Saquon Barkley brilla pero los Giants no ganan

Los Giants querían dar la sorpresa derrotando en Filadelfia a los Eagles y así acortar diferencias con los dueños de casa. En el primer cuarto la gran figura fue Saquon Barkley el novato corredor ex de la Universidad de Penn State dio pruebas de por qué fue elegido en el 2do puesto total del draft pasado; él mismo seria el encargado de abrir el marcador después de recibir un pase corto de Eli Manning y escaparse 13 yardas entre varios defensivos de Filadelfia hasta la zona de anotación. El flamante entrenador en jefe de los Giants Pat Shurmur buscó la conversión de dos puntos después del touchdown de Barkley misma que no fue efectiva. A falta de tres minutos para el final del primer cuarto Aldrick Rosas aumento la ventaja de los visitantes con un gol de campo de 25 yardas, después de una linda serie ofensiva donde Eli Manning se conectó con Barkley, Shepard y Beckham Jr. pero no logró llegar a la end zone.

En la primera serie ofensiva del segundo cuarto los de la Gran Manzana volvieron a conseguir un gol de campo, esta vez de nada menos que 51 yardas, así estiraban su ventaja a 12 puntos. Los Eagles respondieron de la misma manera con un gol de campo por parte de Jake Elliot de 42 yardas con cinco minutos para el final de la primera mitad. Saquon Barkley haría lo que mejor sabe hacer esquivando a varios jugadores defensivos de los Eagles y corriendo 51 yardas hasta la end zone para anotar. Carson Wentz y la ofensiva recién pudo carburar al final del periodo, el ala cerrada Zach Ertz encontró la zona prometida a pura fuerza después de recibir un pase de Wentz, además el head coach Doug Pederson consiguió los dos puntos en la conversión después del touchdown de Ertz; así se iban al descanso 19 a 11 a favor de los Giants.

Un tercer cuarto sin muchas emociones donde las defensas además de algunos errores de ambos equipos liquidaron varias series ofensivas, sin embargo el kicker de los Eagles pudo sumar a través de un gol de campo de 28 yardas para los dueños de casa que aspiraban remontar el encuentro.

En el último cuarto los de Filadelfia volvieron a anotar apoyándose en su juego de carrera, tanto para el touchdown como para la posterior conversión de 2 puntos; con un acarreo del corredor novato Josh Adams desde la yarda uno; así se ponían adelante en el marcador por primera vez en el partido. Los Giants no pudieron anotar más puntos en la segunda mitad a excepción de otro gol de campo largo de 51 yardas cortesía de Rosas para igualar el marcador a 22 faltando poco más de 5 minutos por jugar.

Después de un buen drive ofensivo de Wentz conectándose ahora por aire con sus receptores y avanzando en campo hasta territorio neoyorquino, toda la responsabilidad del partido queda nuevamente en los pies del kicker Jake Elliot que conseguiría a notar el gol de campo de la victoria con una patada de 42 yardas. Y de esta forma desatar la locura de los aficionados en el Lincoln Financial Field. Resultado final Eagles 25 Giants 22.