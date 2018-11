Se ha filtrado el posible evento estelar de Wrestlemania 35

Incluso a meses del evento más importante del año de la WWE ya están pactados algunos combates importantes que determinarán los diferentes rumbos de los luchadores más importantes de la empresa. Sin embargo, fuera del papel, los planes pueden cambiar por la ausencia de algunos de estos luchadores estelares, como es el caso de Roman Reigns cuando tuvo que retirarse de forma momentánea para combatir contra la leucemia que padecía de niño.

Pero, ¿Por qué ha planeado este combate en específico WWE teniendo actualmente diferentes feudos y diferentes posiciones entre los dos luchadores?

La primera razón lógica es la ausencia de Reigns, debido a que estaría planeado que tuviera un largo reinado con el Campeonato Universal de no ser por su retiro repentino. Además, Braun Strowman, el monster heel de la actualidad, se lesionó el codo y tendría que pasar por quirófano, lo que no solo comprometería su encuentro contra "Constable" Baron Corbin en TLC, sino también el enfrentamiento por el título frente a Lesnar en Royal Rumble del año que viene. Así que es muy probable que no arriesguen que Braun se pueda lesionar de gravedad en su encuentro en TLC para no tener la suficiente credibilidad para medirse con Lesnar (Sobretodo después de que en Crown Jewel Lesnar acabó con Strowman con apenas dos F5). Esto puede significar que Lesnar seguirá con el título con un segundo reinado largo hasta Wrestlemania, teniendo opción a ganar además el campeonato de los pesos pesados de UFC que ostenta ahora Daniel Cormier y ser campeón múltiple en dos categorías deportivas diferentes.

Por otro lado, Rollins está en un buen punto de popularidad después de su disputa contra Dolph Ziggler por el Campeonato Intercontinental, además de otorgarle más protagonismo por la ausencia de Lesnar. Ahora mismo está en un feudo con Dean Ambrose por su traición con The Shield, lo que podría provocar en alguno de los posibles eventos un cambio titular del campeonato intercontinental para cambiar el enfoque de Rollins. Pero también existe la posibilidad de que el propio Rollins llegue a Wrestlemania con el intercontinental en su poder, lo que podría desencadenar en un combate estelar por los dos campeonatos individuales de RAW al mismo tiempo (Similar al evento estelar de Wrestlemania VI en el cual el campeón intercontinental Ultimate Warrior derrotó al campeón de WWE Hulk Hogan para ganar el campeonato máximo y unificar ambos títulos).

WWE ha tenido un 2018 malo respecto a las lesiones, lo que ha anticipado de una forma casi decisiva este evento estelar.