Los New York Rangers retiran el número de Vic Hadfield

Los New York Rangers retiraron en la noche de ayer el dorsal número 11 del legendario Vic Hadfield, que disputó 13 de sus 16 temporadas en el conjunto de la Gran Manzana. Así, el ex jugador canadiense convirtió su camiseta en la décima que se alza a lo más alto del Madison Square Garden.

Los Blueshirts organizaron una ceremonia en la previa del encuentro frente a los Jets, donde se dejó ver alguna otra leyenda como Jean Ratelle y Rod Gilbert, los otros dos miembros del llamado GAG Line, Goal-A-Game, un nombre con el que los tres fueron bautizados en su época al promediar un tanto por partido siempre que coincidían en la alineación.

Hadfield comenzó su carrera con los Chicago Blackhawks y fue designado rápidamente a la OHL junior, donde permaneció dos temporadas y empezó a destacar con buenos números en los St. Catharines Teepees. Tras un paso más breve por la AHL y ganar la Memorial Cup con el anterior equipo, quedó en libertad y se marchó a los Rangers. Un periplo que duró trece años. Su juego fue mejorando año tras año. Desde la temporada 1967-68, en todas sus campañas se contabilizaban al menos 20 goles, una cifra que alcanzó su techo en 1972, cuando anotó 50 goles, lo que sumado a 56 asistencias dio un total de 106 puntos, récord en su carrera. Además, fue capitán durante tres años. En total jugó 841 partidos y sumó 572 puntos.

Un polémico contrato en verano de 1974 terminó por certificar su salida de la franquicia, que comenzó a significar el final de su carrera. Pese a que sus estadísticas continuaban siendo aceptables, no lo era tanto su juego y, finalmente, en 1976 puso punto y final a su aventura en la NHL.

Fuente: New York Rangers

En la ceremonia también estuvieron presentes siete de los nueve jugadores que tienen su camiseta retirada y otros varios emblemas de la franquicia a lo largo de su historia, además del veterano narrador para la televisión local, el reconocido Sam Rosen.

“Verdaderamente no hice esto yo solo, fue un trabajo de equipo. Estar aquí junto a mis compañeros del GAG Line y poder unirme a ellos en el hielo de nuevo, es sin duda el mejor sentimiento del mundo”, expresó Hadfield, quien también tuvo palabras para Gilles Villemure, portero de los Rangers durante siete años y que ahora atraviesa una dura enfermedad.

Como no podía ser de otra manera, el evento finalizó con el mítico New York, New York de Frank Sinatra, lo que precedió a un encuentro donde los Rangers dejaron escapar una ventaja de tres goles para acabar cayendo en la tanda de penaltis.