Las estrellas del mes de noviembre en la NHL

La NHL dio a conocer los tres mejores jugadores del mes de noviembre junto al mejor novato del mes.

Patrik Laine (Winnipeg Jets) - Primera estrella

Laine registró 18 goles en 12 partidos (18-1-19), líderes en la Liga: el máximo de todos los jugadores de la NHL en un mes calendario desde marzo de 1994 (Pavel Bure: 19-11-30 en 16 GP con Vancouver) - para darle el combustible necesario a los Jets (14-8-2, 30 puntos) a un récord de 7-4-1 en noviembre. Laine anotó en sus ocho de sus 12 apariciones, destacadas por un trío de hattricks: el 1 de noviembre ante los Panthers (3-0-3 en su Finlandia natal como parte de la NHL Global Series de 2018), el 19 de noviembre contra los Canucks (3 -0-3) y el 24 de noviembre ante los Blues (5-0-5). Este último marcó el registro número 57 de cinco goles en un solo encuentro en la historia de la Liga, así como el primero desde el 2 de febrero de 2011. Laine fue seleccionado Nº 2 overall en el Draft de la NHL 2016, alcanzó la marca de los 100 goles el 29 de noviembre contra Chicago (2-0-2). A los 20 años, 224 días, se convirtió en el cuarto jugador más joven en la historia de la NHL en marcar 100 goles en su carrera, solo por detrás de Wayne Gretzky (20 años, 40 días), Jimmy Carson (20 años, 116 días) y Brian Bellows (20 años). , 179 días). El nativo de Tampere, Finlandia, que comparte el primer lugar con 101 goles totales desde su debut en la Liga en 2016-17 (101-57-158 en 179 juegos), también ocupa el primer lugar en la NHL con 21 goles en 24 juegos esta temporada (21 -3-24).

Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) - Segunda estrella

MacKinnon encabezó la NHL con 9-14-23 en 14 juegos para impulsar a los Avalanche a un 8-3-3 en noviembre. MacKinnon acumuló puntos en 10 de sus 14 salidas, destacadas por nueve actuaciones de múltiples puntos. Eso incluyó una racha de seis juegos consecutivos de lograr más de un punto, del 18 al 28 de noviembre (6-9-15), coronado por su cuarto esfuerzo de cuatro puntos en su carrera el 28 de noviembre contra los Penguins . MacKinnon y el compañero de línea Mikko Rantanen, se convirtieron en el primer grupo de compañeros en alcanzar múltiples puntos simultáneos de al menos seis juegos desde el 31 de diciembre hasta el 10 de enero de 1993 (Pat LaFontaine y Alexander Mogilny con los Sabres). MacKinnon, la selección general número 1 del Draft de la NHL 2013, ocupa el segundo lugar en la Liga, detrás de Rantanen, con 18 goles, 23 asistencias para 41 puntos en 26 apariciones esta temporada. El nativo de Halifax, Nova.Scotia., de 23 años, terminó en noviembre jugando en su juego número 400 de la NHL, elevando los totales de su carrera a 132-212-344. Eso incluye 57-81-138, para los mejores 1.38 puntos por partido de la Liga, en 100 partidos desde el inicio de 2017-18.

Marc-André Fleury (Vegas Golden Knights) - Tercer estrella

Fleury lideró la NHL con nueve victorias y cuatro shutouts en noviembre (13 partidos), compilando un promedio de 2.32 goles en contra y un porcentaje de atajadas de .920 para respaldar a los Golden Knights (14-12-1, 29 puntos) a un récord de 9-6- 0 en noviembre. Fleury logró tres o menos goles en 10 de sus 13 apariciones, destacadas por las eliminaciones el 3 de noviembre contra Carolina Hurricanes (34 atajadas), el 14 de noviembre vs. los Anaheim Ducks (29 atajadas), el 23 de noviembre vs. Calgary Flames (29 atajadas) y el 24 de noviembre contra los Sharks (33 atajadas). La actuación final de este tipo movió a Fleury a un empate - con Pekka Rinne de Nashville - por el puesto 23 en la lista de blanqueadas de todos los tiempos de la NHL. Fleury, quien ganó sus últimas seis juegos del mes como titular, ahora también se encuentra a cinco victorias de empatar a Tony Esposito por el noveno lugar en la lista de victorias de todos los tiempos de la Liga entre porteros. El nativo de Quebec de 34 años de edad, Avanza a la NHL con cinco blanqueadas y comparte el liderato de la Liga con 14 victorias en 23 encuentros esta temporada (2.39 GAA, .911 SV%). Tiene un récord de 43-21-5 (2.29 GAA, .922 SV%, 9 SO) en un total de 69 apariciones en temporada regular desde que se unió a los Golden Knights en el Draft de Expansión de la NHL 2017.

Dahlin nombrado rookie del mes

El defensor de los Buffalo Sabres, Rasmus Dahlin, quien encabezó a los blueliners de primer año y se ubicó en el cuarto lugar entre todos los novatos con 1-9-10 en 15 juegos, fue nombrado el "Novato del Mes" de la NHL en noviembre.

Dahlin, novato del mes | Foto: NHL.com

Dahlin superó al centro de Vancouver Canucks, Elias Pettersson (6-6-12 en 14 GP), a los compañeros del equipo de Ottawa Senators, Brady Tkachuk (6-4-10 en 11 GP) y Colin White (5-5-10 en 14 GP), y el portero de los Kings, Cal Petersen (4-4-0, 2.41 GAA, .929 SV%, 1 SO en 9 GP) por el honor de ser el mejor novato del mes.

Dahlin registró un promedio de 19:54 para un equipo de Buffalo que completó un 11-3-1 de noviembre para pasar al segundo lugar en la clasificación general de la NHL (17-7-3, 37 puntos). Eso incluyó una racha de 10 victorias consecutivas del 8 al 27 de noviembre, lo que equivale a un récord de franquicia que también se logró del 4 al 23 de enero de 1984 y del 4 al 26 de octubre de 2006.