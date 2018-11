Previa Dallas Cowboys - New Orleans Saints

Abriendo semana 13 de la temporada regular de la NFL, en el AT & T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas, en el partido de jueves por la noche, se enfrentarán los Dallas Cowboys, líderes de la División Este la de Conferencia Nacional y los New Orleans Saints , líderes de la División Oeste y mejor equipo de todo la NFL.

Para los Dallas Cowboys, este es un partido fundamental. Con un record de 6 ganados y 5 perdidos son los líderes de la División de Este. Es un partido donde se fijarán en qué nivel de juego se encuentran y a que pueden aspirar. Los Cowboys vienen de tres triunfos de manera consecutiva mostrando un gran nivel de juego tanto ofensiva como defensivamente. Es el momento justo para enfrentarse al mejor equipo de la NFL.

Desde la llegada del receptor Amari Cooper a la franquicia texana mejoró en gran nivel la ofensiva. Desde su arribó a Texas ganaron 3 de sus 4 partidos y finalmente el mariscal Dak Prescott pudo encontrar un receptor confiable a quien tirarte los pases. En estos cuatro partidos Cooper recibió 22 pases para 350 yardas totales (un promedio de 87 yardas por partido) y 3 anotaciones. Con estas estas tres anotaciones, Cooper ya es el líder receptor de la franquicia en cuanto a anotaciones realizadas. Números de receptor elite. La llegada de Cooper influyó también directamente en la mejoría del juego del mariscal Dak Prescott. Prescott acumula 2427 yardas totales vía pase con 13 anotaciones y solo 5 intercepciones. Además acarreo el balón en 58 ocasiones para 280 yardas y 5 anotaciones. En este partido se enfrentan a uno de las peores defensas contra el ataque aéreos, por lo tanto Prescott acudirá varias veces a su receptor principal para renovar los intentos y llegar a la zona de gol rival.

Igualmente y más allá de la llegada del nuevo receptor y la mejoría de Prescott, la ofensiva se basa en el ataque terrestre comandado por Ezequiel Elliott. Los Cowboys son el sexto mejor equipo de toda la NFL en cuanto al ataque terrestre con un promedio de 134 yardas por encuentro. De esta 134 yardas, “Zek” Elliott consigue 98 yardas por encuentro. La temporada de Elliott es sencillamente espectacular, ya supero las 1000 yardas terrestres (acumula 1074) con un promedio de 5 yardas por acarreo y un total de 6 anotaciones. Asimismo es el líder receptor de la franquicia con 47 recepciones para totalizar 363 yardas y 2 anotaciones. Con Elliott en cancha, Dallas siempre tiene chances de ganar el encuentro. En campo abierto es prácticamente indetenible. New Orleans es la mejor defensiva de la NFL contra la corrida con lo cual este enfrentamiento será una de las principales claves para saber quién será el ganador del partido. Si Dallas logra correr con el balón sus chances de ganar aumentar mientras que si los Saints logran frenar la mejor vía de ataque vaquera, sus aspiraciones al triunfo van a bajar de manera exponencial.

En cuanto a su defensiva, los Cowboys son la 7 mejor de toda la NFL. Liderados por el apoyador novato, Leighton Vander Esch, la defensiva permite solamente 93 yardas por encuentro. Vander Esch es el líder tacleador de Dallas con 91 tacles. También interceptó el balón en dos ocasiones y defendió 7 pases. Es uno de los principales candidatos a ser el defensivo novato del año. Otra de las causas por la cual a Dallas le corren poco es su linea defensiva. Comandados por Demarcus Lawrence, la línea realiza numerosos tacles que le hacen perder yarda a los corredores y además le ponen muchísima presión al mariscal contrario. Llevan 30 embolsadas en toda la temporada (Lawrence acumular 8.5 embolsadas de estas 30). Su defensa contra el ataque aéreo no es mala, pero deberá estar muy concentrada para frenar todas las variantes que tiene Drew Brees y compañía. Si quieren tener un resultado positivo deberán minimizar los errores y tratar que Brees no encuentre un espacio por donde atacar. El profundo fuerte Jeff Heath es líder de la secundaria de Dallas. En este año ha realizado 55 tacles y interceptó el balón en una sola ocasión. El esquinero Byron Jones el líder en cuanto a pases defendidos con 10.

