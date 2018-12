En tiempo extra y con un destacado Odell Beckham, los Giants frenan a los Bears

Una de las mayores sorpresas de la jornada la dieron los New York Giants, ya que mediante un gran partido vencieron en over time a los Chicago Bears 30-27 para propinarles su cuarta derrota de la temporada, incluyendo una bravía reacción de los visitantes en los últimos dos minutos al anotar 10 puntos y recuperar una patada corta.

Los Bears tuvieron la primera serie ofensiva del juego, pero en segundo down Chase Daniel se equivocó y Alec Ogletree realizó un pick-six al devolverla a la zona de touchdown para abrir el marcador a los pocos segundos de iniciado el partido.

Posteriormente Chicago armó una buena conducción, incluyendo jugársela en cuarta oportunidad a medio campo para finalizarlo con el pase de Chase Daniel a Adam Shaheen de dos yardas, empatando el partido.

A finales del primer cuarto, Eli Manning sufrió una intercepción más en su carrera cuando ya estaban en territorio enemigo y en el límite para intentar un gol de campo. Aunque la ofensiva visitante progresó, también Chase Daniel lanzó su intercepción en el segundo cuarto.

Cuando restaban 3:40 en el segundo periodo, Akiem Hicks acarreó el ovoide una yarda en cuarta oportunidad para adelantar a su equipo por siete puntos, no obstante a escasos segundos de finalizar el primer medio, la patada de Aldrick Rosas de 57 yardas acortó la diferencia 14-10.

Apreció Odell Beckham

En el tercer periodo, los Giants dominaron en ambos lados del campo y lo pudieron reflejar en la pizarra. En primera instancia con una reversible a medio campo en el que sorprendió Odell Beckham al lanzar un largo envío para encontrar a un solitario Russell Shepard que hizo la recepción de 49 yardas para retomar la ventaja. Más tarde en jugada de cuarta oportunidad en la yarda uno, Eli Manning aguantó la presión y metió el balón a un desmarcado Odell Beckham, incrementando la ventaja a diez puntos.

En el último cuarto los Bears se acercaron con el field goal de 36 yardas de Cody Parkey. Acciones después antes de la pausa de los dos minutos, la defensiva neoyorkina provocó el fumble dentro de la yarda 20 que fue recuperado, por lo que Aldrick Rosas retornó al campo para hacer efectivo el intento de 37 yardas.

Cerca del milagro

Cuando parecía que Chicago estaba en la lona, apareció la patada de Cody Parkey de 21 yardas para colocarse a siete puntos al restar 1:13 en el reloj, sin embargo, recuperaron la patada corta y movieron las cadenas por los buenos pases de Chase Daniel para culminarlo con la reversible de Tarik Cohen a Anthony Miller, igualando el partido a 27 para mandarlo al alargue.

En tiempo extra, los Giants tuvieron la primera ofensiva que si bien no pudo terminar en touchdown, lograron anotar tres puntos gracias a la efectividad de Aldrick Rosas.

Los Bears regresaron al campo y aunque lograron conseguir el first down después de una cuarta oportunidad, no pudieron seguir avantes con la ofensiva debido a que Daniel mandó un largo pase incompleto otra vez en cuarta que finalizó con sus posibilidades de empatar.