 66 yardas, o el TE rookie Christopher Herndon (7 capturas y 57 yardas).

Pero ya en la yarda 12 de los Patriots, McCown no logró completar en tercer y cuarto down con Kearse y la defensa de New England devolvió la posesión a Brady quien consumió los casi dos minutos restantes para celebrar la victoria y su nuevo récord histórico.