Los New Orleans Saints son el mejor equipo de la NFL en este momento. No hay ninguna duda de esto. Solamente perdió el primer partido de la temporada con Tampa Bay Buccanneers y a partir de allí ha hilvanado 10 triunfos en fila, y muchos de esos triunfos fueron a rivales muy difíciles como son los Rams de Los Ángeles, los Minnesota Vikings, los campeones defensores, los Eagles de Philadelphia o los Baltimore Ravens. Tienen la mejor ofensiva de toda la NFL. Su promedio es de 37 puntos por encuentro. La ofensiva esta comandada por el futuro “salón de la fama” Drew Brees. Brees ya sobrepasó las 3000 yardas aéreas (tiene 3135), completó el 76% de sus pases y acumula en esta temporada 29 anotaciones y solo dos intercepciones. Pero la gran fortaleza de Brees, no es que es un excelente jugador, sino que hace que sus compañeros eleven su nivel juego. Las 29 anotaciones fueron a 13 receptores distintos, esto indica que jamás vas a saber por dónde va atacar y hace una ofensiva aérea prácticamente indefendible. Su mejor receptor es Michael Thomas. Thomas en uno de los tres mejores receptores de esta temporada. Ha recibido el balón 86 ocasiones para totalizar 1080 yardas (98.2 de promedio por partido) y 8 anotaciones. El segundo mejor receptor de New Orleans es el poli funcional Alvin Kamara. Kamara acumula 520 yardas aéreas en 57 recepciones y 4 anotaciones.

Drew Brees, lider de esta gran equipo (foto New Orleans Saints)

En cuanto al ataque terrestre los Saints son la séptima mejor ofensiva de la liga, con un promedio de 133 yardas por encuentro. La mayoría de estas yardas son realizadas por el espectacular tándem que conforman Alvin Kamara y Mark Ingram. Entre ambos jugadores totalizan 250 acarreos para 1146 yardas totales y 15 anotaciones. Igualmente el líder de este tándem es Alvin Kamara con 706 yardas totales y 11 anotaciones. Si los Saints logran establecer su ataque terrestre, el triunfo va ser prácticamente suyo por dos motivos: 1-porque simplemente te pueden ganar corriendo el ovoide, 2-porque los apoyadores con tal de frenar este ataque van a formarse cerca de línea defensiva y eso va a provocan que dejen numerosos espacios a sus espaldas y delante de los profundos que Brees atacará sin ninguna compasión.

En cuanto a la defensiva, los Saints son la mejor defensiva defendiendo el ataque terrestre. Liderados por el apoyador Demario Davis y ala defensivo Cameron Jordan, los santos solo permiten 73 yardas por encuentro. En este partido se enfrentar a uno de los mejores corredores de liga como es Ezequiel Elliott. Si pueden controlar a este gran corredor, el triunfo está casi asegurado ahora sino no pueden controlarlo en el partido puede entrar en una paridad donde puede ser cualquiera el vencedor. El punto débil de este equipo es la defensa contra el pase, son uno de los peores en esta estadísticas, reciban más de 285 yardas vía ataque aéreos. En otra franquicia, esto podría ser gran inconveniente, pero en un equipo donde proyecta más de 37 puntos por juego, situación que los hace indefendible por momentos, y son el mejor equipo contra el ataque terrestre pueden darse el lujo de tener una muy endeble defensa contra el pase. Igualmente, con la llegada del esquinero Eli Apple proveniente de los Giants de New York esta defensa está mejorando paulatinamente.

Esperemos que sea un partido muy disputado y que se defina en el último cuarto, pero para eso Dallas deberá establecer la corrida de manera eficaz. Esto también traería apareado que Brees no este tanto tiempo en emparrillado y sin Brees tanto tiempo dentro de la cancha, la ofensiva de los Saints podría realizar muchos menos puntos. Si New Orleans hace las cosas como las viene haciendo actualmente en todo aspecto del juego será el ganador del partido.